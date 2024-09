Mannen willen dat een vrouw klaarkomt omdat ze zich dan mannelijk voelen

Uit een onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd in de Journal of Sex Research blijkt dat mannen het vrouwelijk orgasme zien als een mogelijkheid om hun mannelijkheid te bevestigen. Mannen die het belangrijk vinden om een vrouw te bevredigen, doen dat dus eigenlijk om zichzelf een plezier te doen.

Zoals de seksuele regels van onze maatschappij voordragen, hebben mannen volgens de onderzoekers vaak het gevoel dat ze zichzelf moeten bewijzen. Dit doen ze door ‘symbolische mannelijke prestaties’. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat mannen een gevoel van seksuele bevrediging krijgen van het vrouwelijk orgasme. Daarom waren de onderzoekers benieuwd of mannen het vrouwelijk orgasme zien als een ‘mannelijke prestatie’.

Het onderzoek analyseerde 810 mannen van 18 jaar en ouder die zich op dit moment tot vrouwen voelen aangetrokken. Tijdens het experiment deden de onderzoekers een ‘ingebeeld orgasme-oefening’. Deelnemers moesten een van de vier scenario’s lezen waarna ze zich voorstelden dat ze seks hadden met een leuke vrouw, waar ze meer dan drie keer seks mee hadden gehad. De scenario’s hadden vier variabelen: de man kon de vrouw wel of niet klaar laten komen, en de vrouw had bij vorige partners wel of geen orgasmes gehad. Na afloop vroegen de onderzoekers de deelnemers onder andere naar hun gevoel van mannelijkheid en hun seksuele zelfvertrouwen.

Het resultaat was, zoals te verwachten, dat de mannen “zich mannelijker voelden na het lezen van een scenario waarin de vrouw klaarkwam, dan na het lezen van een waar ze niet klaarkwam.” Dit effect werd verder versterkt als de deelnemers last hadden van veel stress vanwege hun genderrol.

In tegenstelling tot wat je zou denken had het geen effect of een vrouw al vaker was klaargekomen. Dit geeft volgens de onderzoekers aan dat mannen de verantwoordelijkheid nemen voor de seksuele bevrediging van vrouwen. Dit zou een man kunnen motiveren om alles te doen om een vrouw te laten klaarkomen. De onderzoekers zeggen dat de drang van een man om een vrouw te laten klaarkomen ervoor kan zorgen dat hij “belangrijke contextuele factoren en/of het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw en haar seksuele ervaring negeert.”

In een interview met de psychologiewebsite PsyPost zeggen de onderzoekers dat het vrouwelijk orgasme “niet moet worden gezien als iets om af te vinken, om het zo maar te zeggen. Het vrouwelijk orgasme moet worden ervaren – als het iets is dat de vrouw wil – als een geweldig deel van seksualiteit, niet als iets wat mannen aan vrouwen geven als een bewijs van hun eigen kunnen.”

Ze vervolgden: “Culturele ideeën over mannelijkheid zorgen ervoor dat veel mannen het gevoel hebben dat ze aan bepaalde idealen moeten voldoen. Dit is uiteindelijk slecht voor de seksuele voldoening.”

Daarnaast kunnen de resultaten zo worden geïnterpreteerd dat “de groeiende aandacht voor het vrouwelijk orgasme – iets dat vaak als symbool van seksuele bevrijding wordt gezien – uiteindelijk kan worden gezien als iets om mannen tevreden te stellen. We moeten het vrouwelijk orgasme herevalueren als symbool van seksuele gezondheid en bevrijding.”

Paul Joannides is psychoanalist en auteur van het boek Guide to Getting it On. Volgens hem is het onderzoek niet compleet, omdat de onderzoekers voorbij zouden gaan aan het feit dat de seksuele voldoening van vrouwen niet zo duidelijk omlijnd is als die van mannen. Daarnaast vinden vrouwen het vaak moeilijk om aan mannen uit te leggen wat ze lekker vinden. Maar de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek is volgens hem dat “mannen het heel belangrijk vinden of een vrouw wel of niet klaarkomt.”

Vrouwen moeten aan mannen uitleggen dat “de hele seksuele ervaring net zo belangrijk is als het klaarkomen zelf,” zegt Joannides. “Dat begint met hoe hij je begroet bij de deur, het gevoel dat je krijgt als hij je knuffelt en of je je geliefd en gewaardeerd voelt.”

Hij gaat verder: “Je moet hem leren hoe je lichaam werkt, wat je lekker vindt en hem uitleggen dat de manier waarop jij klaarkomt heel anders kan zijn dan hoe hij of zijn laatste partner klaarkwam. Help hem te realiseren dat een fijn gevoel het doel is. Als een orgasme daar deel van is, is dat geweldig. Maar dat fijne gevoel is het belangrijkst.”