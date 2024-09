Mar maakt een emotionele wandeling in de clip voor ‘Long For You’

Mar ken je misschien al van zijn samenwerkingen met Full Crate. De Amsterdamse zanger heeft een nieuwe EP gemaakt met de titel When We Meet. De tweede single daarvan heet Long For You en de bijbehorende videoclip gaat vandaag bij ons in première. In de clip zie je Mar 45 kilometer lopen in iets meer dan tien uur. Hij heeft een oude videocamera meegenomen waarmee hij opnames maakt, wat een metafoor lijkt voor het ophalen van herinneringen. Uiteindelijk komt hij op zijn bestemming aan, wat lijkt op zijn ouderlijk huis. Op de oppervlakte is het een verzameling mooie beelden, maar als je goed oplet, is het ontzettend emotioneel. In combinatie met het liedje, dat enkel bestaat uit gitaar en zang, heeft Mar iets gemaakt dat onder je huid kruipt en je niet meer loslaat.

​ ​ Beluister ​When We Meet​ hieronder. ​ ​