Mannen praten over die keer dat ze masturbeerden met hun vrienden

Laten we er niet omheen draaien: ben jij een man die in zijn tienerjaren wel eens samen met z’n vrienden heeft gemasturbeerd? Heb je nog wilde herinneringen aan die dagen dat je in een slaapzak lag te sjorren, een paar meter van je beste vriend? Weet je toevallig nog dat je laat opbleef en wat tv-erotiek probeerde te vinden waarmee je aan je trekken kon komen?

Als je dit wel eens met een vriend of twee hebt gedaan dan ben je niet de enige. In het onstuimige tijdperk van puber-zijn-en–constant-slaapfeestjes-houden hebben vele nieuwsgierige jonge mannen in de vroege uurtjes van de ochtend de fluit bespeeld in het bijzijn van hun maten – vaak zonder dat er vooraf, tijdens of na afloop van de daad ook maar een woord over gerept werd. Hier draaiden slaapfeestjes voornamelijk om, toch?

Er is hier nogal een taboe over. De homoerotische connotaties van het gedrag maakt sommige mannen die erover horen nogal nijdig. Het lijkt ook niet iets te zijn wat vrienden na hun jaren in de bovenbouw nog blijven doen. Maar hoewel rukken met je vrienden niet bepaald een overgangsritueel is, is het wel een ontzettend veelvoorkomend fenomeen in de seksuele ontwikkeling van jonge mannen.

“Het is al sinds mensenheugenis iets dat vaak voorkomt,” zegt de 40-jarige Jason Wimberly, een homoseksuele personal trainer die voor dit stuk is geïnterviewd. “Ikzelf denk oprecht dat gezamenlijke masturbatie tussen mannen een activiteit is die buiten het spectrum van zelf opgelegde seksuele oriëntatie ligt.” Wimberly is momenteel een boek aan het schrijven over mannen die samen masturberen.

Voor sommigen was een gemeenschappelijke ruksessie als tiener gewoon een gemeenschappelijke ruksessie als tiener. Voor anderen, waaronder de geïnterviewde mensen die hier aan het woord zijn, was het een belangrijke stap in de reis naar het ontdekken van hun seksuele oriëntatie. Charlie, een 28-jarige homoseksuele man, zegt: “Ik weet nog dat ik zelfs toen dacht over wat dit over mijn seksualiteit zei, maar dat ik mezelf al snel ‘verzekerde’ dat mijn vriend echt niet gay was, dus dat het feit dat ik het deed ook niet betekende dat ik gay was.”

Hier vertellen Jason, Charlie en vier andere mannen over een keer dat ze (bijna) masturbeerden met hun tienervrienden. Misschien roept het voor jou ook wat herinneringen op.

‘Elke keer als we bij elkaar sliepen gingen we samen aftrekken’

“We waren 15, op zomervakantie, en mijn twee beste vrienden en ik besloten om een slaapfeestje te houden in een van hun huizen. Ik denk dat we toen vanwege onze leeftijd, op het toppunt van de puberteit en met gierende hormonen, in een fase zaten waarin we het veel over seks, relaties, porno en al dat soort dingen hadden. Ik had ook een aandoening waardoor mijn testosteronniveaus veel hoger dan gebruikelijk waren; ik moest tot m’n twintigste medicatie nemen om het onder controle te houden, en dat maakte me nogal wat geiler dan andere gozers.

Dat was ook het jaar dat we na de gymles moesten douchen. Ik had op genetisch gebied denk ik geluk omdat ik nogal groot geschapen was, en daardoor deden er wat geruchten over mij de ronde op school – de jongens gaven me bijnamen. Een paar bekende waren Centaur (omdat het voor de helft een paard is), Driepoot en Kid Bengala (een beroemde Braziliaanse pornoster met een grote pik).

Tijdens het slaapfeestje hadden we het over seks, omdat ik een paar maanden daarvoor mijn maagdelijkheid had verloren. Een van m’n vrienden vroeg of mijn grootte een probleem was, en ik zei van wel – daarna gingen we het over penisgrootte hebben. Nadat we er een tijdje over gepraat hadden stelde mijn andere vriend voor dat we moesten vergelijken om te kijken wie er de grootste had. We deden onze broek omlaag en vergeleken – ik was duidelijk groter. Toen zei die vriend dat het niet eerlijk was omdat hij niet stijf was en dat we allemaal een stijve moesten krijgen om te vergelijken. We stemden hier (iets minder enthousiast dan voorheen) mee in en stonden daar toen gewoon. Ik weet nog dat een van hen iets zei als, “dus gaan we hier gewoon aftrekken…?” We lachten en besloten dat we ieder naar een andere kamer moesten gaan, hard moesten worden, en dan terug moesten komen om te vergelijken. Ik ging naar een wc, pakte m’n telefoon, zocht wat porno op en begon met trekken.

Ik weet nog dat ik het raar vond om al m’n vrienden met een stijve te zien. We waren duidelijk allemaal verlegen, maar na een minuut of twee voelden we ons wel iets comfortabeler. We vergeleken en meetten, en toen kwam ik erachter dat ik al vrij groot was voor m’n leeftijd. Toen we klaar waren met erover praten waren we gewoon drie jongens met half harde piemels. Toen zei een van m’n vrienden iets als, “nou, aangezien ik er nu zo bij sta kan ik het net zo goed afmaken,” en we moesten allemaal lachen. Hij zette op z’n computer wat porno op en we werden allemaal weer hard en begonnen met aftrekken. Ik weet nog dat ik in het begin nogal verlegen was, maar uiteindelijk lukte het en deden we het zelfs meer dan één keer. De eerste keer was zeker ongemakkelijk, maar we beseften dat er niet echt een probleem was als we er allemaal van genoten.

Van die dag totdat we 16 waren hebben we bij elk slaapfeestje samen afgetrokken. Het werd iets vrij gewoons tussen ons, maar na onze zestiende zijn we er op natuurlijke wijze mee gestopt. We hielden nog wel slaapfeestjes maar we deden het niet meer – misschien omdat we begonnen met daten, of omdat we het minder over seks hadden, of omdat we tegen het einde van onze puberteit minder geil waren. We zijn nog steeds beste vrienden.”

– Nicholas Martins, 23

‘Ik had mijn eerste groepsmasturbatie in de derde klas’

“Ik vond mijn vaders Playboy in groep 3 en leerde al vroeg over aftrekken. Toen ik ontdekte hoe goed het voelde wilde ik het altijd aan iedereen vertellen. My neven en ik begonnen rond onze tiende af te trekken, lang voordat we klaar konden komen, maar het voelde alsnog geweldig – gewoon wat jongens die samen met hun favoriete speeltjes speelden.

Ik had mijn eerste groepsmasturbatie in de derde klas met een paar van mijn teamgenoten na cheerleadingtraining. Ik nodigde iets van vijf vrienden uit om een oude videoband te bekijken die ik van mijn vader had gestolen, en na een paar minuten zaten we met zijn allen af te trekken in de woonkamer van mijn ouderlijk huis.

Het werd een vaste activiteit. Er kwamen regelmatig een paar gasten langs voor de footballwedstrijd en dan gingen we allemaal even rukken. Ik was een cheerleader maar de andere jongens in mijn team waren allemaal footballspelers die in het laagseizoen ook aan cheerleaden deden. Ik was de enige die homo was. Je kunt wel zeggen dat ik vanaf dat punt behoorlijk geobsedeerd was met groepsmasturbatie, ik weet nog dat ik het ontzettend leuk vond. Ik drong ondanks dat ik homo was nooit ergens op aan tot ze erom vroegen, en dat moment kwam natuurlijk wel.

Gisteren nog, op het strand, heb ik met mijn partner met vier nieuwe gozers afgetrokken – we stonden allemaal in een cirkel en kwamen allemaal klaar op het zand. Veel mensen scharen masturbatie onder seks, maar voor mij en mijn vrienden is het niet zozeer een seksuele activiteit als wel een persoonlijke activiteit die we delen en waar we samen van genieten. Mijn heterovrienden sturen me de hele tijd dickpics. We complimenteren elkaars piemels en zeggen dingen als, “Je pik ziet er goed uit, man! Sterk!” We kunnen samen van onze stijve piemels genieten omdat onze piemels fucking geweldig zijn.

Masturberen met vrienden is echt een integraal aspect van mijn leven. Ik begeleid ook professionele masturbatierituelen en -groepen: het is best wel episch geweest om mannen de ervaring van een 12-mans groepsmasturbatie op de top van een berg te geven.”

– Jason Wimberly, 40

‘We waren de hele schoolreis in onze kamer, aan het rukken onder de dekens’

“Het begon allemaal toen we iets van 11 waren, kort nadat ik masturbatie had ontdekt. We waren op een schoolreisje, dus twee vrienden en ik sliepen samen in een kamer. Ik werd op een ochtend wakker met een erectie en ik was benieuwd of mijn vrienden ook wel eens hun penissen hadden aangeraakt als ze stijf werden en of dat voor hen ook goed voelde. Ze zeiden allebei ja, dus ik stelde nonchalant voor dat we het deden. We waren eigenlijk de hele schoolreis in onze kamer, aan het rukken onder de dekens – we waren te verlegen om elkaar naakt te zien. Een andere vriend vertelde ons toen over pornosites, en beschreef ze als “YouTube, maar dan met seks” – we dachten dat het te mooi was om waar te zijn.

Daarna gingen mijn beste vriend en ik na school regelmatig naar zijn huis, omdat zijn ouders altijd van huis waren. Hij had twee computers aan tegenoverliggende zijden van zijn kamer. Een van ons speelde een game op de ene computer terwijl de andere porno keek en zich aftrok op de andere computer – daarna draaiden we het om. Soms keken we porno en masturbeerden we samen, maar we zaten achter elkaar in plaats van naast elkaar. We praatten er nooit over, maar ik denk dat we allebei bang waren dat we ‘te gay’ bezig zouden zijn.

Op een dag haalde mijn vriend zijn pik tevoorschijn terwijl ik naast hem zat en ik raakte enigszins in paniek. We masturbeerden elke keer als we bij elkaar thuis sliepen – altijd onder de dekens, en, omdat er toen nog geen smartphones waren, in plaats van dat we porno keken vertelden we elkaar over onze seksuele fantasieën, meestal over onze vrouwelijke klasgenoten.

Het ging zo door tot we ongeveer 15 waren, daarna zijn we er zonder enige reden mee gestopt. Ik wilde het eigenlijk blijven doen, maar hoe langer we het niet deden hoe gênanter het werd om erover te beginnen. Uiteindelijk hebben we gewoon gedaan alsof het nooit is gebeurd en hebben we het er nooit meer over gehad – maar we zijn nog steeds beste vrienden.”

– Klaus, 26

‘Ik denk dat geen van ons ook maar één geluid heeft gemaakt, zelfs niet tijdens het orgasme’

“Ik bracht de nacht door bij mijn beste vriend, toen we iets van 12 waren, en we hadden het erover hoe we de lol van het masturberen hadden ontdekt. We ontdekten ook hoe leuk het was om eerlijk, kwetsbaar en open te zijn met iemand die je vertrouwt.

We lagen in zijn bed, ‘s nachts een beetje slaperig te praten, toen we aan elkaar bekenden dat we het allebei meerdere keren per dag deden. We besloten toen op de een of andere manier dat we gingen masturberen, deden simpelweg onze onderbroek uit onder de dekens en gingen met onszelf in de weer. Ik weet nog dat ik het spannend, zenuwslopend en gênant vond. Ik kwam eerder klaar dan hij, dus ik wachtte beleefd in stilte tot ik hem hoorde stoppen – ik denk dat geen van ons ook maar één geluid heeft gemaakt, zelfs niet tijdens het orgasme.

Toen het voorbij was maakten we onszelf schoon, wisselden we nog een paar woorden uit en vielen we in slaap. Ik geloof niet dat we het er ooit nog over hebben gehad, maar het was een vrij onschuldige ontdekkingsreis en we waren al snel weer bezig met activiteiten plannen voor onze geheime club – dingen zoals bewijs voor aliens onthullen en vergeten grotten in de buurt verkennen om schatten te vinden.

Misschien is het raar dat we het nooit hebben erkend, maar het heeft onze vriendschap nooit ongemakkelijk gemaakt. Ik ben tegenwoordig nog steeds avontuurlijk op seksueel gebied – ik ben momenteel seks met andere stelletjes en parallel play aan het uitproberen, en ik kijk uit naar een MFF (man met twee vrouwen) trio in de nabije toekomst. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat mannen niet mijn ding zijn.

– Ryan, 44

‘Ik verzekerde mezelf er al snel van dat mijn vriend echt niet gay was, dus dat het feit dat ik het deed ook niet betekende dat ik gay was’

“De eerste keer dat het gebeurde was ik iets van 13, het was met een goede vriend bij hem thuis de dag nadat ik was blijven slapen. Het gebeurde compleet onverwachts en ik was nogal een laatbloeier, maar hij haalde zijn telefoon tevoorschijn en ging heteroporno kijken terwijl we op zijn bed lagen. He begon zich af te trekken en spoorde mij aan het ook te doen. Toen dat een paar minuten bezig was deed hij zijn hand in m’n broek, en ik deed hetzelfde bij hem. Ik kan me niet meer herinneren of een van ons is klaargekomen, maar ik was wel opgewonden en voelde me even verward als ongemakkelijk. Het meest schokkende eraan was denk ik dat er na afloop niks werd gezegd en we het er nooit meer over hebben gehad. Hierdoor voelde het alsof dit iets volstrekt normaals was dat hij misschien ook met andere vrienden deed – of misschien deed iedereen het wel? Ik had destijds nog niet door dat ik homo was. Ik schaamde me er ook over, en ik was bang dat het misschien een ‘valstrik’ was en dat mensen op school erachter zouden komen.

Ik weet nog dat ik zelfs toen dacht over wat dit over mijn seksualiteit zei, maar dat ik mezelf al snel ‘verzekerde’ dat mijn vriend echt niet gay was, dus dat het feit dat ik het deed ook niet betekende dat ik gay was. Ik weet ook nog dat ik me erg gezien voelde – hoe wist hij dat ik niet zou terugdeinzen toen hij zich begon af te trekken? En hoe wist hij dat ik het ook lekker zou vinden?

Later, toen ik 15 of 16 was, was er af en toe een slaapfeestje waar de gesprekken over lekkere meiden steeds intenser werd en de andere jongens een ‘uitlaat’ nodig hadden. Ik weet nog steeds niet hoeveel daarvan homoerotisch was en hoeveel het gewoon seksuele frustratie was. Zelfs vanuit mijn perspectief was de algemene geilheid die in de lucht hing lekker, het ging niet zozeer om mijn vrienden.

Mijn eerste echte homoseksuele ervaring was ook met een vriend op een slaapfeestje, net nadat ik m’n examens had gedaan. Het best wel op de dingen die ik met hetero gozers op school had gedaan, dus het was erg moeilijk om uit te vogelen of dit meer van hetzelfde was of echt iets anders. Elke gedachte over dat de andere gozer me misschien echt leuk vond werd snel onderdrukt door de angst dat dit voor hem gewoon nog een snelle uitlating was waar we het nooit over zouden kunnen hebben.”

– Charlie, 28

‘James zit vast in een masturbatiecompetitie en hij raakt in paniek’

Toen ik ongeveer 13 was werd ik uitgenodigd voor een slaapfeestje bij mijn vriend Paul omdat zijn moeder weg was. Halverwege de avond stond zijn vriend Wayne ineens voor de deur – ik had hem nog nooit ontmoet, hij zat op een andere school. We keken een film en aten een afhaalmaaltijd, en toen ik net begon te relaxen haalde Wayne tot onze grote verrassing een pornofilm tevoorschijn die hij had meegenomen. Paul kondigde vervolgens aan dat we een ‘aftrekwedstrijd’ zouden gaan houden – de paniek sloeg in als een bom.

Ik vluchtte naar de wc en dat daar een tijdje terwijl er talloze vragen door m’n gedachten spookten. Ik wilde m’n penis niet tevoorschijn halen maar ik wilde ook niet bij m’n vrienden overkomen als een mietje. Ik wilde die van hun zeker niet zien. Zouden we moeten vergelijken? Zouden dingen anders zijn op school als ik de kleinste had? Hoe zou Paul zich gedragen als ik wist dat hij een grotere heeft? Zou ik moeten kreunen van genot, lachen of jusit stil blijven? Hoe win ik? Wat gebeurt er als ik verlies?

Ik besloot om me uit de voeten te maken. Ik kwam de kamer in en zei dat ik m’n moeder moest bellen. Ik probeerde nonchalant over te komen aan de telefoon: ‘Zei je dat ik naar huis moet komen?’ Mijn moeder snapte de hint niet en zei, ‘Nee hoor, hoeft niet.’ De jongens waren eventjes afgeleid en ik greep mijn kans door te fluisteren: ‘Kom me alsjeblieft ophalen, er is hier porno en ze willen een aftrekwedstrijd houden!’ Mijn moeder riep. ‘Oh God, vertel ze dat oma ziek is, ik vertrek nu!’ Ze rende naar de auto en riep tegen mijn vader: ‘James zit vast in een masturbatiecompetitie en hij raakt in paniek!’

Ik bood mijn excuses aan tegen Paul en Wayne en stond bij het raam te wachten, hopend dat ze niet al zouden beginnen terwijl ik nog in de kamer was. Mijn moeder had niet sneller kunnen komen (sorry). Ze kwam en ging alsof het de laatste vlucht uit Saigon was. Ik ben benieuwd wie er heeft gewonnen.”

– Jimmy Jameson, 43

