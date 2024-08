Manchester aan de Maas: 5 jaar BAR Rotterdam

Wat worden ze toch snel groot hè? BAR, Rotterdamse parel van een club, is alweer vijf jaar oud. Dat werd afgelopen weekend gevierd met dertig uur feest, en daarvoor trokken ze een blik dj’s open van heb ik jou daar: Woody, Young Marco, Moscoman, Orpheu The Wizard, Mattheis en Elias Mazian, om er een paar te noemen. Voordat het feest begon, gingen we op visite. Dat doe je nou eenmaal bij verjaardagen. Er waren vrienden en familie van de jarige en de hapjes en drankjes stonden klaar. Jetti Steffers, een van de oprichters, is een beetje gespannen. “Ik word altijd een beetje manisch van zo’n groot feest met zoveel vrienden,” zegt ze. Haar collega en medeoprichter Kris de Leeuw maakt nog snel even een salade. Dat was hij nog vergeten te doen.

