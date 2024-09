Man gedrogeerd en verkracht door groep vrouwen tijdens driedaagse ontvoering

De politie van Zuid-Afrika is op zoek naar drie vrouwelijke verkrachters die naar verluidt in de loop van drie dagen een 23-jarige man hebben gedrogeerd, gekidnapt en verkracht in een hotelkamer.



Het slachtoffer kwam de verkrachters tegen nadat hij op vrijdagnacht 26 mei in een busje was gestapt op Solomon Mahlangu Drive in Oost-Pretoria. De gemeenschappelijke taxi had al drie vrouwen aan boord die hem, naar men zegt, aanvielen.

De politiewoordvoerder en gezagvoerder Kay Makhubele bevestigde telefonisch de details van de vermeende misdaad aan Broadly.

Videos by VICE

Het slachtoffer werd na de taxirit naar een appartement in Pretoria gebracht door de vrouwen, aldus Makhubele. Er wordt aangenomen dat het slachtoffer voor de aanval werd gedrogeerd met “een stof die ervoor zorgde dat hij geslachtsgemeenschap had en actief kon zijn met deze meisjes.” De Zuid-Afrikaanse krant Times Live meldt dat hij met een stof is geïnjecteerd voordat hij buiten bewustzijn raakte.

In een reactie in de Daily Mail zegt gezagvoerder Colette Weilbach dat het slachtoffer uit zijn verdoving wakker werd in een onbekende kamer in een eenpersoonsbed. Hij moest naar verluidt een energiedrankje drinken voordat hij drie dagen lang meerdere keren werd verkracht. Nadat hij halfnaakt in een nabijgelegen gebied werd gedumpt, slaagde het slachtoffer erin hulp te vinden.

“Nadat ze weg waren ging hij naar de politie in Pretoria, waar de zaak onderzocht wordt,” vertelde Makhubele aan Broadly. “Tot nu toe proberen we de verdachten nog steeds op te sporen.” Hij bevestigt dat het slachtoffer zijn belagers voor de vermeende aanval niet kende en dat er nog niemand gearresteerd is.

Ondanks het feit dat het geslacht van het slachtoffer en dat van zijn belagers deze zaak extreem ongewoon maakt, is het misdrijf dat niet. Verkrachting lijkt bijna een epidemie te zijn in Zuid-Afrika, met een van de hoogste aantallen seksueel geweld in de wereld. De statistieken variëren, maar in 2016 zijn 42.596 gevallen van verkrachting gemeld aan de Zuid-Afrikaanse politie.

Volgens een onderzoek uit 2011 heeft 37,4 procent van de mannen in de Gauteng provincie (waar Pretoria ligt) seksueel geweld gepleegd. Hoewel vrouwen meestal het slachtoffer zijn van verkrachtingen in Zuid-Afrika – net als in de hele wereld – zijn er ook tal van mannen slachtoffer van seksueel geweld door vrouwen. Volgens een grote enquête in de VS zegt twee derde van de mannen die slachtoffer zijn van seksueel geweld dat de belager een vrouw was.

Voorlopig gaat het zoeken naar de belagers van het 23-jarige slachtoffer verder. Gezagvoerder Makhubele is optimistisch: “We hopen dat de informatie die we verzamelen ons zal helpen in het vinden van de verdachten,” zei hij.