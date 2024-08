Mannen, waarom liegen jullie over je lengte?

Mannen houden ervan om een paar centimeter aan hun werkelijke lengte toe te voegen. Dat weten we. Vrouwen doen het ook en hebben hun eigen fysieke obsessies, maar mannen die hun lengte op datingapps verbloemen is zo gewoon geworden dat het bijna passé is om ze erop te wijzen. Wij als maatschappij zijn gek op grote, lange mannen en alles wat daar niet aan voldoet is niet genoeg. Maar daar hebben we het mis – ik ken mannen van 1.75 m die het helemaal maken; shinen in elk facet van hun leven, met een absoluut volgeladen romantisch leven. Lengte is niet altijd de levensbepalende factor voor degenen die wensen dat het niet zo was.

Maar dan heb je de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis en zijn cowboylaarzen met omgekrulde tenen. De beschuldiging is dat DeSantis hakverhogingen in zijn laarzen draagt, wat betekent dat het hele voorste deel van de schoen leeg is (en dat zijn voet in een hoge-hak-houding in de laars staat), wat leidt tot het fenomeen van het opkrullen en waardoor de zelfverklaarde ‘politicus van 1.80m’ een paar centimeter langer wordt.

TikTok wordt overspoeld door koortsachtige discussies over de laarzen. Hoewel er veel diep sarcastische “slay queen”-achtige opmerkingen te vinden zijn, is het waar dat lange presidentskandidaten het over het algemeen beter doen in de VS. Voor de goede orde: het campagneteam van DeSantis heeft ontkend dat de gouverneur van Florida interne hakjes draagt.

Hoe het ook zij, we wilden weten wat dit soort gedrag veroorzaakt. Dus spraken we met neurowetenschapper Eldin Hasa om meer te weten te komen.

VICE: Dus, gezien de discussies op internet over de lengte van mannen op datingapps en de gekrulde Wild West-laarzen van Ron DeSantis, waarom zouden mannen liegen over hun lengte?

Eldin: Vanuit het perspectief van de neurowetenschapper zijn er verschillende redenen. Je hebt natuurlijk een combinatie van biologische factoren, fysiologische en sociaal-culturele factoren. Volgens de evolutionaire psychologie maken mannen zich zorgen over hun lengte vanwege een inherent verlangen om dominant en aantrekkelijk over te komen bij potentiële partners. Het is dus een soort dierlijk instinct dat diep in hun voorouderlijk DNA zit ingebakken. Ten eerste om aantrekkelijker te lijken voor hun potentiële partners, maar ook, als een alfamannetje, om potentiële huwelijkskandidaten af te weren. Dus in de loop der tijd kan de voorkeur voor langere partners, in seksuele zin – en dit is overigens allemaal onbewust – zijn geëvolueerd als gevolg van evolutionaire druk.

Maar waarom vergelijken mannen zichzelf met andere mannen?

Deze dingen zijn geëvolueerd als een maatschappelijke vergelijking. Het menselijk brein heeft een natuurlijke neiging om zichzelf met anderen te vergelijken. En dit is onbewust, dus lengte wordt gemakkelijk waargenomen. Dus laten we zeggen dat je naar een netwerkevenement gaat: je hersenen zullen de ruimte onbewust scannen en de vergelijking maken. Je weet wel, zoals ‘Wie is er korter dan ik? Langer dan ik? Ziet hij er beter uit dan ik? Wat is hun sociale status, financiële status,’ wat het ook is. Maar ze doorlopen deze sequenties en complexe stappen binnen een fractie van een seconde om zichzelf in een bepaalde rang te plaatsen, ‘of ik beter of slechter af ben dan de mensen om me heen’. En één daarvan is overduidelijk lengte. En we vergelijken onze fysieke eigenschappen.

Dus als mannen zichzelf korter vinden dan anderen, kan dit een gerelateerde bezorgdheid opwekken met andere problemen die ze met zich meedragen die te maken hebben met hun gevoel van eigenwaarde en sociale status. Er is zelfs een fysiologische activering van het hersengebied dat geassocieerd wordt met eigenwaarde en sociale status. Het is dus niet iets dat je bewust kunt controleren: Het gebeurt onmiddellijk – het gebeurt in de hersenen zonder dat je je er bewust van bent.

Waarom zouden mannen anders zo bezig zijn met hun lengte?

Culturele en maatschappelijke invloeden. Deze factoren spelen dus een belangrijke rol bij de fixatie op lengte. Het is alsof we geprogrammeerd zijn: de culturele ideeën, de mediaportretten en de maatschappelijke verwachtingen benadrukken vaak grotere mannen als symbool van macht, succes en aantrekkelijkheid. Ken je het oude gezegde als je een vrouw vraagt wat aantrekkelijk is aan mannen? ‘Lang, donker en knap’ – je hebt het al miljoenen keren gehoord. De maatschappelijke invloed vormt het zelfbeeld van individuen en draagt bij aan de zorgen over lengte.

Als een man geobsedeerd is door zijn lengte, of het gebrek daaraan, kan dat dan verband houden met andere problemen?

Er is veel neurowetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat de perceptie van lichaamsbeeld en eigenwaarde verbonden zijn met hersengebieden die betrokken zijn bij zelfrepresentatie en emotionele verwerking. Dus mannen die ontevreden zijn over hun lengte kunnen veel vaker negatieve emoties en een lager zelfbeeld ervaren, wat invloed kan hebben op hun algehele mentale en fysieke welzijn.

Als iemand zichzelf korter vindt, zou hij dan ook kunnen gaan oordelen en obsederen over andere delen van zijn lichaam?

Nou, zelfkritiek en een negatief zelfbeeld worden eenvoudig gezegd ‘innerlijke conversatie’ genoemd. Je hele ervaring in je buitenwereld, in je driedimensionale wereld, wordt eigenlijk ervaren vanuit je innerlijke gedachten, gevoelens, overtuigingen. En vooral dat innerlijke gesprek, dat stille stemmetje dat voortdurend zegt ‘Ik ben zo dom’, ‘Ik ben zo’n idioot. Hoe heb ik dit kunnen doen?’ ‘Oh, ik ben zo’n dit, ik ben zo’n dat.’ En zelfs als we langs een spiegel lopen, kijken we onbewust, niet om te zeggen: ‘Oh, wow, kijk eens naar die knappe vent, je ziet er geweldig uit.’ We hebben zelfkritiek; we zoeken naar fouten. Dit is eigenlijk ook maatschappelijk – de maatschappij leert mannen om naar fouten te zoeken. Wat is er mis met mij? Wat mis ik?

Wat is een van de dingen die je in je coaching doet om mannen te helpen die zich zorgen maken over hun lengte?



Mensen staan zelden stil bij hun zegeningen, of misschien zelfs wel bij alle prestaties en onderscheidingen tot nu toe. Neem een stuk papier, misschien zelfs een visiebord – ik noem het een prestatie-accoladebord – je maakt een notitie en zet er foto’s en knipsels op van alle dingen die je al hebt bereikt en alle positieve eigenschappen over jezelf. En als je dat doet, ben je eigenlijk bewust bezig met het fysiologisch herbedraden van je hersenen om je te richten op wat goed aan je is. En dit is een proces, een van de hulpmiddelen om het negatieve zelfbeeld en het lage gevoel van eigenwaarde te veranderen en je gevoel van eigenwaarde te verbeteren.

Want weet je, we geloven ook in de mythe dat iedereen het doet, iedereen heeft zelfkritiek, iedereen beoordeelt de grootte van de handen, de penis, wat dan ook. Maar het idee is zo diep in hun hersenen geïndoctrineerd dat ze zich overweldigd voelen. Daarom grijpen mensen naar dingen om die gevoelens te onderdrukken: misschien te veel eten, te veel alcohol, misschien nemen ze drugs of wat dan ook. Ze zoeken externe bevestiging voor iets dat ze intern kunnen veranderen. Geen enkele externe omstandigheid kan verbeteringen aanbrengen, kan hen geven wat ze echt nodig hebben. Het is een innerlijke ervaring.

Wat zou je tegen de mannen zeggen die je spreekt als ze vrouwen tegenkomen op datingapps die bijvoorbeeld zeggen dat hun voorkeur uitgaat naar mannen van 1,80 meter en langer?

Ik zeg tegen ze dat ze eigenlijk een korte periode weg moeten blijven van het daten totdat je aan jezelf hebt gewerkt – je gevoel van zelfliefde en je eigenwaarde – en dan kun je daar naartoe gaan. Want het probleem met alleen maar op zoek gaan naar een partner om je seksuele behoeften en andere behoeften te bevredigen, is dat je het algemene doel niet zult bereiken. Dus, genees eerst, en ga dan daten. En als je eenmaal genezen bent, en je voelt je zo vol en compleet, als in: Het is niet als: “mijn wederhelft”, eerder: “ik ben een heel persoon. Ik heb zoveel onvoorwaardelijke liefde voor mezelf”, dat je eigenlijk op celniveau het gevoel hebt “ik heb niemand nodig”. En op het moment dat je je zo voelt, zul je een gelijkwaardige, volledig geheelde partner aantrekken die een spiegelbeeld zal zijn van hoe je nu bent.

