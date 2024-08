De glamour van Manilla’s rave-cultuur in de jaren 90

In de jaren negentig herstelde de democratie zich op de Filipijnen en hierdoor vond een periode van deregulering en privatisering plaats. De Filipijnen maakte in die tijd ook ‘s werelds grootste vulkaanuitbarsting van de afgelopen honderd jaar mee.

Maar wat veel mensen niet weten is dat het land gedurende dit decennium ook zijn eerste raves meemaakte.

House- en technomuziek, hippe en obscure mode en queercultuur voedden de ondergrondse Manilla-feesten die plaatsvonden in clubs zoals de Verve Room, Insomnia en Kemistry in de hippe wijk Malate.

Ravers die andere ravers verwelkomen op een ‘man/vrouw’-feest, waar mannen verkleed zijn als vrouwen en vrouwen zich verkleden als man. Foto: Eddie Boy Escudero.

Toen de rave-cultuur zich in Manilla verspreidde, bevond Eddie Boy Escudero — een manager van een rockband die fotograaf werd toen hij in de veertig was — zich midden tussen de feestgangers, dansend in de menigte met zijn camera.

“In het midden van de jaren negentig ontdekte ik de rave-scene en ik vond het geweldig. Mijn droom als fotograaf kwam uit, met al die vreemde figuren die coole kleren droegen, en verschillende kleuren haar hadden, tatoeages, en iedereen danste op elektronica,” vertelt Escudero aan VICE.

Al snel werd hij geboekt om evenementen in de Filipijnse metropool vast te leggen. Gewapend met zijn camera en een tiental filmrolletjes legde Escudero elke avond de grimmigheid en glamour van de ontluikende rave-scene van Manilla vast, totdat deze populair werd.

Organisatoren vlogen house- en techno-dj’s in om de beats van de raves te bepalen. Foto: Eddie Boy Escudero.

“De ravers vormden een minderheid in de Filipijnse samenleving, en ondanks de moeilijke tijden die velen van hen hebben doorgemaakt, voelden ze zich zeker echt vrij en gelukkig tijdens een rave,” zegt hij.

Volgens Escudero was techno nieuw in die tijd en werd iedereen verliefd op de beats. Jonge en onbekende modeontwerpers werden superpopulair op deze feesten. Bars gingen open en organisatoren vlogen internationale dj’s in om te draaien. Zelfs de parkeerplaatsen van de bars stonden vol met bezwete dansende ravers die zich vastklampten aan hun flesjes water. Escudero geeft een samenvatting van het nachtleven in Manilla in die tijd — “we dansten.”

“Te veel mensen zitten nu alleen nog maar op hun telefoons,” zegt hij.

“We dansten.” Foto: Eddie Boy Escudero.

In 2009 verloor Escudero ongeveer een derde van zijn contactvellen en fotonegatieven van de rave-feesten. De tyfoon Ketsana, plaatselijk bekend als de tropische storm Ondoy, had voor ernstige overstromingen gezorgd. Maar sommige van zijn foto’s zijn bewaard gebleven, waardoor de rave-cultuur in Manilla voortleeft.

“Ik denk dat de scene een comeback aan het maken is met het succes van Poblacion in Makati (een hippe wijk in Manila, red.),” zegt Escudero. “Het zou het nieuwe Malate kunnen worden.”

Bij de raves zorgden uitsmijters zoals deze jongens ervoor dat iedereen veilig was. Foto: Eddie Boy Escudero.

Modellen wachten op hun beurt bij een modeshow in een populaire bar. Foto: Eddie Boy Escudero.

Een pre-smartphone selfie temidden van een dansende menigte. Foto: Eddie Boy Escudero.

Ook met hun outfits deden de ravers aan zelfexpressie. Foto: Eddie Boy Escudero

Tatoeages, sigaretten en waterflesjes waren vast onderdeel van de raves. Foto: Eddie Boy Escudero.

Op sommige raves was er een hoekje waar je getatoeëerd kon worden. Foto: Eddie Boy Escudero.

Soms brachten feestvierders hun huisdieren mee. Foto: Eddie Boy Escudero.

Mensen uit alle gelederen van de maatschappij kwamen samen om te feesten. Foto: Eddie Boy Escudero.

Deze foto is genomen op een Halloweenfeest, maar er waren het hele jaar door verkleedfeesten. Foto: Eddie Boy Escudero.

Een stel deelt een intiem momentje tijdens een rave. Foto: Eddie Boy Escudero.

