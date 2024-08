Marcel bouwde een achtbaan in Roller Coaster Tycoon die 45 jaar duurt

29 juli 2019 zal tot in lengte van dagen de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de wereld voor het eerst de langstdurende achtbaan in RollerCoaster Tycoon 2 zag rijden. Een rit in deze achtbaan duurt 45 jaar. Dat is langer dan dat Suriname onafhankelijk is, en wanneer Katja Schuurman in de achtbaan zou zijn geboren, en het karretje op dat moment was vertrokken, zou ze er nog tot volgend jaar in zitten.



De attractie werd gebouwd door Marcel Vos (22), en hij verpulverde hiermee het oude record van een 12 jaar durende achtbaan, dat overigens ook al op zijn naam stond. De video waarin hij uitlegt met welke ingenieuze trucs hij zo’n ijzingwekkend slome achtbaan heeft kunnen bouwen staat op z’n youtubekanaal, dat vol staat met filmpjes van zieke achtbanen en andere gekke attracties en trucs in RollerCoaster Tycoon 2.

Kort na het uploaden van z’n video 45 Years in Hell – Longest roller coaster ever created vloog Marcel naar IJsland om vakantie te vieren. Toen hij weer terug was in zijn woonplaats Groningen sprak ik hem over z’n achtbaanbouwerij.

VICE: Hoi Marcel. Was je even toe aan wat woeste natuur, na wekenlang prutsen op je zolderkamertje aan de langste achtbaan óóit?

Marcel Vos: Ik was wel even aan vakantie toe ja. Ik studeer kunstmatige intelligentie, en samen met het onderhouden van m’n youtubekanaal was het de afgelopen tijd aardig druk. Ik heb trouwens geen zolder, ik woon in een studio.

Wat is het nou precies , wat je doet?

Ik speel RollerCoaster Tycoon al sinds ik een jaar of vier ben, maar de laatste jaren ben ik er heel goed in geworden. En ik hou van records, van extreme dingen. Op een dag las ik een artikel over iemand die beweerde dat-ie de langste achtbaan ooit had gebouwd, eentje die 210 dagen duurt. Maar ik dacht: hier klopt iets niet. Ze hadden een fout gemaakt met de berekening hoelang een rit zou duren. Ik heb die achtbaan nagebouwd, en kwam erachter dat-ie inderdaad veel korter duurde.

En toen ben je zelf extreem lange achtbanen gaan bouwen.

Ja, eerst eentje van 150 dagen, daarna een van ongeveer 230 dagen, toen 12 jaar, en nu dus 45 jaar.

Je post ook andere RollerCoaster Tycoon -video’s dan eindeloos durende achtbanen.

Klopt. Ik heb een keer een rekenmachine gebouwd van achtbanen. De video postte ik op Reddit, waarna-ie werd opgepikt door verschillende media. Toen ging het balletje rollen en kreeg ik er opeens honderden abonnees bij. Vrienden van me hadden al vaker tegen me gezegd dat ik RollerCoaster Tycoon-video’s moest gaan maken, maar nu was er eindelijk een goede aanleiding om echt werk te maken van mijn youtubekanaal.

Is het een hobby?

Inmiddels is het m’n werk. Tot ongeveer een jaar geleden had ik een saai baantje in een Jumbo-distributiecentrum in Beilen, maar dat is nu niet meer nodig.

RollerCoaster Tycoon 2 is uitgebracht in 2002. Is het spel niet gedateerd?

Het is oud, maar het is naar mijn mening nog altijd de beste pretparksimulator die er is. Het is heel makkelijk: je zet een draaimolen neer en je krijgt gasten, maar tegelijkertijd zit er ook heel veel diepte in. Ik heb een video gemaakt over dat elke bezoeker een bepaald gewicht heeft – van 45 tot 76 kg. Hoe zwaarder een trein beladen is, hoe harder-ie gaat. En achtbanen zoals de bobslee vliegen uit de rails als ze te hard gaan. Het kan dus gebeuren dat het jarenlang goed gaat, en dat-ie opeens crasht omdat er te veel zware mensen in zitten. Dat vind ik mooi.

In je video leg je uit welke ingenieuze manieren je hebt bedacht om een ritje 45 jaar te laten duren, zoals het synchroniseren van een extreem lange achtbaan met een korte achtbaan met heel veel treinen. Zit je je nou dagenlang helemaal kapot te piekeren tot je zo’n briljante ingeving hebt?

Ik heb weleens een hele middag lang geprobeerd om iets te verzinnen om de langste achtbaan langer te maken, maar dat werkt niet. Het gebeurt meestal als ik met iets anders bezig ben. In dit geval lag ik op m’n bed gitaar te spelen, toen het opeens in m’n hoofd opkwam.

En dan? Wat doe je dan?

Dan denk je wel even: wow, dit is cool. En dan ga ik het testen, eerst in allerlei kleinere prototypes. Tot je op een gegeven moment met de bouw begint.

Hoe heb je nou je vorige record van 12 jaar verbroken?

Nou, ik laat het treintje nu vlak voordat-ie na één vreselijk lange ronde bij het stationnetje is een heuveltje oprijden dat hij nét niet haalt, waardoor hij de hele baan opnieuw moet afleggen maar nu achteruit, op nog veel lagere snelheid. Bij m’n vorige poging werkte dat niet, omdat-ie op een gegeven moment altijd weer vanzelf vóóruit begon te rijden. Ik ging er altijd van uit dat dat gewoon was hoe het spel werkte, totdat iemand in de comments zei dat het karretje bij hem gewoon extreem langzaam achteruit bleef sukkelen. Zo kwam ik erachter dat het een foutje was in de versie die ik gebruikte: OpenRTC2, de open source mod van RollerCoaster Tycoon 2.

Ik heb toen een ‘bug report’ gepost en gezegd: als iemand tijd heeft om dit foutje te fiksen, graag. Een paar maanden later had iemand er tijd voor.

Heb je hem feestelijk bedankt?

Ik heb wel een bedankje getypt ja. Maar goed, hij doet het natuurlijk niet alleen voor mij – al ben ik waarschijnlijk wel een van de weinigen die er gebruik van maakt.

Er is dus sprake van een community?

Ja, een behoorlijk grote, zeker voor hoe oud het spel is. De subreddit van RollerCoaster Tycoon heeft meer dan 40.000 leden. Ik zit op een Discord-server met meer dan 1500 leden, je hebt websites als New Element Designs, en er zijn nog wat oude fora in de lucht. En je hebt dus YouTubers die zich volledig op RollerCoaster Tycoon focussen, waarvan ik met meer dan 21.000 abonnees waarschijnlijk de grootste ben.

Is er ook competitie?

Jawel. Ik had bijvoorbeeld het record ‘snelste achtbaan’, maar dat is een paar weken geleden van me afgepakt, met een paar kilometer per uur verschil. Ik wil het eigenlijk wel terug, maar ik kan even niet bedenken hoe.

Ik heb lang zitten nadenken over wat me nou zo aangrijpt aan de video’s. Ik denk dat het is dat je heel veel tijd stopt in iets wat zo duidelijk volstrekt nutteloos is, en daar zo open over bent – je zet het zelfs op YouTube. Dat heeft iets moedigs, de meeste mensen mensen pretenderen dat wat ze doen op een bepaalde manier belangrijk is.

Ik snap wat je probeert te zeggen, maar zo werkt het niet. Binnen de community wordt dit helemaal niet gezien als iets nutteloos.

Nee oké, maar in het grotere plaatje, zeg maar.

Je kan mijn video’s als nutteloos bestempelen, maar ik leg wel aan andere mensen bepaalde dingen uit. Ik help ze om een spel dat ze leuk vinden beter te begrijpen. Dat zou je nuttig kunnen noemen. En als mensen plezier halen uit het kijken ervan, is dat niet ook nuttig? En dan is er natuurlijk nog het feit dat ik er geld mee verdien, dus op persoonlijk vlak is het in elk geval nuttig.

Wat vinden de mensen buiten de community van je baan?

Tja, je krijgt natuurlijk al snel comments als “Jezus deze vent heeft geen leven,” maar dat boeit me echt niet. En verder is m’n familie alleen maar trots, m’n moeder en broer vertellen het aan meer mensen dan ikzelf. Veel van m’n vrienden zijn ook gamer, dus die zien ook wel dat dit cool is. YouTuber zijn is cool, toch.

Het beklemmende beeld van een eenzaam karretje dat stapvoets over duizenden kilometers rails rijdt ontroert me erg.

Het heeft wel iets ja. Vooral het moment waarop-ie weer achteruit gaat. Dat je de pixels een voor een ziet verschuiven, terwijl er niks anders in de omgeving is dan dat ene treintje.

Heb jij dat ook? Dat je bijna misselijk wordt van de oneindigheid, van hoe ver weg het einde nog is?

Ik heb het natuurlijk wat minder, want ik heb het al veel vaker gezien en heb ook andere extreme dingen gedaan in het spel. Maar ik snap wat je bedoelt. Eigenlijk is 45 jaar niet echt goed te bevatten. Hoelang je dan in zo’n achtbaan zit.

Denk je dat er ooit nog een nieuw record in zit?

Je weet het maar nooit, maar ik denk dat er een goede kans is dat het nooit verbroken zal worden. Hooguit zijn er nog wat details, waardoor er een paar uurtjes bij kunnen komen. Ik had bijvoorbeeld de wachttijd niet op het maximum van 255 seconden gezet, dus daar zou een fractie winst kunnen zitten.

Ik ben benieuwd!