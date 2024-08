Margarita Maximova onthult haar meest obscure video stills

Omdat we de afgelopen twee weken maar twee uur zon hebben gehad in België, gaan wij elke week op zoek naar een jonge Belgische fotograaf die ons artificieel verlicht. Deze week branden we voor Margarita Maximova.

Ik zou graag leven in de computer van Margarita Maximova, tussen trage, mysterieuze videobeelden, verglijdende landschappen en gele ondertitels. Een plek waar een afgedekte doos boventiteld wordt met “I don’t know where we are heading”. Een desktop vol lichte tragiek en hedendaagse complexiteit, bol van filmische spanning. Ik wil bevriend zijn met de magische editing tools van Margarita Maximova.

Omdat ze haar vader nooit gekend heeft, vroeg Margarita op een dag aan haar moeder om zijn trekken te omschrijven. Uit die uitleg schrapte ze vervolgens alle emotionele connotaties en destilleerde ze tekst die dienst doet als ondertitels voor ‘Memorial’, waarin je een mastodont van een standbeeld in Suburbia ziet, dat er staat ter nagedachtenis van overleden WOI-soldaten. Door de ondertitels zie je in dat stenen beeld een soort ‘algemene man’, die zowel haar vader als één van de duizenden soldaten zou kunnen zijn. “He had quite an athletic figure.”

Voor VICE selecteerde Margarita video stills, een format dat samen met de crunchiness van haar eenvoudige camera-apparatuur bijdraagt aan het idee dat de foto geen kort moment vangt, maar verder glijdt. Uiteenlopende situaties, vragen en anekdotes die dicht op haar vel zitten, dienen als vertrekpunt voor haar secure tekst-beeld composities. Dat gaat van een omschrijving van haar vaders trekken, de frustratie van beelden die blijven hangen, tot de angst die hoort bij opgepakt worden omdat ze filmt in Zuid-Oost Turkije. “De tekst geeft mij de mogelijkheid om gerichter te communiceren, want té open voor interpretatie vind ik zelf niet vervullend”, zegt ze zelf.

