Man beweert dat een medewerker van McDonald’s een Tide Pod in zijn cola deed

We moeten het Lee Graves nageven: hij weet hoe hij een openingszin moet schrijven. “Dus wat dachten jullie van het meisje van McDonald’s dat me vandaag probeerde te vermoorden, omdat ik tegen haar had gezegd dat mijn cola eigenlijk large moest zijn,” zette hij op zijn Facebookpagina. In vijftien meeslepende zinnen zette Graves zijn bezoek aan McDonald’s en zijn daaropvolgende verblijf in het ziekenhuis uiteen, introduceerde hij het Sheriff’s Department van Jacksonville in Florida als bijpersonage, en sloot hij zijn epistel af met een beknopt “Smh.”

Volgens Graves reed hij door de drive-through van de McDonald’s en bestelde hij een maaltijd en een grote cola. De medewerker van McDonald’s gaf hem een klein drankje, dus corrigeerde hij haar beleefd en zei hij tegen haar dat hij had betaald voor een grote. Hij vertelde aan News4Jax dat, toen hij het terrein verliet, de frisdrank begon te overstromen “als zo’n verdomde vulkaan die een kind als wetenschappelijk experiment maakt.” Hij nam een paar voorzichtige slokjes om te voorkomen dat het overal in zijn truck zou morsen en besefte dat het raar smaakte – een beetje zoals bleek en chloor.

“Ik dacht dat het aan mijn smaakpapillen lag, omdat ik deze week veel aan mijn tanden heb laten doen, maar toen ik de deksel eraf deed zag ik een grote klomp blauwe klodder,” schreef hij. “Ik dacht dat ze erin had gespuugd. Pas een uur later besefte ik dat het veel erger was.” Graves zag de halfgesmolten resten van wat volgens hem leek op een Tide Pod, of een ander wastablet dat erop lijkt.

Toen hij zich misselijk begon te voelen, ging hij naar het ziekenhuis in Jacksonville, waar zijn bloed getest werd en er een hartfilmpje gemaakt werd. Daarna werd hij behandeld voor bleek- en chloorvergiftiging. Graves zei dat de artsen MacDonald’s belden om te vragen over de blauwe substantie die hij in zijn drankje had opgemerkt. Een medewerker van de Mac beweerde dat de enige twee blauwe dingen in het restaurant latexhandschoenen en bleekpoedertabletten voor hun handdoeken waren. Toen Graves dat hoorde besloot hij het incident te melden aan McDonald’s en de plaatselijke voedsel- en warenautoriteit, en belde hij de sheriff. (Volgens News4Jax zei de manager, toen de politie hem opbelde, dat ze de tabletten alleen gebruikten om de frappuccinomachine schoon te maken.)

De drive-throughmedewerker vertelde dat ze zich Graves herinnert, maar ontkende dat ze een bleekpoedertablet in zijn drankje heeft gedaan. Ze zei dat ze de beker net lang genoeg heeft vastgehouden om de deksel erop te doen, Edgard Gerera, de eigenaar van de MacDonald’s, zei in een verklaring dat “hij deze bewering zeer serieus neemt en de zaak onderzoekt.” (MUNCHIES heeft zowel McDonald’s als Graves om commentaar gevraagd, maar we hebben van beide nog niks gehoord.)

Graves zei dat hij niet onbeleefd was en niks had gedaan waaraan hij dit verdiende. “Ik denk dat ze een slechte dag had en ik gewoon een onschuldig slachtoffer was,” zei zij. “Hopelijk was ik geen beoogd doelwit.”

Zelfs al heb je een slechte dag – of de slechtste dag – dan nog vergiftig je je fucking klanten niet. Smh, zeg dat wel.

