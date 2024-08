Marc ter Horst verzamelt al jaren foto’s van de Ikea-roos in Nederlandse huizen

De rode roos op canvas in een lijst van geborsteld aluminium van de Ikea is zonder twijfel een van de populairste kunstwerkjes ter wereld. Misschien heb je zelf zo’n Japack “Rose”, zoals de afbeelding heet, of zwerft er eentje als familiestuk van studentenkamer naar studentenkamer. Hoe dan ook heb je er ooit eentje gezien – ik denk in de wachtkamer van de tandarts, maar het zou net zo goed de plaatselijke kebabtent of de showroom van een sanitairzaak kunnen zijn. Ontwerper en art director Marc ter Horst heeft de wildgroei van de Ikea-roos vastgelegd in een zeer ruime beeldverzameling van meer dan honderd precies dezelfde rozen.

Enkele jaren terug was Marc met zijn vriendin op zoek naar een huis. In de talloze interieurs die hij op Funda doorspitte, was de roos van Ikea een constante factor. Hij mailde de eigenaren met de boodschap dat hij eigenlijk geen interesse in hun huis had, maar wel graag die foto van hun woonkamer, keuken of slaapkamer wilde hebben. “Steeds als ik de roos zag, heb ik de mensen benaderd en zo heb ik de originele bronbestanden gekregen,” vertelt Marc. Lang niet iedereen stond hier trouwens om te springen. Omdat Marc het belangrijk vond dat de mensen toestemming gaven, heeft hij helaas een hoop pareltjes moeten laten varen. “Maar dat is ook een beetje het spel,” zegt hij over zijn beeldjacht op de roos.

Videos by VICE

Beeld: Marc ter Horst

Hoewel de huizenjacht al ruimschoots over is, gaat Marc nog weleens een avondje door Funda om nieuwe exemplaren van de roos te vinden, al worden die steeds zeldzamer. “De roos sterft langzaam maar zeker uit,” zegt Marc. Ondanks dat de Japack “Rose” het best verkochte schilderij van de Ikea was, wordt het al jaren niet meer verkocht. Op Marktplaats – waar Marc uiteraard ook speurt naar foto’s van de Ikea-roos – zijn nog wel meer dan genoeg exemplaren te vinden die soms nog in een ongeopende verpakking op zolder staan te verstoffen. Onze collectieve liefde voor de Ikea-roos was hevig, maar inmiddels is die flink bekoeld.

Dat maakt de verzameling van Marc nu meer een tijdscapsule. Niet alleen krijg je een mooi inkijkje in hoe interieurs er niet zo heel lang geleden nog uitzagen, maar je ziet ook precies waar onze drang om uniek te zijn ophoudt. “Het is fascinerend te zien dat het mensen geen drol uitmaakt dat iedereen hetzelfde schilderij aan de muur heeft hangen,” zegt Marc. En dan is het ook heel inwisselbaar. “Nu zie ik op Funda Boeddhabeelden en schilderijen van Boeddha veel terugkomen.”

Beeld: Marc ter Horst

In de foto’s die hij in de jaren verzameld heeft, ziet Marc een paar duidelijke categorieën. De foto’s die hij via Funda op het spoor kwam zijn zijn favorieten. Het doel van die foto’s is om een overzicht van de kamer te geven, waardoor de Ikea-roos tussen allerlei andere details op de zijlijn staat – massadecoratie in zijn natuurlijke habitat. Op Marktplaats draait de foto veel meer om het schilderij zelf en kom je al snel in een zee aan nagenoeg dezelfde foto’s van precies dezelfde roos terechtkomt, die dan wel weer heel vaak over- of onderbelicht zijn. Maar iedereen weet immers toch hoe die roos eruitziet.

Marc heeft overigens zelf geen Ikea-roos, noch aan de muur, in de schuur of op zijn zolder. Gelukkig heeft hij de foto’s nog.

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Beeld: Marc ter Horst

Deze beeldverzameling maakt deel uit van de collectie van Beeldjagers, een online museum dat geheel gewijd is aan de persoonlijke beeldverzamelingen. De website is een initiatief van MOTI (Museum Of The Image), naar een concept van internetcurator en mediaondernemer Dagan Cohen. Ben of ken je een zo’n beeldjager? Meld je dan aan op beeldjagers.org.