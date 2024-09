Marco van Basten moet een spelregel verzinnen die Co Adriaanse afschaft

Sommige ideeën zijn een beetje gek, aan andere ideeën moeten we misschien gewoon eventjes wennen. Maar hoe het ook zij: voor het gros van de ideeën van Marco van Basten is met een beetje fantasie best te beredeneren waarom hij denkt dat het misschien het spel sneller, spannender of spectaculairder kan maken.

Gisteren zat Co Adriaanse bij Studio Voetbal en als Co aanschuift bij het stoffigste praatprogramma van Nederland, ga ik toch altijd net even wat rechter in mijn luie stoel zitten. Natuurlijk was Adriaanse een hele aardige coach die met Willem II een wereldprestatie geleverd heeft, en vroeger, in de jeugd bij Ajax een hele berg talenten heeft opgevoed. Maar tegenwoordig is hij geen coach meer, en leidt hij ook geen jonge talenten meer op. Tegenwoordig praat Co alleen nog maar over voetbal. Dat is oké, maar het probleem met Co is dat hij eigenlijk helemaal geen kaas gegeten heeft van praten. En dat is op zijn minst onhandig.

Het probleem van Co heeft een aantal pijlers, maar de belangrijkste werd gisteren weer eens pijnlijk duidelijk: hij kan niet argumenteren. Als hij er niet helemaal uitkomt, blust hij zijn woorden af met zekerheden, vaak vergezeld door een klein beetje passief-agressief dedain. Gisteren was het weer ouderwets prijs aan tafel. Adriaanse was het behoorlijk oneens met de ideeën van Marco van Basten. Even los van hoe ik inhoudelijk over Van Bastens plannen denk; Co heeft eigenlijk alleen maar goed en coherent uitgelegd waarom buitenspel moet blijven bestaan. En daar kreeg hij zelfs nog een beetje hulp bij van Regi Blinker en Özcan Akyol, toen hij even in de moeilijkheden kwam.

Zo vond Co eigenlijk dat dat plan voor doorlopend wisselen meteen weer de prullenbak in kon. Want, zei hij ferm, dat was oneerlijk voor de teams die extra hard getraind hadden op hun conditie. Een beetje een gek argument natuurlijk, want élke verandering van de regels verandert het spel en dus ook hoe er getraind moet worden. Dat de Nederlandse tophockeyers óók topfit zijn, maar hun conditie minder hoeven te spreiden omdat er doorgewisseld kan worden, en er dus méér kracht en explosiviteit in wedstrijden gegooid kan worden, laat Co even voor wat het is. Hij schept liever het beeld dat Bayern München nu ineens afgedroogd wordt door Cambuur Leeuwarden, omdat conditie en fitheid geen enkele rol meer speelt.

Zelf was hij behoorlijk te spreken over zijn eigen plannetjes: de self-pass, en het ingooien. Want, zei Co, je krijgt veel meer tempo en veel minder gezeur. Bovendien hoeft dan niemand ooit nog de bal in zijn handen te pakken. Uiteraard gold zijn belangrijkste argument tegen het doorwisselen niet voor zijn eigen spelregelplannetjes. Voor de mensen die op conditie trainen is het lullig als er ineens iets verandert, maar de mensen die op ingooien of op vrije trappen trainen zijn toch sukkels die gewoon normaal moeten doen, dus voor hen is het niet erg. Dat het spel door de regels van Co óók drastisch verandert, laat hij ook even aan zijn verhaal voorbij gaan. Even probeerde Tom nog wat weerwoord te geven, en Co te wijzen op zijn ietwat inconsequente redeneringen, maar het beest was al ontketend.

“Ja, maar dít zijn veranderingen die in het belang zijn van de sport. Want het is vóetbal,” fulmineerde hij, terwijl hij nog even iets meer naar voren ging zitten en met een zelfvoldane blik de camera inkeek. “Vóetbal. Niet ingooibal.”

Oké, Co. Oké.

Het is makkelijk van Co om vanaf zijn stoeltje in de studio overal ‘nee’ op te brommen, en dat gepaard te laten gaan met manke argumentaties en verhaspelde, incoherente zinnen. Hij droeg de zelfvoldane glimlach van een tienjarig jongetje dat door de brievenbus van de overbuurvrouw gepoept heeft en aan haar uitlegt ‘dat hij dat gewoon mag doen omdat Nederland een vrij land is’. Het is makkelijk om het af te doen met zinnen als ‘Ja maar Adriaanse was ooit een hele grote coach en dat moeten we respecteren,’ of ‘Ja maar Co is Co en hij hoort er nou eenmaal bij’. Bij elke grote voetballer die na zijn carrière gaat coachen, mompelt Adriaanse stelselmatig meesmuilend dat een goed paard nog geen goede ruiter is. Maar, en daar kunnen we simpel over zijn, misschien kunnen we die analogie doorvoeren. Een goede coach is nog geen goede analyticus.

Beste Marco, van mij mogen de goals groter en mag de verlenging best afgeschaft worden. Van mij mag er constant worden doorgewisseld. Ik ben zelfs bereid het laten vallen van de buitenspelregel een kans te geven. Maar daar wil ik wel wisselgeld voor. Niets is gratis in deze wereld, Marco. Ik ben bereid om al je ideeën een kans te geven, als je er bij de FIFA ook voor zorgt dat Co Adriaanse afgeschaft wordt. Het is maar een bescheiden wederdienst, maar je zult zien dat het praten over voetbal er vele malen aantrekkelijker van wordt.

