Mannen vertellen wat hun kleine piemel met hun zelfvertrouwen doet

In de douches na voetbal- en basketbaltraining kwam Jase er als kind achter dat zijn piemel niet zo groot was als die van anderen. Tegenwoordig is openbaar wassen voor hem uit den boze – hij rijdt liever in zijn bezwete kleren naar huis, om daar een douche te nemen.



Jases onzekerheid over zijn erectie van negen centimeter beïnvloedt meer dan alleen zijn persoonlijke hygiëne. Toen hij jonger was bleven condooms niet goed zitten, wat seks nog enger maakte dan het al was. Tijdens een recente obsessieve periode verzamelde hij een ‘database’ aan wetenschappelijke publicaties over penissen. Hij legde zijn piemel meerdere keren per dag langs de meetlat, wekenlang, om te vergelijken. In zijn jeugd beïnvloedde dit zijn sociale vaardigheden, zelfs als hij zijn broek aan had. “Ik ben altijd al introvert geweest en mijn gebrek aan zelfvertrouwen, dat veroorzaakt werd door mijn penislengte, was hier de voornaamste oorzaak van,” zegt Jase, nu 40.



Veel mannen herkennen zich hierin. Bijna een op de vijf Amerikaanse mannen is ongelukkig over de lengte van zijn erectie, blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4.000 mannen. Nog eens 15 procent heeft een probleem met de dikte van zijn penis. Het zal je niet verbazen dat de groep mannen die gelooft dat hun penis tekortschiet minder seks heeft dan de groep die trots is op hun penis. “Een kleine penis hebben kan een heel zware last zijn. Ik ben oprecht bang voor alles en iedereen,” zegt David (30). “Ik heb het gevoel dat ik met mijn formaat gewoon niet seksueel aantrekkelijk ben voor vrouwen.”



Dit idee wordt verder versterkt door een heleboel piemel-shaming. Toen Marco Rubio over de kleine handen van Donald Trump begon, had Trump op zijn beurt de behoefte om de hele wereld te vertellen dat er niets mis was met zijn piemel. (Op de nationale televisie, tijdens een presidentsdebat.)



Die extreme fixatie op penislengte is zelfs doorgesijpeld naar de dagelijkse gesprekken die we voeren. “Heel veel van de grappen die we dagelijks maken zijn, linksom of rechtsom, vaak seksueel gerelateerd,” zegt Abraham Morgentaler, een uroloog en directeur van Men’s Health, een kliniek in Boston die gespecialiseerd is in invloed van testosterontekort op de gezondheid. “Veel mannen pesten elkaar onderling een beetje met dingen die met mannelijkheid geassocieerd worden, waaronder penislengte,” legt hij uit.



Morgentaler noemt mannen met piemelfixaties “penocentrisch.” Het idee dat de omvang van je zaakje je mannelijkheid bepaalt, begint al op jonge leeftijd. “Als we jonger zijn en seksueel volwassen worden, is er een gebrek aan kennis over wat het betekent om een man te zijn, en wat het betekent om een goede minnaar te zijn. Het enige ding dat op zo’n moment aanwijsbaar en zichtbaar is, is de penis,” legt hij uit.



De jongensjaren staan synoniem voor onervarenheid, en helaas wordt niet plotsklaps alles op magische wijze duidelijk wanneer we volwassen worden. Sommige mannen zijn er misschien wel van overtuigd dat ze klein uitgevallen zijn, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Maar degenen die inderdaad klein uitgevallen zijn, kunnen hier het best overheen komen door realistisch te zijn over hoe een penis eruit ‘hoort’ te zien en hoe belangrijk die lengte eigenlijk is op de lange termijn, zegt Morgentaler.



Veel mensen krijgen nooit de kans om te zien hoe andere mensen gezonde, echte seks hebben. Dus baseren ze hun verwachtingen op de seks die ze wél zien, meestal in porno. Maar – schrik niet – porno lijkt niet op seks in het echte leven. Die machomannen met gigantische pikken kunnen je het idee geven dat je over een staaf van 20 tot 25 centimeter moet beschikken om je sekspartner te kunnen bevredigen.



“Als een man 50 of 100 van deze filmpjes kijkt, gaat hij zich onbekwaam voelen omdat hij misschien kleiner geschapen is dan al die mannen in die films” zegt Morgentaler. “Maar die filmsterren zijn eerder uitzondering dan regel.” Toen onderzoekers de data van 15.000 mannen doorzochten, constateerden ze dat de gemiddelde piemel slap 9 centimeter is en stijf 13,2 centimeter. Niet te vergelijken met de enorme pikken die we op onze laptopschermen voorbij zien komen.

Puur biologisch gezien is het ook irrationeel om te denken dat grootte iets te maken heeft met ons vermogen kinderen te maken. “Als het gaat om de evolutie, is de beste vraag die je kunt stellen: bevordert een grote penis de vruchtbaarheid?” zegt Robert Martin, een evolutionair bioloog en adjunct-hoogleraar aan de Universiteit van Chicago. “Het formaat van de testikels geeft een indicatie van het vermogen om sperma te produceren, maar ik zie geen verband tussen penislengte en een evolutionair belang.” Hij voegt toe dat er geen bewijs is dat mensapen hun penissen ooit als machtsvertoon hebben gebruikt, en het heeft waarschijnlijk nauwelijks tot geen effect heeft op hoe aantrekkelijk een man wordt gevonden.



Australische onderzoekers genereerden 343 levensgrote manfiguren die verschilden in lichaamsvorm en -lengte, en penislengte. Ze projecteerden deze “mannen” op een scherm en vroegen 105 heteroseksuele vrouwen om ze te beoordelen op hoe seksueel aantrekkelijk ze waren. De vrouwen gaven het meest om lichaamsvorm, dat 79,6 procent van de aantrekkelijkheid bepaalde. (Ze gaven voorkeur aan een driehoekige torso, met brede schouders en smalle heupen.) Lichaamslengte kwam op de tweede plaats, met 6,1 procent en de lengte van de penis bepaalde maar 5,1 procent van de aantrekkelijkheid. “Het lijkt vooral een mannelijke obsessie te zijn,” zegt Martin.



Het is een obsessie die verlammend kan zijn. Andy is 24 jaar oud en heeft nooit klachten gehad over zijn erectie van 12 centimeter, maar hij blijft het gevoel houden dat hij een centimeter te kort komt. “Het spookt regelmatig door mijn hoofd heen,” zegt hij. “Het veroorzaakt veel angsten en depressieve gevoelens.” Toen hij 19 was, merkte Andy op dat hij kleiner dan gemiddeld was. Net als Jase meet hij zijn penis geregeld. “Er zijn dagen dat ik enorm veel tijd doorbreng met een liniaal naast mijn piemel.”



Als hij naakt is en in het gezelschap van een sekspartner, probeert hij meestal het ijs te breken door de spot met zichzelf te drijven – “Hij is klein, hè?” – maar niemand heeft ooit geklaagd of zijn gevoelens bevestigd.



Het is niet gek dat Andy’s partners hem niet te kakken zetten. De penis maakt natuurlijk een belangrijk onderdeel uit van seks – of-ie nou van vlees en bloed is, of van plastic –, maar het is niet alles. “Hoe we praten en ons gedragen in bed, hoe we elkaar aanraken, dat maakt allemaal onderdeel uit van wat wij als goede seks ervaren,” zegt Morgentaler. “De handen, de mond en de lippen komen daar ook bij kijken. De penis maakt slechts onderdeel uit van het programma.”



En dan hebben we het er nog niet eens over gehad dat meer dan een derde van alle vrouwen geen penetratie maar stimulatie van de clitoris nodig heeft om klaar te komen. Jarenlang gebruikte Jase voorbinddildo’s, penisverlengers en seksspeeltjes voordat hij erachter kwam dat zijn vrouw clitorale stimulatie nodig had om tot haar hoogtepunt te komen. Tegenwoordig maakt hij veel gebruik van zijn mond, en soms een vibrator.



Jase heeft er al veertig jaar van zijn leven opzitten, en bijna de helft daarvan heeft hij getrouwd doorgebracht – dat is erg lang om erachter te komen wat wel en niet belangrijk is in je relatie en je seksleven. Jongere mannen moeten misschien iets meer ervaring opdoen voor ze hier zelf achter komen. “Iedere keer dat ik verhalen hoor over jongens van mijn leeftijd die onenightstands hebben, dan raakt dat me,” zegt Andy. “Want ik weet dat ik dat niet kan doen vanwege mijn formaat.”



De zogenaamde penocentrische benadering kan je van allerlei soorten interacties weerhouden. Morgentaler behandelde bijvoorbeeld laatst nog een patiënt die zich zorgen maakte dat zijn penis niet genoeg ‘ontwikkeld’ was – ondanks het feit dat zijn zaakje “compleet normaal” was, aldus Morgentaler – en om die reden was hij nog steeds maagd.



Jase gaat niet meer naar de huisarts voor regelmatige controles. Tijdens zijn laatste doktersbezoek werd er een jonge vrouw binnengeroepen om te controleren of hij een hernia had. “Ik dacht echt dat ik ter plekke dood zou gaan van schaamte,” zegt hij. En David vindt het niet leuk om te gaan zwemmen of naar het strand te gaan, omdat hij zich daar te naakt voelt. “Ik kan met heel mijn hart zeggen dat ik veel gelukkiger zou zijn en een veel leuker leven zou hebben als ik een normale piemel had,” zegt hij.



Het lijkt misschien een enorm probleem als je kleren voor het eerst uitgaan, maar op de lange termijn is je penis niet het allerbelangrijkst. Het grootste deel van een relatie heeft niets te maken met wat er in je broek zit – in plaats daarvan gaat het om wederzijds respect, hoe goed je bij elkaar past, en een gevoel voor humor, om maar een paar dingen te noemen. Goede seks staat ook bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, maar je penis gebruiken is slechts een van de manieren om je partner te bevredigen. Het is naïef om het formaat van je penis als allerhoogste prioriteit te stellen.



“Ik zou willen benadrukken dat dit probleem vaak verdwijnt wanneer een man in een stabiele relatie zit, omdat het stel dan uitvogelt wat voor hen allebei werkt. En penislengte is daarbij normaal gesproken geen obstakel,” zegt Morgentaler. “De kwaliteit van de man hangt niet af van het formaat van zijn penis.”



