Mannen gaven op in een onderzoek naar anticonceptie omdat ze last kregen van ‘stemmingswisselingen’

Onderzoekers hebben een vorm van anticonceptie gevonden voor mannen die voor 96 procent succesvol is – maar het onderzoek moest stoppen nadat 20 deelnemers niet verder wilden. Ze zouden te veel last hebben van de bijwerkingen, zoals acne en stemmingswisselingen.

Vrouwen hebben lange tijd geleden onder de bijwerkingen van hormonale anticonceptie, en sowieso altijd de verantwoordelijkheid hiervoor gedragen. Afgelopen maand werd door een Deens onderzoek duidelijk dat een hoop vrouwen al veel langer dachten dat hun depressieve klachten in verband stonden met de pil, en dat ze vaak gelijk hadden.

Ondertussen werd er aan de Universiteit van Edinburgh gekeken hoe mannen een bijdrage kunnen leveren aan anticonceptie, en de wetenschappers hebben goede hoop dat dit snel zal kunnen. Alleen kwam er een onverwachte kink in de kabel, en het onderzoek is voorlopig stilgelegd. De oorzaak daarvan zijn de bijwerkingen die de mannelijke proefpersonen ervaren, en die een hoop vrouwen wel zullen herkennen.

Videos by VICE

Het onderzoek werd vorige week vrijdag gepubliceerd en laat zien dat een anticonceptie-hormooninjectie bij mannen bijna even effectief kan zijn als de pil, met een slagingspercentage van 96 procent. Er werden 320 mannen tussen de 18 en 45 gerekruteerd, die over een periode van 56 weken regelmatig injecties kregen met twee hormonen – progestageen, wat het aantal zaadcellen per ejaculaat verminderd, en testosteron, wat de effecten van de progestageen tegengaat.

Ook al waren de slagingscijfers extreem goed, het is nog niet de 99,9 procent veiligheid die de pil voor vrouwen biedt tegen zwangerschap.

De zoektocht naar de mannenpil is niet nieuw – al tijden is de wetenschap bezig dit te onderzoeken. Er zijn oneindig veel pogingen gedaan, al sinds de jaren twintig zelfs, maar de meeste methodes (zoals de ‘calciumkanaalblokkeerders’bijvoorbeeld) werden nooit getest op mensen.

Onderzoekers in China begonnen in de jaren zeventig met grootschalig klinisch onderzoek naar een oraal mannelijk anticonceptiemiddel, de ‘Gossypol’, wat gemaakt werd van een plantenextract waarvan geloofd werd dat die de concentratie van het zaad verminderde. In de late jaren negentig besloot de WHO dat het onderzoek niet verder mocht gaan, omdat het sperma van te veel proefpersonen permanent minder goed werd.

Het recente onderzoek uit Edinburgh liet dus wel goede resultaten zien, maar moest eerder stoppen omdat twintig proefpersonen weigerden door te gaan vanwege de bijwerkingen. Volgens het onderzoek stopten zes van die twintig ermee omdat ze alleen last hadden van stemmingswisselingen, en zes anderen omdat ze last kregen van een van de volgende dingen: acne, pijn of paniek bij de eerste injectie, hartkloppingen, hoge bloeddruk of erectieproblemen. De overige acht weglopers zeiden ook last te krijgen van iets dat met hun humeur te maken had.

Ondanks dat het onderzoek nu is stopgezet, zien de onderzoekers het toch als een overwinning in de toekomst van anticonceptie. In een persbericht zei onderzoeker Mario Philip Reyes Festin van de WHO: “Het onderzoek laat zien dat een hormonaal anticonceptiemiddel voor mannen werkt en zwangerschappen kan voorkomen.”

In gesprek met Broadly zei de hoofdonderzoeker, Richard Anderson, dat er nog veel onderzoek nodig is voordat de mannenpil commercieel op de markt gebracht kan worden, maar dat “dit een belangrijke stap vooruit is”. De bijwerkingen verhinderde het onderzoek, maar volgens Anderson gaven veel proefpersonen aan dat ze “maar heel weinig last hadden van de bijwerkingen”, en weinig mensen trokken zich uiteindelijk terug. Ondanks dat er wel wat zorgen waren, vielen de klachten uiteindelijk wel mee. Sommige deelnemers voelden zich bijvoorbeeld “wat verdrietig”.

Anderson hoopt dat mannelijke anticonceptie op termijn een uitbreiding kan worden van het huidige aanbod. “Uiteindelijk moeten mensen het gewoon gaan proberen. Als ze de bijwerkingen te heftig vinden, gaan ze weer op zoek naar een ander middel. Het gaat erom dat we de keuzemogelijkheid uitbreiden, zodat mensen kunnen kiezen en een middel kunnen zoeken dat het beste voor hen werkt.”

De hormooninjectie is niet de enige veelbelovende ontwikkeling in anticonceptie voor mannen. Volgens Anderson zijn Amerikaanse onderzoekers van plan om hormonale anticonceptie in de vorm van een gel te ontwikkelen. “Dat middel zouden mannen zelf kunnen gebruiken, ze hoeven daarvoor niet naar een kliniek,” legt hij uit.

Vorig jaar kondigde een ander bedrijf plannen aan voor een “omkeerbare sterilisatie”, doormiddel van zogenaamde Vasalgel, dat zelfs zou werken zonder de hormoonspiegel te beïnvloeden.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.