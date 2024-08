We vroegen mannen in Gent naar de laatste keer dat hun hart werd gebroken

Liefdesverdriet zuigt altijd. Liefdesverdriet op Valentijn – de dag waar je als koppel nochtans geen belang aan hecht – zuigt dubbel zo hard. Als je een man bent, dan mag je bovendien ook nog eens geen liefdesverdriet hebben. Het is te zeggen, het mag wel, maar het is flauw. Zo staat het toch in Het Handboek voor Onzekere Macho’s met een Kleine Piemel.

Om alle mannen met LDVD een hart(je) onder de riem te steken, trok ik naar Gent om echte venten te vragen wanneer ze het laatste liefdesverdriet hadden en hoe ze daarmee dealden.



Jorge (21)

VICE: Hoi Jorge, wanneer had je voor het laatst liefdesverdriet?

Jorge: Gisteren. Of ja, nu eigenlijk.

Dat is heel recent. Wat is er gebeurd?

Het ging wel al een tijdje minder goed met mijn lief door haar thuissituatie. Ze heeft gisteren gezegd dat het gedaan was. Het is moeilijk om dit te vertellen tegen iemand die je niet kent.

“Het moeilijkste was dat we gewoon koffie zaten te drinken en je weet: als ik hier nu vertrek, is het gedaan.”

Hoe was dat moment?

Het was brut. Heel brut. Het moeilijkste was dat we gewoon koffie zaten te drinken en je weet: als ik hier nu vertrek, is het gedaan.

Hoe lang waren jullie samen?

Een jaar, dat is dus niet niets. Ik dacht dat het serieus ging worden en had het totaal niet zien aankomen. Ik had niet door dat het zover was. Het is allemaal nog een beetje vaag in mijn hoofd.

Wat heb je gisteren nog gedaan?

Ik ben vrienden tegengekomen en ja, dat hielp wel even. Maar als je dan terug alleen bent, komt het tien keer harder terug.

Hoe is het om als man verdriet te ervaren?

Ik heb daarnet mijn moeder gebeld. Mijn hart is gebroken, dus het was nodig. Ik heb nu zelfs een paar keer zitten huilen op straat. Dat boeit mij geen hol, snap je?

Wim (20)

VICE: Hey Wim, wanneer had je voor het laatst liefdesverdriet?

Wim: Definieer liefdesverdriet.

De laatste keer dat je pijn had aan je hart.

Een maand geleden.

Wat is er toen gebeurd?

Toen besefte ik dat ik niet alleen aan mezelf moet denken, maar ook aan de mensen rond mij. En het heeft heel veel pijn gedaan om dat te beseffen. Je bent niet alleen in een relatie en moet ook rekening houden met je partner.

Als ik het goed begrijp is je relatie voorbij?

Ja, hij heeft mij gedumpt. Niet echt gedumpt eigenlijk, hij kwam net uit een relatie en had het te druk. Het was dus echt niet het moment voor hem om iets te beginnen met mij, terwijl de timing voor mij wel perfect was.

Had je het zien aankomen?

Ik denk het wel, maar het verblindde me. Ik wou het niet inzien op dat moment.

“Ik heb een kat gekocht. En die heeft mij echt geholpen.”

Heb je gehuild?

Nee, ik huil moeilijk.

Vind je dat mannen mogen huilen?

Ja, maar je voelt wel druk om niet te huilen. Mij lukt het dus vaak niet. Zelfs niet op een begrafenis.

Wie heeft je getroost na de breuk?

Ik heb een kat gekocht. En die heeft mij echt geholpen. Zo heb ik het verwerkt.

Marwan (21)

VICE: Wanneer was de laatste keer dat je een gebroken hart had?

Marwan: Anderhalf jaar geleden.

Wat is er toen gebeurd?

Ik heb het toen uitgemaakt met mijn vriendin. Ik wou iets anders.

Wat wou je?

Ik dacht bij mezelf, ik ben jong en ik wil doen wat ik wil. Ik voelde me heel beperkt naar het einde van onze relatie toe. Ik zat een beetje vast.

Op welke manier voelde je je beperkt?

We hadden niet veel vrijheid, we childen altijd samen en deden gewoon alles elke dag samen. Als de ene dan is iets alleen wilt gaan doen, dan botst dat.

Hoe reageerde zij daarop?

Heftig. Ze dacht eerst dat ik aan het zeveren was. Maar na drie weken was het wel duidelijk.

“De eerste drie maanden was ik echt kapot, maar daarna viel het mee.”

Hoe voelde jij je daarna?

Ik was verdrietig. De eerste drie maanden was ik echt kapot, maar daarna viel het mee.

Heb je gehuild?

Ja, als ik moet huilen, dan huil ik.

Hoe ben je erover geraakt?

Zorgen dat je bezig bent met andere dingen. Continu bezig zijn. Ik ben beginnen sporten, gezond eten en af en toe eens goed gaan feesten.

Heeft iemand je geholpen om erover te geraken?

Neen, ik heb er met niemand over gesproken.

Arnaud (22)

VICE: Hey Arnaud, wanneer werd je hart voor het laatst gebroken?

Arnaud: Ik denk twee jaar geleden. Mijn vriendin had mij bedrogen. Meermaals zelfs.

Heftig. Hoe ben je daarachter gekomen?

Ik heb foto’s doorgestuurd gekregen. En ik heb het toen uitgemaakt. Het was wel even twijfelen, want ik dacht echt dat het goed zat.

Had je het zien aankomen?

Nee, totaal niet. Maar later heb ik ontdekt dat ze mij eerder ook al had bedrogen met een goede vriend van haar.

Hoe voelde je je toen?

Opgelucht. Goed dat ik dat te weten ben gekomen en dat ik daar nu van af ben.

“Ik schaam mij daar ook niet voor. Ik vind dat mannen mogen huilen en hun gevoelens mogen tonen.”

Heeft iemand je getroost?

Ik heb dat op mezelf verwerkt. Ik doe dat altijd dus ik weet niet of dat beter gaat gaan als iemand me zou troosten.

Heb je gehuild?

Ja en ik schaam mij daar ook niet voor. Ik vind dat mannen mogen huilen en hun gevoelens mogen tonen.

Anouar (23)

VICE: Hey Anouar, wanneer werd je hart voor het laatste gebroken?

Anouar: Het is echt niet het moment om me die vraag te stellen. Ik ga nu door een breuk. Vorige week heeft mijn vriendin in mijn gsm gekeken. Ze heeft berichten gelezen die haar boos hebben gemaakt. Ze heeft het toen uitgemaakt, na anderhalf jaar.

Waarover gingen die berichten?

Ik stuurde met een vriendin op een vriendschappelijke manier. Ik heb misschien soms domme dingen gezegd of gedaan, maar dat was om haar te troosten.

Wat voor domme dingen waren dat?

Je weet wel, massage geven.

Had je het zien aankomen?

Nee, totaal niet. Ik weet van mezelf dat ik nooit iets verkeerd zou doen. Ik heb echt heel veel gedaan voor haar. Zelfs ontbijt op bed, zie je?

“Ik kan al drie dagen niets eten, ik hou echt heel veel van haar.”

En hoe zit het nu tussen jou en je ex?

Ze heeft me gebeld en gezegd dat ze me mist. Maar later stuurde ze me dat ze verder wilt gaan zonder mij. Nu weet ik dus niet wat ik moet denken. Ik weet niet of ik moet wachten op haar.

Ga je erover geraken?

Ik kan al drie dagen niets eten, ik hou echt heel veel van haar. Dus het is nu niet de bedoeling dat ik erover probeer te geraken. Ik blijf wachten op haar.

Heb je gehuild?

Ja, zeker. Als je van iemand houdt en je verliest die persoon, dan doet dat pijn.

Wie heeft je toen getroost?

Mijn vrienden. Die geven mij advies en zeggen dat ik mijn hart moet volgen.

Vind je het moeilijk om verdrietig te zijn als man?

Nee, totaal niet. Verdriet is er om die pijn te verwerken.

