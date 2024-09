Marina Abramović geeft nog steeds geen fuck

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Marina Abramović zoekt sinds de jaren zeventig de grenzen op van performance en fysiek uithoudingsvermogen, met confronterende werken die draaien om haar (vaak naakte) lichaam als het object, subject en medium. Nu, op bijna zeventigjarige leeftijd, heeft de performancekunstenaar een memoire uitgebracht (Walk Through Walls) die haar weg van een ongelukkige jeugd in het voormalige Joegoslavië naar de top van de internationale kunstwereld beschrijft.

In deze aflevering van ‘VICE Meets’ brengt cultuurredacteur James Yeh tijd door met Abramović in Brooklyn om te praten over haar boek, de obstakels die ze tegenkwam in haar carrière, en waarom het belangrijk is om af en toe even naar de lucht te turen.

