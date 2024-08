Mannen die zittend plassen: waarom?

Voor we beginnen wil ik zeggen dat er niks mis is met een zitplasje en scrollsessie op zijn tijd. Laten we het een ‘proper plasje’ noemen. Soms ben je een beetje ladderzat, soms heb je een verlegen blaas, soms wil je gewoon even wat tijd weg van wat er ook aan de andere kant van die wc-deur zit. Getrouwde mannen willen bijvoorbeeld misschien even wat tijd voor zichzelf, en veel trans gozers zitten omdat het moet, niet omdat het kan. Maar dat betekent niet dat zittend plassen wereldwijd populair is. Integendeel.

Uit een recente enquête van YouGov over zittend en staand plassen blijkt dat het heel erg per land kan verschillen. Van de 13 landen waar mensen ondervraagd werden staat (of zit) Duitsland aan de top voor zittend plassen. 40 procent van de mannen zegt dat ze “elke keer” zittend plassen, en 22 procent “meestal”. Slechts 10 procent zegt nooit te zitten. Zweden staat op de tweede plek in Europa; 50 procent van de mannen daar zegt altijd of meestal zittend te plassen.

Videos by VICE

Vergelijk dit eens met het Verenigd Koninkrijk, waar slechts 9 procent “elke keer” zit en 15 procent “meestal” zit. 33 procent zegt nooit zittend te plassen. Het blijven tenslotte Britten. De VS zijn slechts iets meer pro-zittend plassen dan het VK; 46 procent van de mannen plast soms, meestal of altijd zittend. 31 procent zegt het nooit te doen. Van de 13 landen hebben alleen Polen en Mexico meer zitangst dan Britten. Vergeet trouwens niet dat mannen misschien niet heel betrouwbaar zijn als het gaat om zelf aangeven hoe vaak ze zittend plassen.

Het is een tamelijk geladen onderwerp, en er komt meer bij kijken dan je denkt. Dus ik heb een trotse Britse staander opgezocht om meer inzicht te krijgen.

“Waarom zou je urinoirs hebben als je ze toch niet gaat gebruiken?” zegt de 28-jarige, in Londen woonachtige ingenieur Wilson (niet zijn echte naam). “Je hebt ook nog het milieu waar je aan moet denken: elke keer als je in een toilet plast is het waarschijnlijker dat je doortrekt omdat je de stagnatie van pis wil voorkomen – bij urinoirs heb je dat probleem niet. Je verspilt onnodig water.”

“Ik wil niet altijd dat mensen denken dat ik zit te kakken,” zegt Wilson. “Dit is vooral kut bij het toilet op werk, niemand zegt iets, maar voor sommige mensen kan het gênant zijn om betrapt te worden terwijl je een wc-hokje uitloopt, omdat er wordt aangenomen dat er gescheten is.”

“Je moet ook kieskeurig zijn wat betreft toiletten – in de trein, nee. In de club, nee. In een Indiaas restaurant, nee.”

Bovendien is er ook nog de impliciete schaamte die van het vrouwelijk volk komt: Drie vrouwen – waaronder de partner van de schrijver, in een behoorlijk beladen gesprek – hebben me verteld dat ze het idee van daten met een gozer die voornamelijk zittend plast “een beetje een afknapper” vinden. En toch kwamen onderzoekers van het Medisch Centrum van de Universiteit Leiden erachter dat zittend plassen zo zijn medische voordelen heeft.

Mannen kunnen hun blaas sneller en vollediger legen als ze zittend plassen, wat voordelig kan zijn als je prostaat vergroot is, of als je problemen met je urineweg hebt. Maar de voordelen blijven vrijwel beperkt tot mannen met die specifieke problemen.

Dan heb je ook nog de rust van even zitten en pauze nemen, wat mogelijk goed is voor je geestelijke gezondheid. Soms zijn mannen ook gewoon doodmoe. Sommigen hebben zelfs urinoirfobie.

Het feministische standpunt zou kunnen zijn dat zittend plassen vrouwvriendelijker is, terwijl sommige mannen misschien vinden dat het tot onnodige vervrouwelijking en domesticatie kan leiden. Nog een mes in de vergrote prostaat van traditionele mannelijkheid.

Ik ging met wat Duitse zitplassers in gesprek om de data van YouGov een beetje op te helderen. Deze knapen staan in Duitsland collectief bekend als “Sitzpinklers”, wat al meteen iets lichtelijk feminiserends lijkt te zeggen over hoe de Duitse maatschappij ze beschouwt, ondanks dat Sitzpinklers in de meerderheid zijn, wat ook een beetje raar is.

“Ik vind het hygiënischer om zittend te plassen als er geen urinoir is,” zegt een 36-jarige man uit Berlijn. “Iedereen die staand in een lage wc-pot heeft gepist en wat druppels op z’n schenen heeft gevoeld weet waar ik het over heb. Het is gewoon een fijne kans om even te zitten, te ontspannen en van het moment te genieten.”

Is er iets specifiek aan Duitsland dat zou kunnen verklaren waarom mannen daar sneller zittend zullen plassen dan in andere landen?

“Ik weet het niet zeker,” zegt hij. “Maar zeker in Berlijn zie je veel restaurants en bars met stickers op hun toiletten die mensen verzoeken om te gaan zitten. Iemand is er mee begonnen, en op de een of andere manier heeft het zich verspreid en zijn we blijkbaar een land van Sitzpinklers geworden…

Je hebt ook nog het hygiëne-argument: Tadd Truscott, een Amerikaanse professor werktuigbouwkunde, vertelde The Guardian dat piepkleine pisdruppels een paar meter kunnen afleggen en eigenlijk je hele badkamer kunnen besproeien, waaronder je tandenborstels.

“Ik probeer altijd eerst te zitten,” zegt Patrick, een 37-jarige projectmanager uit Berlijn. “Als het toilet erg vies is en het de enige is, dan blijf ik staan. Maar zitten is gewoon meer ontspannen, ook tijdens het plassen.”

“Je hebt ook allebei je handen vrij, dus je kunt even de krant lezen of op je telefoon zitten,” zegt Patrick. “Het is ook een kwestie van respect. Sommige mensen moeten zitten, en wanneer ik sta is er altijd het risico dat er iets fout gaat.

“Ik denk dat het (percentage van mannen dat zittend plast) 50/50 is, en sommige mannen zitten waarschijnlijk vaker dan ze toe willen geven,” zegt Patrick. “Staand plassen geeft ze misschien nog steeds een gevoel van macht, maar thuis is dat mogelijk wel anders.”

Pissen lijkt soms dus best een delicate zaak te zijn, en de manier waarop je het als man doet lijkt van allerlei persoonlijke, hygiënische en socio-politieke kwesties af te hangen die specifiek zijn aan de cultuur en aan de pisser. Wie kan zeggen wat de juiste manier is? Je moet maar gewoon uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Je kunt in ieder geval de keuze maken.

Want, ik bedoel, in Duitsland doen ze dat niet echt. Daar hebben ze zelfs een apparaat genaamd de WC-Geist, oftewel wc-geest, die onder de wc-bril zit en je vermaant om zittend te plassen als je de bril omhoog doet. Soms heeft de WC-Geist de lichaamloze stem van Angela Merkel, en, nou ja. Misschien is dat de prijs die je betaalt voor in een redelijk progressieve samenleving leven.

Geen van de twee Duitsers met wie ik sprak wist daar echter iets van. “Ik heb nog geen Angela Merkel-geesten gevonden.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.