Marilyn Manson-fans vertellen hoe blij ze nu nog zijn met hun Manson-tattoo

In februari werd Marilyn Manson op Instagram van misbruik beschuldigd door actrice Evan Rachel Wood, zijn ex. “Hij heeft me jaren op een vreselijke manier mishandeld,” schreef ze. “Ik wil deze gevaarlijke man ontmaskeren.” Daarna kwamen er ook andere vrouwen met soortgelijke beschuldigingen naar buiten, onder wie actrice Esmé Bianco, waarna de politie van Los Angeles een onderzoek startte naar de muzikant. Zelf noemde Manson de aantijgingen een “afschuwelijke verdraaiing van de werkelijkheid”.

Een vaak terugkerende vraag bij dit soort gevallen is of je na dit alles nog naar zijn muziek kunt luisteren. Zo niet, dan is dat vrij eenvoudig: je gooit zijn platen weg en klaar. Maar wat doe je als je zo’n fan was dat je zijn gezicht op je dij hebt getatoeëerd? Of zijn songtekst op je buik? VICE vroeg een aantal fans met Manson-tattoos hoe ze tegen hem aankijken sinds de recente beschuldigingen en of ze hun tattoos willen laten verwijderen of niet.

Videos by VICE

Photo: courtesy

Tara (22)

Ik heb mijn tattoo twee jaar geleden laten zetten. Ik heb er een paar, maar hij is de enige persoon die ertussen zit. Zodra de tattoo erop zat, dacht ik nog: hij moet zich nu wel goed blijven gedragen, want anders moet-ie er weer af.

Toen ik het nieuws hoorde voelde ik me heel naar. Ik wilde ‘m meteen bedekken en laten weghalen. Waarschijnlijk ga ik er een donkere tattoo overheen laten zetten: misschien een Magere Hein of iets met een grote zwarte kap om zijn gezicht te verbergen. Ik weet nu wel dat ik nooit meer iets ga laten tatoeëren dat met een echt persoon te maken heeft en laat het nu gewoon bij simpele tattoos die ik mooi vind.

Marcella (26)

Ik luister zijn muziek al sinds mijn veertiende en heb mijn tatoeage nu ongeveer een jaar. Ik heb altijd vooral zijn persoonlijkheid als artiest bewonderd, dus dit niet echt een fijn moment.

Ik ben diep teleurgesteld. Als vrouw weet ik hoe belangrijk het is om tegen misbruik te vechten. Hopelijk is er niks waar van de beschuldigingen, maar het is sowieso een ingewikkelde situatie. Het zijn ernstige aantijgingen en ik ken Marilyn Manson niet als mens. Ik hou van hem als artiest. Dus ik blijf zijn muziek ook gewoon luisteren en zal mijn tattoo niet zo snel verbergen.

Als ik een tattoo van zijn gezicht had gehad, dan had ik hem wel verwijderd. Met een citaat kun je de persoon en de muziek makkelijker als twee losse dingen zien, maar als je de man achter het citaat op je lijf hebt is het toch een ander verhaal.

Anoniem (33)

Ik heb niks positiefs of negatiefs over Marilyn Manson te zeggen. Ik heb mijn tattoo sinds januari 2019 en zit voor de rest ook helemaal onder. De Manson-tattoo zit op mijn been, maar daar heb ik wel meer portretten, zoals van Tupac en Rogue Warrior. Het is niet zo dat ik tegen hem opkijk of zo, maar hij speelde wel een belangrijke rol in mijn jeugd.

Ik wil de beschuldigingen niet zomaar naast me neerleggen, maar ik ken het hele verhaal niet. Ik weet niet wat ik moet geloven, maar ik ben niet zo snel verrast – vooral niet door beroemdheden. Volgende maand ga ik ‘m alsnog laten bedekken. De tatoeëerder wilde ‘m weghalen – ze heeft ook de foto van de tattoo online al verwijderd. En deze tattoo was toch mijn minst favoriete, dus ik vind het prima.

Elis (18)

Ik had zeven posters in mijn kamer met zijn gezicht erop, maar die heb ik van de muren gescheurd toen ik het nieuws hoorde. Ik kleed me net als hem en draag ook dezelfde make-up – hij is eigenlijk de enige muzikant naar wie ik de afgelopen vier jaar heb geluisterd. Nu probeer ik ook maar andere muziek te zoeken.

Ik heb een tattoo van Eat Me, Drink Me – een van zijn controversieelste albums. Eigenlijk wilde ik ‘m meteen laten verwijderen. Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik mijn tattoo ging zien als iets wat voor een moeilijke tijd in mijn leven stond, waar ik doorheen kwam met behulp van zijn muziek. Als ik nog een mooie manier kan bedenken om ‘m te bedekken dan doe ik dat zeker, maar anders gewoon niet.

Hij heeft nog steeds een carrière, maar daar wil ik niet aan bijdragen. Misschien dat ik op een gegeven moment weer terugga naar zijn oudere muziek. Ik was ook altijd fan van zijn gitarist – hij heeft natuurlijk ook nog een hele band achter zich. Dat geldt ook voor de tattoo. Die is gezet door een tatoeëerder, niet door Marilyn Manson zelf.

Dina (23)

Het is best een lelijke tattoo. Ik liet hem zetten op mijn achttiende en hij is geïnspireerd op het liedje Spade. Dat gaat zo: “You drained my heart and made a spade / there are still traces of me in your veins.” Ik ben aangerand toen ik veertien was en dacht dat deze tekst betekende dat je jezelf sterker maakt. En ik dacht dat “there’s still traces of me in your veins” betekende dat ik nog steeds belangrijk voor andere mensen was. Zijn muziek hielp me erdoorheen.

Ik heb hem nooit verafgood als persoon. Toen ik de tattoo liet zetten, dacht ik wel: wat nou als hij ineens antisemitisch blijkt te zijn? Zelf ben ik joods, dus dat had me nogal een ding geleken. Maar toen dacht ik: ik laat hem gewoon zetten vanwege mijn interpretatie van zijn tekst, niet vanwege wie hij is.

Ik wilde ook nog een ruit laten zetten, omdat hij in een ander lied zingt: “I eat glass and I spit out diamonds.” Maar dat ga ik nu niet meer doen. Ik ga geen nieuwe Manson-tattoos meer laten zetten, maar ik ga deze ook niet laten verwijderen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.



Volg VICE Nederland ook op Instagram.