Marilyn Manson vindt Justin Bieber een stuk stront

Ik dacht dat de discussie over popsterren die metalcultuur kapotmaken door Iron Maiden-shirts te dragen nu wel een keer voorbij was. Nou, blijkbaar niet. Justin Bieber was een van de eersten die zijn fikken brandde aan deze woeste culturele toe-eigening door zijn kledingstijl te laten inspireren door Marilyn Manson. Nu blijkt uit een nieuw interview op Consequence of Sound dat Manson hier pislink over was, en dat ook duidelijk heeft gemaakt aan Biebs.

Toen de twee elkaar voor het eerst tegenkwamen droeg Justin zelfs een Manson-shirtje, en om deze zaak nog ongemakkelijker te maken wist hij uit z’n bek te brullen dat hij degene was die Manson opnieuw relevant heeft gemaakt. Natuurlijk kon de rockster dat niet over z’n kant laten gaan. Hij zegt hierover:

Videos by VICE

“The next day I told him I’d be at his soundcheck at Staples Center to do ‘Beautiful People’,” Manson recounts, at which point Bieber confessed that the t-shirt “was his idea.” Manson never intended to perform with Bieber, but “he believed that I’d show up, because he was that stupid.”

Verder vindt hij Justin “een stuk stront” omdat hij de arrogantie had om zoiets te zeggen. Toch is hij wel tevreden dat hij alle opbrengsten van Biebers Marilyn Manson-merchandise in eigen zak kon steken. Wel is het belangrijk om te zeggen dat hij niet alle jonge artiesten stom vindt. Sterker nog: hij is fan van Lil Uzi Vert. Check het hele interview met Manson hier.