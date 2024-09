Mannen leggen uit waarom ze niet aan beffen doen

Toen ik een artikel wilde schrijven over heteromannen die er trots op zijn dat ze niet aan beffen doen, kon ik in eerste instantie niemand vinden die zijn orale afkeer aan me wilde uitleggen. In plaats daarvan kreeg ik eindeloze mailtjes van mannen die opschepten over hun befvaardigheid en befbereidheid, en me vertelden dat ze dol waren op de vagina in al haar verschijningsvormen. Ik gooide de handdoek in de ring, en vroeg een paar bekende seksuologen waarom sommige mannen nooit zin hebben om tussen de benen van hun vriendin te duiken. Nadat die bevindingen werden gepubliceerd op Broadly, werd ik opeens bedolven onder tweets en mails van mannen die het hadden gelezen. “Ik doe niet aan beffen,” schreven ze. “En ik zal je precies vertellen waarom.”

Dus dit is het dan: echte redenen van echte mannen waarom ze niet aan beffen doen.

Steven, 27 jaar

Ik doe niet aan beffen om twee redenen. Ten eerste vind ik vagina’s niet echt aantrekkelijk. Ik ben dol op het vrouwelijk lichaam, maar de genitaliën zelf vind ik niet echt verleidelijk. Daarbij hou ik niet echt van de smaak en geur. Ik stoor me er niet heel erg aan, maar ik vind het ook niet opwindend. Ik heb nooit begrepen waarom sommige mannen zeggen dat ze ervan houden. Bovendien ben ik erg bang voor soa’s. Ik heb nooit seksueel contact gehad zonder condoom. Gelukkig is het nooit een probleem geweest, omdat ik al acht jaar een monogame relatie heb, en mijn vriendin er niet van houdt om gebeft te worden. In dat opzicht heb ik veel geluk gehad. Ik zal niet liegen; ik hou ervan om gepijpt te worden. Maar als een meisje zegt dat ze niet van pijpen houdt, dan accepteer ik dat, omdat ik geen hypocriet wil zijn.

George, 27 jaar

Ik kan niet zeggen dat ik een bewuste beslissing heb gemaakt om vrouwen geen orale seks te geven. Ik heb het met mijn eerste vriendinnetje wel geprobeerd, maar het sprak me nooit echt aan. Ik denk dat het ding voor mij vooral is dat ik zelf ook niet echt hou van gepijpt worden, dus ik verwacht dat ook nooit van vrouwen. Het is ergens wel grappig – het enige meisje dat ik ooit regelmatig heb gebeft was mijn laatste vriendin, en dat was alleen maar omdat zij dol was op pijpen. Zij bracht een keertje ter sprake dat ik haar nooit befte, en dat ze dat wel graag wilde, en ook dat ik haar nooit aanspoorde om me te pijpen, wat ze gek vond. Maar goed, zelfs bij haar – en de seks was fantastisch – vond ik het niet prettig om haar te beffen. Ik deed het wel omdat ze het me vroeg en ik niet een totale asociale klootzak ben, maar leuk was anders.

Hoe dan ook, zoals ik al zei, ik verwacht ook nooit dat mijn vriendin me pijpt. Ik geniet daar gewoon echt niet van. Ik kom er niet van klaar; meestal eindigt het ermee dat ik ze van me af duw en ze neuk. En als een meisje niet klaar kan komen van gewoon neuken, dan werken vingers meestal ook prima, en is beffen niet echt nodig. In die zin heeft het nooit problemen veroorzaakt tussen mij en mijn partners. Ik denk dat de seks altijd prima is geweest, en ik probeer er altijd voor te zorgen dat zij het ook leuk hebben, ook als er geen orale seks bij komt kijken.

Jacob, 31 jaar

Zolang ik me al kan herinneren zijn mijn reukzin en smaak vreemd geweest — bijna versterkt of zoiets. Het kan zijn dat dit komt door de chemotherapie die ik als kind moest ondergaan, maar ik weet dat niet zeker. Hoe dan ook, sensaties die voor de meeste mensen gewoon onplezierig zijn, kunnen voor mij ondraaglijk zijn. Ik heb weleens geprobeerd om een vrouw te beffen, en dat was traumatisch voor ons allebei – voor mij vanwege de walging, en voor mijn partner omdat niemand het natuurlijk leuk vindt om te horen dat hun genitaliën walgelijk zijn. Daarbij hou ik er ook niet van om dingen in mijn mond te stoppen die geen eten of drinken zijn. Het is veel minder pijnlijk voor iedereen om het hele gedoe maar gewoon over te slaan. Ik denk niet dat je mijn weerzin van beffen echt een beslissing kan noemen, maar ik kwam er wel achter toen ik rond de twintig was.

Bij sommige meisjes ruikt het gewoon alsof ze de builenpest tussen hun benen hebben.

Ik heb een keertje iemand op Tinder leren kennen die op zoek was naar een vrijblijvende scharrel, en zij zei al gelijk: “Ik doe niet aan pijpen.” Ik was opgelucht, maar ze vertelde me dat veel mannen haar na die bekentenis negeren en niet meer reageren op haar berichtjes. Jammer voor ze! Ze was een fantastische bedpartner, en we hebben veel lol gehad, ook zonder dat daarbij een geslachtsdeel in een mond moest worden gestopt. Ik zou nooit “eisen” dat iemand mij orale seks geeft zonder dat ik hetzelfde voor haar doe. Als mijn partner mij wil pijpen omdat ze daarvan houdt, dan moet ze dat zelf weten – mij hoor je niet klagen, en ik zorg ervoor dat ik me goed heb gewassen voordat er iets gebeurt. Maar ik maak altijd vanaf het begin duidelijk dat er geen orale wederdienst zal plaatsvinden.

Kent, 34 jaar

Ik heb een tijdje gedatet met een meisje dat nogal wat emotionele problemen had. Op dat punt gaf ik niet zoveel om orale seks; ik neukte liever gewoon. Na twee jaar ging het uit, en was ik een gebroken man. Ik stortte me op drank om mijn verdriet te vergeten. In die periode was ik echt een mannelijke slet. Maar ik zou nooit een meisje beffen dat ik net ergens in een kroeg had opgepikt – ik weet niet met wie ze allemaal seks heeft gehad, en ik ga ook niet een beflapje tevoorschijn halen. Ik vond het prima om ze gewoon te neuken, en gebruikte altijd een condoom. Ik praatte mijn onwilligheid om te beffen goed met het argument dat het niet veel verschilt van een wc-bril likken. Poep komt ook daar ergens vandaan, en ik vond dat mijn mond daar niks te zoeken had.

Mijn vrienden overtuigden me uiteindelijk dat ik me over dat hele toiletbrilverhaal heen moest zetten en het gewoon moest doen.

Ik heb waarschijnlijk wel tien jaar lang geen meisje gebeft. Begrijp me niet verkeerd – ik begrijp wat zweet en andere lichaamssappen doen, maar sommige meisjes ruiken gewoon alsof ze de builenpest tussen hun benen hebben. Mijn vrienden overtuigden me uiteindelijk dat ik me over dat hele toiletbrilverhaal heen moest zetten en het gewoon moest doen. Ik ga nu al ongeveer een maand met een nieuw meisje uit, en ik zorg ervoor dat ik haar regelmatig bef. Het leven draait om opoffering, en gelukkig smaakt zij voor mij gewoon naar vlees. Geen verschrikkelijke stank, gewoon normale geurtjes.

David, 26 jaar

Ik had al een paar jaar seks voordat ik ooit probeerde om een vrouw te beffen. Ik ben opgegroeid in een gelovig milieu waar uiteraard nooit over seks werd gepraat, dus het duurde sowieso een tijdje voordat ik me op mijn gemak begon te voelen in de slaapkamer. En zelfs toen vond ik het idee dat ik mijn tong tussen iemands schaamlippen zou steken nog steeds behoorlijk angstaanjagend. Bovendien wist ik niet wat ik precies moest doen, dus vermeed ik het maar gewoon.

Toen ik een jaar of 22 was, besloot ik het toch een keer te proberen. Ik was al een tijdje samen met een meisje, en zij had al een paar keer verbaal en fysiek aangegeven dat ze weleens gebeft wilde worden. Ik had op internet wat advies opgezocht, en was er klaar voor. Terwijl ik bezig was om al deze opgedane kennis in de praktijk toe te passen, realiseerde ik me dat ik misschien iets te goed mijn best had gedaan. Ze kwam klaar. Ze kwam zo hard klaar dat ze me in alle opwinding met haar knie in mijn gezicht ramde. De volgende ochtend had ik een blauw oog, en besloot ik dat dit eens en nooit weer was.

