Mannen op Tinder vertellen waarom ze bijna iedereen naar rechts swipen

Online daten is niet per se goed voor je gevoel van eigenwaarde, maar als meisje op Tinder zitten is in ieder geval goed voor één ding: je krijgt waarschijnlijk best veel likes.

Iedereen weet: als een vrouw een heleboel profielen liket, is de kans groot dat ze van de meeste mensen een like terugkrijgt. Helaas komt dit volgens onderzoek niet doordat je zo ontzettend aantrekkelijk overkomt – het komt doordat de meeste mannen op Tinder dwangmatig naar rechts swipen.

Onderzoekers van de Queen Mary Universiteit in Londen, de Sapienza Universiteit in Rome en de Royal Ottawa Health Care Group maakten nep-tinderaccounts van mannen en vrouwen aan en liketen automatisch iedereen binnen een straal van honderd kilometer. Hun conclusie, waarover je bijvoorbeeld kan lezen in de Washington Post, bevestigen wat veel tindergebruikers al weten: vrouwen zijn veel kieskeuriger dan mannen.

De mannelijke profielen kregen maar 0,6 procent van alle keren een match, terwijl 10 procent van de vrouwelijke profielen terug werd geliket, vooral door mannen. De onderzoekers veronderstellen daarom dat vrouwen kieskeuriger zijn op Tinder, dat ze alleen de profielen liken van mensen die ze echt aantrekkelijk vinden, terwijl mannen alle profielen liken die ze zien.

Om het nog erger te maken: mannen sturen minder snel een berichtje. Maar 7 procent van de mannen die een match hadden met een nepprofiel stuurden een berichtje, tegenover 21 procent van de vrouwen. Hierdoor ontstaat een verschrikkelijke onproductieve vicieuze cirkel: vrouwen worden nog kieskeuriger omdat ze een match lijken te hebben met bijna iedereen die ze liken, en mannen krijgen te maken met hele kieskeurige vrouwen en verlagen daarom hun standaard nog meer.

Als je Tinder opzoekt in de App Store zie je een heleboel apps die gemaakt zijn om het swipen makkelijker te maken. Bonfire en Tinder Auto Liker (geen app waarvan je wil dat een mogelijke date het op je telefoon ziet staan) keuren elke potentiële match vanzelf goed. Daardoor houd je extra tijd over, bijvoorbeeld om je zoekgeschiedenis te wissen, of Daten voor Dummies nog eens uit de kast te pakken.

De meeste van ons kennen wel iemand die zelfs op een feestje nog in een hoek gaat zitten swipen, maar toch was het moeilijk om mannen te vinden die wilden uitleggen waarom ze (bijna) iedereen op Tinder liken. Dus deden we wat logisch was en vroegen we onze iefgen tindermatches of en waarom ze dat doen. Alle namen zijn veranderd om de schuldigen te beschermen.

Andy, 22

Ik zeg ‘ja’ tegen de meeste mensen, maar niet tegen iedereen. Ik vind mezelf niet ontzettend aantrekkelijk, en dit is een efficiëntere manier om met mensen te matchen. Ik gebruik een programma op mijn computer, Flamite, waarmee je automatisch naar rechts kunt swipen. Vanuit een wiskundig perspectief is het logisch: stel je voor dat je met een snelheid van 1 meisje per seconde naar rechts swipet – als ik 10 seconden naar een profiel kijk, is het die tijd alleen waard als ik een match heb met 90 procent van de meisjes. Het is een grove schatting, maar het is wel effectief.

Ik stuur de meeste mensen waar ik een match mee heb een bericht. Ook verwijder ik er wel een paar, maar ik negeer meestal niemand. Als zij niet reageren, dan denk ik altijd: ze weten niet wat ze missen, haha!

Ik heb een paar leuke dates gehad, een one-night-stand, en, ‘iets’, niet echt een relatie, wat een paar maanden duurde.

Andrew, 35, piloot

Ik denk dat ik 70 procent naar rechts swipe en met ongeveer 20 procent van mijn matches chat. Na vijf minuten swipen merk ik in wat voor stemming ik ben: als ik geil ben like ik meer profielen, en als ik dronken ben wordt het getal nog hoger.

En nee, ik swipe niet als ik aan het vliegen ben.

Callum, 28

Ik heb de laatste tien jaar maar drie keer seks gehad, maar ik word wel vijf keer per week gevraagd. Ik zoek gewoon iemand die mij aankan. Ik swipe bij iedereen rechts omdat ik daardoor meer kans heb om iemand te ontmoeten. Ik praat met iedereen, dat vind ik niet vervelend. Ik heb trouwens met best veel mensen die werken bij jouw bedrijf een match gehad.

Liam, 27

De meeste andere mannelijke tinderaars die ik spreek, behalve de belachelijk knappe, bevestigen dat Tinder een meedogenloos kansspel is. Je moet heel veel meisjes naar rechts swipen om een match te krijgen; je moet naar heel veel matches een berichtje sturen om een antwoord te krijgen; je moet behoorlijk wat gesprekken gaande houden om uiteindelijk op date te gaan. En natuurlijk begint het allemaal bij naar rechts swipen.

Het scheelt ongelooflijk veel tijd, echt. Natuurlijk hoeft de beslissing over of je een meisje knap vindt niet lang te duren, maar je moet niet door al die profielfoto’s willen scrollen, de bio lezen, fantaseren over een toekomst samen – en zo een irrationele crush ontwikkelen.

Want meestal, of althans in mijn geval, is dat allemaal verloren tijd. Mijn ervaring met Tinder is dat je met de meeste meisjes die je leuk vindt niet matcht.

‘Ja’ zeggen tegen zoveel meisjes als mag per dag, kost ongeveer drie minuten, en dan kan je daarna besluiten wie je van de matches aantrekkelijk vindt en wie niet. Iets wat normaal gesproken een avondvullend programma op de bank had kunnen zijn, doe je nu in één reclameblok.

Tegen iedereen ja zeggen betekent dat je matcht met iedereen die jou leuk vindt. Natuurlijk, het is een beetje hard misschien om de matches die jou vervolgens een bericht sturen maar die jij niet aantrekkelijk vindt te negeren, maar daten via een app is sowieso een nogal mensonterende gebeurtenis, en niet veel meer dan een gokspel.

Jimmy, 24

Ik denk dat ik bij de meeste meisjes wel naar rechts swipe. Op die manier ontmoet je veel meer verschillende persoonlijkheden. Soms heb ik een heel goed gesprek met een meisje waarbij ik naar links had geswiped als ik goed naar haar had gekeken. En soms heeft een mooi meisje geen persoonlijkheid. Voor mij draait het allemaal om persoonlijkheid.