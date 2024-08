Kijk hoe een besnorde vent ijs met ketchup en andere walgelijke combinaties eet

Eric is een man met stalen smaakpapillen een Ron Swanson-achtig voorkomen. En deze talenten weet hij op magische wijze samen te brengen om het internet voorgoed te veranderen.

Afgelopen zomer postte ene Ben Rosen op Reddit dat Eric, een vriend van zijn vader, alles zou opeten wat anonieme internetmensen hem zouden opdragen en daar wat leuke video’s van ging maken. Er kwamen duizenden suggesties binnen – van variërende mate van eetbaarheid – en Eric kauwde zich dapper een weg door een krankzinnige hoeveelheid ‘eten’: citroen, popcorn, taco’s, hondenvoer, vuilniszakken – je begrijpt het wel.

Videos by VICE

Gelukkig is Eric terug, alleen vond hij één ding tegelijk eten maar saai worden. Dus daarom is hij nu aan het combineren geslagen en vraagt Ben redditors om met de beste ijstopping te komen. Met zijn fantastische, stoïcijnse blik opent Eric een bak, gooit daar al het walgelijks op wat het internet heeft bedacht en begint met kauwen.

Dit is echt veel indrukwekkender dan zijn vorige video’s waar hij maar één soort eten verorbert. Het is prima om te kijken naar een man die wat krabsalade wegwerkt (geen oordeel als dat je fetisj is), maar een gast die zijn krabsalade tegelijk met een bak roomijs eet, dat is echt fascinerend.

Geplette Cheetos? Geen probleem voor Eric .

Verse oesters? Waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Fuck it, hij doet het gewoon.

Pizza? We moeten wel even streng zijn. Dit is geen ijstopping. Het is meer ijs óp een pizza. Maar kijk eens hoe gracieus hij dat doet. Kunstschaatsen is er niks bij.

Ketchup? Om de een of andere reden ga ik juist van deze combinatie bijna over mijn nek. Maar ga vooral je gang als je denkt dat je het aankunt. Veel kijkplezier:



Onze ijsetende vriend heeft tot nu toe al meer dan 120 video’s geüpload. Elk filmpje duurt minder dan 30 seconden, waardoor je misschien denkt dat het een kort duikje in een zwart internet gat is, maar voor je het doorhebt overweeg je een uur later serieus om een bak ijs met een blikje sardientjes door je keelschacht te laten glijden, omdat het misschien wel de beste combinatie van hartig en zoet is die je ooit hebt bedacht. Ik zeg niet dat ik dat ook echt heb gedaan, maar ik wil het ook niet ontkennen.

Hopelijk komt Eric snel weer met een vreetsessie op video.