Mannen met een micropenis vertellen hoe het is om te leven met een piepkleine pik

Toen ik een paar dagen geleden gedachteloos door Instagram aan het scrollen was, kwam ik een plaatje tegen met de tekst: “Als je een slechte dag hebt, bedenk dan dat er vrouwen zijn die vanavond een kleine lul moeten berijden en doen alsof ze ervan genieten omdat het hun man is.” Het bijschrift ging verder: “Veel plezier met die USB-stick-pik, schat.”

Maar voor mannen die een micropenis hebben is dat grapje behoorlijk pijnlijk, net als het stigma waarmee je te maken krijgt als je een lul hebt die niet veel groter is dan een USB-stick. De definitie van een micropenis is een penis waarvan de lengte in slappe toestand minder dan 2,5 standaard deviaties onder de gemiddelde penislengte ligt, wat neerkomt op een lengte van minder dan zes centimeter. Rond de 0,6 procent van de mannen heeft een micropenis.

“Het is een zeldzaam verschijnsel,” zegt Dean Elterman, een urologisch chirurg bij het Toronto Western Hospital. Elterman vertelt dat een micropenis al gediagnosticeerd kan worden in de vroege kinderjaren; ze komen vaak voor wanneer de foetus in de baarmoeder niet genoeg testosteron krijgt. Als er op jonge leeftijd al een diagnose wordt gesteld, is het mogelijk om testosteroninjecties te geven zodat de penis mogelijk groter wordt, maar Elterman zegt dat dit na de puberteit niet meer effectief is. Zalfjes, injecties en pillen die je online koopt, zullen ook niet helpen. En als het gaat om penis vergrotende operaties, zegt Elterman dat mannen met een micropenis dit vaak ook zien als de oorzaak van andere problemen in hun leven, “zoals relatieproblemen, depressie en een gebrek aan zelfvertrouwen.” Een operatie lost niet per se al die problemen op, zegt hij, en zal niet alle psychische problemen genezen.

“Je moet echt de hele persoon behandelen, en niet alleen de penis,” aldus Elterman.

Ik sprak met een paar mannen met micropenissen om erachter te komen hoe hun jongeheer hun leven heeft beïnvloed.

Chris, 42, Nederland

Hoe groot is je penis?

Stijf is-ie iets van tien centimeter, wat niet micro is, maar wel heel klein. Slap varieert het van niks tot iets meer dan twee centimeter. Ik zou al blij zijn met twee centimeter erbij.

Wanneer merkte je dat je penis kleiner was dan gemiddeld?

Ik merkte het voor het eerst op de basisschool. We zwommen wekelijks en kleedden ons om in een gedeelde kleedkamer, dus ik kwam er al snel achter dat mijn penis er anders uitzag dan die van andere jongens. Zij kwamen er ook achter.

Wanneer stopte hij met groeien?

Rond mijn twaalfde verjaardag.

Wat was je eerste seksuele ervaring?

Toen ik twaalf was, masturbeerde ik een keer samen met een goede vriend van mij. Hij deed me realiseren dat je met een penis meer kon dan alleen plassen. Mijn eerste echte seksuele ervaring vond pas plaats toen ik 26 was. Tot die tijd was ik nog maagd.

Heb je ooit een echt gênante seksuele ervaring gehad vanwege je micropenis?

Ja, tijdens mijn eerste keer. Ik was mijn condoom verloren en ik had echt heel veel moeite om de vagina van dat meisje te vinden. Condooms verliezen komt vaak voor, dus ik besloot een kleinere maat te kopen.

Hoe heeft het je seksueel beïnvloed?

Niet echt eigenlijk. Sinds ik kleinere condooms gebruik, verlies ik ze niet meer en lukt het dus prima om veilige seks met mijn vrouw te hebben. Seksueel gezien gaat het wel oké, aangezien mijn vrouw geen fan is van dat hele kamasutragebeuren. We proberen geen nieuwe standjes, maar dat heeft dus niks met mijn kleine penis te maken.

Vertelde je je sekspartners over je micropenis voordat jullie seks hadden?Dat heb ik niet gedaan. Daar kwamen ze zelf wel achter en geen van hen klaagde erover.

Jack, 29, uit Texas

VICE: Hoe groot is je penis?

Jack: Het varieert, maar als ik een stijve heb, is-ie meestal rond de 7,5 centimeter – soms 9 als het meezit. In slappe staat zie je eigenlijk alleen de eikel met een rolletje huid erboven, en is het niet veel meer dan 2,5 centimeter. En soms is het een ‘innie’, dan is-ie naar binnen getrokken.

Wanneer realiseerde je je dat je een micropenis hebt?

Ik denk toen ik elf was. Ik had al mijn vrienden naakt gezien en realiseerde me dat ik een stuk kleiner geschapen was dan hen. Ik denk oprecht dat mijn penis nu even groot is als-ie was toen ik elf of twaalf was.

Hoe voel je je erover?

Ik weet nog wel dat ik een keer Scary Movie aan het kijken was, en toen die scène voorbij kwam met die ‘babylul’ en ik dacht: wow, ik ben nog kleiner geschapen dan hij. Maar tegelijkertijd werd ik opgewonden van die gedachte. De bijnaam “babylul” is echt in mijn hoofd blijven steken, en ik heb mezelf altijd al beschouwd als iemand met een babypenis. Het was verschrikkelijk om erover na te denken, maar tegelijkertijd ontwikkelde ik een fantasie, een soort erotische nachtmerrie, waarin mensen erachter kwamen dat ik een kleine pik heb en me voor “babylul” uitmaakten of andere pesterige bijnamen naar me riepen, of dat een meisje zei: “Oh, mijn tweejarig broertje is nog groter geschapen dan dat.”

Dus het werd een fetisj?

Ja, ik denk dat het zich ontwikkelde als een onderbewuste reactie op mijn onzekerheden. Ik denk dat mannen ergens willen dat hun penis wordt opgemerkt, en als iemand een hele kleine penis heeft, zou hij het nooit geloven als iemand zegt dat-ie best groot is, dus dan is een kleine lul hebben het op een na beste. Ik heb een relatie gehad met een sm-meesteres, en ik vond het geweldig wanneer ze me vastbond en me plaagde met mijn “babylul”, “kleine pik”, “mieterig wormpje”, etcetera. Het is een ongelofelijk opwindende combinatie. Ik heb me zelfs een keertje door haar in de kont laten neuken met een voorbinddildo, zodat ze kon laten zien dat ze meer mans is dan ik en een grotere pik heeft – of in ieder geval grotere ballen.

Wanneer had je voor het eerst seks?

Ik was achttien toen ik voor het eerst gepijpt werd, en negentien toen ik voor het eerst seks had. De eerste keer dat ik werd afgezogen, was het best gênant. Je kon merken dat ze echt verrast was toen ik ‘m tevoorschijn haalde dat-ie zo klein was, en ze moest er ook een beetje om lachen.

Is het op seksueel vlak een handicap?

Ik zou wel zeggen dat het een soort handicap is. Maar ik denk ook dat de meeste mannen die wat kleiner zijn, proberen het op een andere manier te compenseren, zoals met hun mond en handen of zo.

Is je micropenis weleens de oorzaak geweest van psychische problemen?

Toen ik jonger was, worstelde ik met depressie en heb ik een aantal keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Toen ik vijftien was heb ik een keer acht pijnstillers ingenomen en een halve fles Jack Daniels opgedronken. Ik heb zeker wel problemen gehad die in ieder geval wel wat te maken hadden met het hebben van een micropenis.

Jesse, 23, Missouri

Hoe groot is je penis?

Vijf of zes centimeter lang als-ie hard is. Het is ruwweg de lengte van een Bic-aansteker.

Wanneer realiseerde je dat je penis kleiner was dan gemiddeld?

Ik rende altijd met een vriend door de bossen toen ik klein was – ik denk dat hij zeven was, ik was zes. Op een dag moesten we allebei plassen en opeens stonden we heup aan heup terwijl we ons ding deden. Ik besefte, zelfs op die leeftijd, dat die van hem aanzienlijk groter was dan de mijne.

Wat zou voor jou de ideale maat zijn?

Dertien centimeter.

Heb je ooit een slechte seksuele ervaring gehad vanwege je micropenis?

Ja, met de eerste vrouw met wie ik seks had. Ik was zeventien toen ik mijn maagdelijkheid aan haar verloor. Ik had haar gewaarschuwd dat ik een kleine penis had, waarna ze vervolgens de hele tijd zei hoe groot ik was, alleen maar zodat ik me beter zou voelen. Een week later ging het uit en begon ze opeens iedereen te vertellen over mijn aandoening. Ze liet zelfs foto’s aan mensen zien. Dat zorgde voor een hoop drama.

Belemmert je micropenis de seks?

Zeker. Er zijn een hoop posities die de gemiddelde persoon kan uitvoeren maar waar ik te klein voor ben. Ik kan geen seks hebben terwijl ik sta en er zijn eigenlijk maar een drie of vier posities die ik succesvol kan uitvoeren.

Welke lukken wel?

Nou, missionarisstandje waar ik bovenop zit, missionarisstandje waar zij bovenop zit, doggystyle en dat is het denk ik wel. Dat zijn de enige posities waarin ik kan penetreren.

Hoe vaak masturbeer je en is dat ook moeilijk?

Om de paar dagen. Het is zeker niet moeilijk, alleen anders dan bij de gemiddelde man. Ik moet mijn penis een groot deel van de tijd met de toppen van mijn vingers vasthouden.

Hoe is je seksleven nu?

Ik ben nu getrouwd en mijn vrouw vindt mijn maat eigenlijk prima, maar we swingen wel en ik denk dat dat onze relatie goed doet.

Op wat voor manier?

Ze geniet ervan om me met mannen te zien en geniet er ook van om hen te bevredigen. Ik geniet er juist dat ik weet dat ze een penis van normale lengte krijgt omdat het niet altijd met de mijne lukt. Nadat we begonnen met swingen, hielden we ons seksueel gezien niet meer in. Ze zegt dat ze met gigantische mannen naar bed is gegaan en dat het pijn doet om seks met ze te hebben. Ze zegt dat ze wel eens wenst dat mijn penis groter was, maar ik ben gewoon blij dat hij klein genoeg is om haar niet pijn te doen.

Heb je er ooit over nagedacht om je penis te vergroten?

Nadat ik wat onderzoek had verricht, kwam ik erachter dat het meeste niet werkt en dat de behandelingen die wel werken een rib uit je lijf kosten.

Is er verder nog iets dat je wil delen over je penis?

Nou, naast het feit dat ik een micropenis heb, ben ik ook gedeeltelijk besneden. Dit houdt in dat de besnijdenis niet goed is verlopen en ik nog maar de helft van mijn voorhuid over heb. Ik heb zeker aan het korte eind getrokken als het gaat om wat er achter de gulp hangt.

Neil, ergens in de vijftig, Engeland

Wanneer stopte je penis met groeien?

Mijn penis is altijd al klein geweest. Het is niet dat hij ophield met groeien, hij is gewoon nooit echt begonnen met groeien.

Hoe groot is-ie?

Drie centimeters als hij stijf is en niet bestaand wanneer hij slap is. Je kan hem alleen meten als hij stijf is. Mijn piemel heeft de lengte van een muntje van twee cent.

Vertel me eens over je seksleven.

Ik ben biseksueel. Ik heb slechts twee keer geprobeerd seks te hebben, en dat was onmogelijk. Vrouwen hebben me uitgelachen en daarom hield ik op met daten.

Kan je wel masturberen?

Masturberen lukt wel, maar het is moeilijk. Ik kan hem niet goed vasthouden, slechts erop wrijven.

Heeft zo’n kleine piemel invloed op je je mentale gezondheid?

Ik vind het deprimerend en het zorgt ervoor dat ik me nutteloos voel. Ik heb over penisvergrotingen nagedacht. Het zou geweldig zijn om een normale penis te hebben.