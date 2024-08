Mannelijke pornosterren vertellen hoe je het langer volhoudt in bed

Dankzij makkelijke sitcom-grapjes, de kwalijke invloed van porno, en een hele rits andere culturele en sociale factoren, zijn veel mannen bang dat ze het niet lang genoeg volhouden in bed. Het idee heerst dat je het net zo lang moet volhouden als Kanye, als je een beetje zelfrespect wil hebben. Te vroeg komen is niet goed voor je mannelijkheid, niemand wil een One Minute Man zijn.



In werkelijkheid hoeven de meeste mannen zich nergens druk over te maken. Sekstherapeuten zijn het er over eens dat de meeste heterokoppels vinden dat 13 minuten penetratie wenselijk is, maar dat drie tot zeven minuten realistischer is. Ondertussen wijzen onderzoeken naar seksueel gedrag uit dat de gemiddelde man ongeveer vijfenhalve minuut kan stoten voor hij klaarkomt; maar weinig mannen houden het langer dan twaalf minuten vol. (Data over de wensen en kwaliteiten van niet-hetero’s is helaas moeilijker te vinden). Het is ook belangrijk om te weten dat voorspel veel belangrijker is dan een potje pompen. Er zijn vrouwen voor wie meer dan tien minuten als een sloopkogel tekeer gaan teveel is. Porno is niet per se iets dat je na moet willen doen. Je moet er misschien vaak juist een beetje van wegblijven.

Zeker een derde van alle mannen krijgt op een bepaald moment in zijn leven te maken met premature ejaculatie, vaak al binnen een minuut na aanvang van de penetratie. Nog meer mensen hebben te maken met een snelle ejaculatie, waarbij je eerder klaarkomt dan jij of je partner prettig vindt. De cultureel aangedikte verwachtingen over hoe lang seks zou moeten duren zorgen ervoor dat veel mannen zich zorgen maken over hun prestaties.

Terwijl sommige mannen zeggen dat ze dit probleem kunnen oplossen door simpelweg een condoom te gebruiken om de gevoeligheid te verminderen, lijkt dat niet voor iedereen te werken. Andere chemische oplossingen, zoals bepaalde antidepressiva of sprays en doekjes op Lidocaïne-basis, kunnen uitkomst bieden, maar kunnen ook vervelende bijwerkingen hebben.

Gelukkig voor mannen die zich zorgen maken over hun seksuele uithoudingsvermogen, is er een beroepsgroep die letterlijk draait om zo lang mogelijk kunnen neuken: mannelijke pornosterren. Tijdens shoots moeten zij het vaak tot wel dertig minuten zien uit te houden, en soms wel een uur of drie, vertelt pornoveteraan Johnny Goodluck. Andere profs, zoals Steven Holmes, zeggen dat het een vorm van talent is. Anderen, zoals Aaron “Small Hands” Thompson, geven toe dat ze het in hun privéleven lang niet zo lang volhouden als op de set. Veel acteurs bekennen ook dat ze vaak het idee hebben dat ze gaan komen lang voordat een scène klaar is. “Op de meeste van mijn werkdagen ben ik vooral bezig met niet te snel klaarkomen, terwijl ik de facade ophoud dat ik een soort seksgod ben,” zegt acteur Logan Pierce. Er zijn zelfs acteurs, zoals Dick Chibbles, zijn er open over dat ze in het verleden zelf te maken hebben gehad met te snelle ejaculaties.

Meerdere pornosterren zeggen dat ze het op camera langer uithouden dan in het echte leven, omdat pornosets vaak niet bepaald sexy zijn. “Als je een crew om je heen hebt die aanwijzingen geeft, en acrobatisch bezig bent,” zegt Ryan Driller, “is het meestal vrij makkelijk om jezelf af te leiden dan in het echte leven.” Sommige acteurs gebruiken chemische hulpmiddelen om er zeker van te zijn dat ze kunnen presteren: als dat niet lukt, is hun carrière namelijk snel voorbij. De meesten hebben echter hun hele carrière besteed aan het oefenen van een aantal mentale en fysieke tactieken om het vol te houden.

Niet al hun advies is revolutionair. Veel is hetzelfde als wat sekstherapeuten zouden zeggen. Sommige van de technieken kosten tijd en discipline. Ze werken misschien ook niet voor iedere man, omdat onze lichamen allemaal net even anders zijn. Maar Driller denkt dat mensen er in hun dagelijks leven toch iets aan kunnen hebben. Daarom vroeg VICE Chibbles, Driller, Goodluck, Thompson en Pierce om hun beste advies om ervoor te zorgen dat je niet te vroeg komt.

Logan Pierce

Als ik voel dat ik te vroeg ga komen, probeer ik aan iets heel saais te denken. Soms probeer ik het moment te verstoren in mijn hoofd. Dan denk ik: deze tegelvloer is hard, mijn stuitje is waarschijnlijk gekneusd. Ik vraag me af hoe lang we al met dit standje bezig zijn. Ik zweet op mijn rug.

Als ik mezelf niet kan afleiden, probeer ik me op mijn partner te focussen, of heel even te pauzeren, om even wat te drinken. Er is niet echt een geheim, je moet gewoon veel oefenen.

Dick Chibbles

Communiceren is het aller belangrijkste. Laat je partner weten hoe je je voelt en of wat hij of zij doet te intens aanvoelt. Wat de meeste acteurs doen, is even aan de vrouw die bovenop zit laten weten dat je bijna komt, door haar even op haar been te tikken buiten het zicht van de camera. Daarmee zeg je: “Doe even iets anders, dit gaat iets te goed, en we moeten nog 45 minuten.”

Ik gebruik ook ademhalingstechnieken die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld om mijn concentratie vast te houden, en waarmee ik het gevoel in mijn penis bijna uit kan zetten. Ik concentreer me op het geluid van mijn ademhaling. De zuurstof zorgt ervoor dat mijn erectie goed blijft en dat ik mijn lichaam onder controle houd.

Wat ik ook doe is mijn testikels naar beneden trekken. Ze hangen tijdens seks vaak wat verder naar beneden, en hoe dichter je bij de ejaculatie komt, hoe dichter ze naar je lijf trekken. Als ik ze een beetje naar beneden trek, houd ik het langer vol. Dat klinkt misschien raar, maar hey, probeer het en misschien werkt het ook wel voor jou

En heren, bef je vriendin in godsnaam! Leer haar lichaam kennen. Gun haar wat plezier, nog voor ze je pik vastheeft. Als je het dan niet lang volhoudt, heb je in ieder geval al goed je best gedaan om haar te bevredigen. Dat is ook goed voor je zelfvertrouwen, waardoor je het weer langer vol kunt houden.

Johnny Goodluck

Train je spieren. Mannen hebben ook spieren in hun bekken. Het zijn de spieren die je gebruikt om je plas op te houden. Veel mannen kunnen die spieren goed controleren. Het geheim om te zorgen dat je niet te snel komt is het trainen van deze spieren. Als ze in vorm zijn, kan je zo lang als je wil wachten met klaarkomen. Er zijn manieren om ze te trainen, net als andere spieren.

Aaron Thompson

Het eerste dat ik doe als ik voel dat ik ga komen, is een plek zoeken om mijn gezicht te verbergen. Dan bijt ik keihard in mijn wang of mijn vinger. Meestal kom ik dan niet, omdat mijn lichaam dan met de pijn bezig is.

Ryan Driller

Ik concentreer me op het meisje met wie ik seks heb, op haar plezier. Als je je daarop focust, en haar laat komen, heb je zelf niet eens door wat je voelt. Het beste is dat zij dat ook erg waardeert, dus iedereen wint. Als je bijna komt kan je van positie verwisselen, of iets rustiger aan doen. Zorg dat het even helemaal anders voelt. Als dat niet helpt, stop dan met neuken en bef je partner even.

Op shoot gebruiken we vaak meer glijmiddel, omdat we veel meer neuken dan normale mensen. Veel glijmiddel werkt als een soort buffer, als een soort handschoen. Dat kan ook helpen om je ejaculatie uit te stellen.