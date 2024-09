Mannelijke strippers geven tips hoe je je als publiek het beste kan gedragen

Dankzij de Australische mannen van Thunder From Down Under vliegen de kleren je elke avond om de oren, mits je je begeeft in het Excalibur Hotel en Casino in Las Vegas. De jongens hebben allemaal eenzelfde kleurtje van de zon, maar hun lichamen verschillen van man tot man. De een is volledig geschoren, de ander heeft juist veel borsthaar. Ze scheuren de kleren van hun lijf op nummers als They Don’t Care About Us van Michael Jackson en Party Rock Anthem van LMFAO. En ze doen het, als mannelijke feministen, voor een vrouwelijk publiek.





Videos by VICE

“Toen we hier voor het eerst kwamen, waren we de eerste mannelijke stripgroep in Las Vegas die hier een vaste show kreeg,” legt Matthew uit, een danser van 42 die al 16 jaar in de show zit. “Het is voor vrouwen een uitlaatklep, zoals mannen die al jaren hebben. Dat geeft je macht.”

Aan het einde van elke show haalt één van de mannen altijd een vrouw het podium op. Op het moment dat ik bij de show aanwezig ben, trekt danser Kurt – die ook de gastheer is – een oudere vrouw het podium op. Kurt draagt leren laarzen en een t-shirt met de tekst ‘CHIC HAPPENS’. Hij zit bovenop haar, terwijl Pony van Ginuwine aanstaat. Hij grijpt haar bij haar borsten en zij lokt hem met haar vingers. Kurt zoent haar, pakt haar hand, en stopt deze in zijn broek.

Ook al begint de show met een video van Gene Simmons die de mannen “strippers” noemt, de mannen noemen zichzelf liever “performers die strippen”, aldus Penny, de publicist en pr-vrouw van het gezelschap. “We zijn niet glijerig,” legt ze uit. “We doen niet aan het zogeheten ‘Hot Seat Reviews,’ waarbij orale seks wordt aangemoedigd en de vrouwen ondersteboven worden gedraaid.”



Penny is een oudere vrouw met rood haar. Achter de schermen vertelt ze me dat ze vroeger als onderzoeksjournalist werkte. In die tijd had de maffia in Las Vegas de touwtjes in handen. Ze draagt een prachtige, donzige, zwarte hoed, want “het is hoedendag,” aldus Penny. Ze kocht de hoed jaren geleden en ze is op zoek naar een ontwerper die een replica voor haar kan maken. Ik beloof haar dat ik het aan iemand in New York zal vragen en hoor haar vervolgens uit over de show. Penny is fijn in de omgang. Als ik ooit besluit om erotisch danser te worden (wat ik waarschijnlijk nooit word, maar wie weet), hoop ik dat zij me zal vertegenwoordigen.

In de green room noemt Penny een aantal goede doelen op waar de dansers geld voor hebben ingezameld: “Oppurtunity Village, Susan G. Komen, kanker, autisme, MS, NSPCA [een organisatie die zich voor dieren inzet, red.] – daar hebben we mee gebowld,” zegt ze. “We maken echt deel uit van een gemeenschap.”



Ondertussen ben ik omringd door de mannen, die zwarte tanktops en skinny jeans dragen, dus het feit dat ze pups redden of vrijwilligerswerk doen voor autistische kinderen gaat een beetje aan me voorbij. Ik betrap mezelf erop dat ik naar hun billen zit te loeren. Vooral naar die van Aidan, een zongebruinde danser met tribal-tatoeage. Ik houd net zoveel van tribal-tatoeages als van witte jongens met nektatoeages.



Mijn hitsigheid is een beetje ongepast (ik ben tenslotte journalist), dus vraag ik de jongens hoe het publiek zich volgens hen zou moeten gedragen, tijdens de show.

Laat zien dat het je vrijgezellenfeest is

“Er is geen dresscode, behalve als je op het podium wil omdat het je vrijgezellenfeest of verjaardag is. Dan zou ik het aanraden om een sjerp of zoiets te dragen die aangeeft dat jij degene bent om wie het draait, dat maakt het makkelijker voor ons. We zijn namelijk heel interactief.”

– Matthew

Grijp niet naar onze kroonjuwelen

“Ik vind het niet oké als vrouwen me bij m’n edele delen grijpen. Ik heb liever geen vinger in mijn kont, maar ik vind het niet erg als ze in mijn billen knijpen. Je kan een meisje daar niet zomaar mee laten stoppen. Als je je ogen op haar gericht hebt en bezig bent met de show, kan ze je zomaar vastgrijpen. Wanneer dat gebeurt, kun je eigenlijk weinig meer doen. Ik zeg altijd maar: “Bedankt.”

-Aidan

Niet flashen

“Het is altijd een beetje shockerend als je door het publiek rent en ineens een of andere chick tegenkomt die haar borsten laat zien. Dan weet je niet echt wat je moet doen. Flashen is echt een van de ergste dingen, maar je kunt er weinig aan doen.”

-Aidan

Neem je man mee

“Het was ons eerste jaar in Las Vegas en er zat een stelletje in het publiek dat al in de tachtig was. Zoals in al onze shows neemt onze gastheer een oudere vrouw mee het podium op. Het is heel tam, maar het publiek vindt het prachtig. De man was naar de wc en we waren op het punt aangekomen waarbij de gastheer de vrouw mee het podium opnam. Toen de man terugkwam van het toilet, zag hij zijn vrouw op het podium staan. Hij liep met gebalde vuisten het podium op. Het was best wel een memorabel moment, want het was grappig – het was mooi om te zien dat die ridderlijkheid nog steeds bestaat. Na God weet hoeveel jaar huwelijk voelde hij nog steeds veel voor zijn vrouw. Waarschijnlijk zelfs meer dan de meeste mannen voor hun vrouw doen, want ze waren echt elkaars soulmates.

De meeste jongens die naar de show komen – en dat is misschien wel het grootste compliment dat we krijgen – hebben het heel erg naar hun zin, omdat ze het grappig vinden en allesbehalve wat ze verwacht hadden. Jongens hebben veel energie en lol, en dat vertaalt zich naar de energie in het publiek. Na de show komen ze vaak naar ons toe met de mededeling: “Ik heb mijn vrouw meegenomen, maar ik vond het echt geweldig om de reacties van de meisjes te zien. Het was zo grappig.” Dat is echt de standaard reactie die we van mannen krijgen.”

-Matthew

Gedraag je niet als een Australiër

“In Australië zijn ze veel vulgairder en ook veel agressiever. Hier gaan ze er ook wel op in, maar het is veel beleefder. Daar kwam ik achter toen ik naar een show van Thunder Down Under in Australië ging. Hier wordt er veel minder gegild.”

– Kurt

Word verliefd

“Ik denk dat de mannen hier weinig invloed hebben op wie ze verliefd worden. Deze jongens doen ’s zomers dertien shows per week, en ’s winters negen shows per week. Dit is hun leven. Als ze niet op het podium staan, zijn ze in de sportschool. Als ze niet in de sportschool zijn, doen ze promotiewerk. Als ze geen promotiewerk doen, zitten ze in vergaderingen of repetities. Het gebeurt niet zelden dat deze jongens zeventig uur per week aan het werk zijn. Hun hele leven draait om hun werk, dus het kan gebeuren dat ze iemand ontmoeten als ze aan het werk zijn. Dat gebeurt gewoon.”

– Matthew

Krab de dansers niet

“Het is bij mij en een van de andere jongens gebeurd: we hebben al veel bloed voorbij zien komen. We hebben één show gedaan in Canada met vijfduizend vrouwen. In delen van de show draaien we een lied en rennen we helemaal naar het einde van de zaal, zodat iedereen je van dichtbij kan zien en misschien een knuffel kan krijgen of zo. Toen ik iemand eens een knuffel gaf, liet ze me niet meer los en zat er bloed op m’n rug omdat ze me zo hard gekrabd had.”

– Kurt

Duw de dansers niet van de tafel

“Het komt vaak voor dat er vrouwen aan je zitten te trekken als je bovenop een tafel staat, en dat is gewoon klote. Sorry voor m’n taalgebruik. Ze proberen je alleen maar aan te raken, maar realiseren zich daarbij niet dat ze ons van de tafel duwen.”

-Aidan

Word aangeschoten

“Het ligt eraan op wat voor manier je dronken bent. Als je een overenthousiaste, luidruchtige idioot bent, drink dan met mate. Als ik naar een show zou kijken, zijn drie tot vier drankjes genoeg om het leuk te maken. Drie of vier is bij een meisje genoeg om al aardig aangeschoten te worden, maar het is nog niet genoeg om dronken uit je nek te kletsen of op de vloer te kotsen. Drink genoeg om plezier te hebben, maar wees geen idioot.”

– Aidan

Wees een fan

“Er is een vrouw die iets van 86 jaar oud is en elke maand een hele week lang langskomt. Als er twee shows op een avond zijn, komt ze naar beide. Zijn er drie shows, dan komt ze naar drie shows – ze komt echt naar iedere show die we opvoeren. Ik werk hier nu zeven jaar en ze is volgens mij bij meer shows geweest dan ik. Als het je verjaardag is, komt ze ook langs. Ze weet wanneer al onze verjaardagen zijn en stuurt ons verjaardagskaarten. Er zijn fans, maar daar zijn ook weer verschillende gradaties in: er zijn fans waarvan we weten dat ze vaak komen en er zijn fans die eens per jaar komen.”

– Aidan

Wees een beetje tactvol

“We voeren een interactieve show op. We gaan het publiek in. Veel vrouwen grijpen een eind weg, maar wees gewoon een beetje voorzichtig.”

– Matthew