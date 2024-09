Mandy Barker maakt prachtige collages van plastic rotzooi uit de zee

Het komende weekend vindt in de Westergasfabriek het UNSEEN fotofestival plaats. Mandy Barker is een van de opmerkelijke kunstenaars waarvan werk te zien is bij de stand van Gallery East Wing. Barker krijgt al jaren internationale aandacht voor haar foto’s waarin het plastic afval dat onze oceanen vervuilt de hoofdrol speelt. In haar serie Hong Kong Soup verzamelde ze plastic voorwerpen uit de zee om er esthetische collages van aanstekers en actiefiguurtjes van te maken. In SOUP plakte ze juist veel van hetzelfde soort plastic bij elkaar om er kosmische taferelen van te maken die doen denken aan ruimtefoto’s van NASA. De mix van schoonheid en horror, altijd tegen dezelfde zwarte achtergrond, is het terugkerende thema dat haar foto’s zo sterk maakt.

Hieronder vind je een selectie van een aantal eerdere projecten van Barker. Als eerste zie je twee beelden uit haar nieuwe serie Beyond Drifting: Imperfectly Known Animals die op UNSEEN te zien is. Hierin grijpt ze terug op het werk van de bioloog John Vaughn Thompson en presenteert de door haar gevonden microstukjes plastic als samples voor onder de microscoop.

Twee beelden uit de serie ‘Beyond Drifting: Imperfectly Known Animals‘ met foto’s van stukjes plastic onder een microscoop. Het is precies het soort plastic wat door plankton wordt gegeten en zo van onderaf in onze voedselketen terechtkomt.

Twee foto’s uit de serie ‘Hong Kong Soup : 1826’, waarin het cijfer 1.826 staat voor de hoeveelheid tonnen plastic die elke dag (!) in het water verdwijnen in en rond de stad. Langs deritg verschillende stranden ging ze op zoek naar plastic om deze collages te maken.

Uit de serie ‘SOUP’, waarin juist de overdaad aan hetzelfde soort plastic te zien is waarmee de oceanen langzaam verzadigd raken.

Het plastic in de serie ‘Shoal’ is verzameld tussen Japan en Hawaii in de nasleep van de tsunami van 2011.