Foto’s van verzamelaars met hun vreemde verzamelingen

Kristine Wathne is een kunstenaar uit Noorwegen die fotografie studeert. Voor haar eerste boekMania dat eerder dit jaar uitkwam, fotografeerde ze zeven mensen en hun vreemde verzamelingen van superstrakke spijkerbroeken, trouwjurken, Thaise souvenirs, jarenvijftigprullen, pennen, en meer. Ze zegt dat het project voortkwam uit “een fascinatie met het atypische — van verzamelaars, fetisjering, en subcultuur.” Bekijk een deel van de foto’s hieronder.

Kristine Wathne is een fotograaf die woont en werkt in Trondheim in Noorwegen. Bekijk meer van haar werk op haar website.

Arve Møllevik verzamelt al meer dan twintig jaar jarentachtigkleding. Hij heeft zo’n honderd spijkerbroeken en leggings in z’n kast hangen. Hoe strakker, hoe beter, vindt hij.

Jan Roger Elstad wilde iets doen dat geen andere man ooit eerder had gedaan. Hij had een stapel trouwjurken bij het vuilnis zien liggen, en besloot ze te bewaren. In 1991 begon hij ze zelf te kopen, en op te slaan in zijn kelder. Nu heeft hij meer dan vierhonderd trouwjurken.

Harald Haraldsen reist graag en is in meer dan 46 landen geweest. Het grootste gedeelte van zijn woonkamer is gewijd aan zijn favoriete land, Thailand, waar hij minstens 60 keer is geweest.

Karl-Erik Johansen is dol op de jaren vijftig. Toen hij negen was begon hij langspeelplaten te kopen, en na een tijdje gaf hij al z’n geld eraan uit. Toen hij ouder weg stelde zijn moeder hem een ultimatum: als hij bij haar in huis wilde blijven wonen, moest hij stoppen met verzamelen, omdat het te veel ruimte in beslag nam. Hij ging gelijk het huis uit, met zijn 70 duizend lp’s. “Ik heb geen behoefte aan een vrouw en kinderen,” zei hij tegen Wathne. “Dit is mijn hele leven.”

Maria Toftum raakte geobsedeerd door koningshuizen toen Prinses Diana overleed in 1997. Nu is ze constant op zoek naar koninklijke spulletjes en runt ze twintig facebookgroepen, met in totaal tienduizend leden, waar ze foto’s plaatst van dode koningen en koninginnen.

Ole Elvis Andersens fascinatie met Elvis Presley begon toen hij twaalf was. In 1992 nam Andersen officieel ‘Elvis’ aan als z’n tweede naam, omdat iedereen hem toch al Elvis noemde. Zijn strenggelovige ouders zeiden hem keer op keer dat hij in de hel zou belanden als hij naar rockmuziek bleef luisteren. Hij trok zich daar niks van aan.