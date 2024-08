Man houdt nies in, scheurt keel open

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op VICE.

Een Britse man heeft op nogal pijnlijke wijze ontdekt dat beleefdheid niet altijd de beste keus is. Hij hield zijn nies in, en scheurde daarmee de achterkant van zijn keel.



Een verder gezonde 34-jarige man werd opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij een nies had ingehouden door zijn neus dicht te knijpen en zijn mond dicht te houden. De nogal krachtige nies leidde tot een spontane perforatie van de keelholte, ofwel een inwendige scheur in zijn keel. Het British Medical Journal beschreef de casus deze week.

Aanvankelijk voelde de man iets knappen in zijn nek. Dat leidde vervolgens tot het kwijtraken van zijn stem en pijn bij het slikken. Lucht die bleef vastzitten in zijn borstkas gaf het risico op infectie; daarom werd hij in het ziekenhuis behandeld met antibiotica.

Hoewel perforatie van de keelholte zeldzaam is, waarschuwen artsen in het tijdschrift dat een nies tegenhouden gevaarlijker is dan het lijkt. “Het kan tot meerdere complicaties leiden,” zeggen de onderzoekers. Lucht die vast blijft zitten in de borst (pseudomediastinum), geperforeerde trommelvliezen en opzwellende bloedvaten in de hersenen zijn een paar van de risico’s.

Dit ongebruikelijke verhaal roept ook nieuwe vragen op. Zoals: wat gebeurt er als je lucht aan het andere uiteinde van je lichaam inhoudt? Kan het inhouden van een flinke wind vergelijkbare schade aanrichten, zoals een gescheurde darmwand?

Meestal niet, verzekert gastro-specialist Lisa Ganjhu van het Amerikaanse academische ziekenhuis NYU Langone Health. “Je laat ongeveer 10 tot 20 keer per dag een wind, vaak zonder dat je het je realiseert,” zegt ze tegen het tijdschrift Women’s Health.

“Je lichaam ontlucht zichzelf terwijl je loopt en gewoon je dagelijkse dingen doet,” vertelt ze. Alleen als er al langer bestaande obstructies in de dikke darm zitten, kan het tegenhouden van een wind ernstige problemen veroorzaken. “In dat geval kan de dikke darm opzwellen als een ballon vanwege de blokkade. Als de wanden van de darm zwak zijn, kan hij openspringen.”

Gelukkig voor de verder tamelijk ongelukkige ‘niezende man’, hielpen de antibiotica en een verblijf van zeven dagen in het ziekenhuis hem er weer boven op. Mocht je echt bang zijn voor hetzelfde resultaat, houd je nies gewoon niet in. Laat hem los. Laat het allemaal los.