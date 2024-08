Mannen die op het podium ongevraagd artiesten kussen zijn ongure klootzakken

Als vrouw in de muziekindustrie werken is een enorme uitdaging, om het maar eventjes licht uit te drukken. Het blijft vermoeiend om dat te moeten benadrukken. Ook St. Vincent vindt het ongelooflijk frustrerend: tijdens de promotie van haar nieuwe album maakte ze even duidelijk hoe dom het is dat we blijven praten over ‘vrouwen in muziek’ alsof dat het een soort mythische wezens zijn. Er is maar één ding wat noemenswaardig is aan een vrouw zijn in dat wereldje, en dat is het gebrek aan respect dat je krijgt van mannen.

Een paar dagen geleden stond de Canadese band Alvvays in Antwerpen, waar een of andere dronken lul die zichzelf een fan noemt het podium opsprong om de zangeres van de band (Molly Rankin) te kussen. Maar echt, wát een lul. Het meest belachelijke deel van dit verhaal is nog wel het feit dat hij ietwat verwilderd kijkt wanneer ze niet ingaat op zijn avances. Schaamt hij zich misschien? Dat zou hij wel moeten doen, maar ik geef er eigenlijk geen fuck om hoe hij zich voelt, want dat doet er helemaal niet toe. Hij gaat de consequenties van dit voorval niet inzien. Dat er bewijsmateriaal bestaat in de vorm van een video is mooi, maar niet genoeg. Er wordt vast weer een argument verzonnen om dit walgelijke voorval goed te praten.

Rankin en de rest van de band deden hun werk. Dit is waar zij haar best voor doet en voor betaald krijgt. Mensen krijgen nog weleens waanideeën hierover omdat het werk van een artiest zich vooral in het openbaar afspeelt. Dit gaat veel verder dan het ‘wangedrag van fans’. Door de jaren heen is het moeilijk geweest voor vrouwen om zich in bepaalde kringen te bewegen en daar respect voor te krijgen. Ook voor vrouwen die niet op het podium werken is dit nog altijd problematisch. Ze worden lastiggevallen tijdens shows, of ze nu optreden of niet. Dat is niets nieuws, het wordt al jaren zeer nauwkeurig gedocumenteerd. Het is tot een punt gekomen waarop ik tijdens het typen van dit stuk mijn best moet doen om niet tegen mijn scherm te schreeuwen.

Een paar jaar geleden maakte artiest Britty Drake hetzelfde als Rankin mee toen ze nog onderdeel was van de punkgroep Pity Seks. Zij en Tiger Jaws-lid Brianna Collins stonden op het podium waar een dronken mannelijke fan ze probeerde te kussen. Collins reageerde op het voorval om te benadrukken hoe belangrijk het is voor een artiest om op veilige plek te kunnen spelen, en hoe belangrijk consent bovenal is. Je vraagt je af wat er moet gebeuren voordat dit voor iedereen een keer duidelijk is.

Een ‘vrouw in de muziek’ zijn kan belonend zijn. Wanneer je als vrouw werkt als engineer, mixer, promoter, schrijver, artiest of journalist, kan je een voorbeeld zijn voor andere getalenteerde mensen die geen man zijn. Je kan op die manier respect afdwingen en laten zien dat je dingen kan bereiken in een door mannen gedomineerde industrie. Ik zeg dat als vrouw die in de muziek werkt: mensen ondermijnen dingen die wij doen terwijl er bij mannen geen vraagtekens bij worden gezet. We zijn meer dan slechts mooie meisjes die schattig met een gitaar op het podium staan, en het proberen te kussen van een vrouw die haar werk doet is walgelijk, kwetsend en vooral ontzettend dom.