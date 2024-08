Chef Mario Batali ontkent nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik

In een artikel in The New York Times van afgelopen december werd onthuld dat restaurant The Spotted Pig van Mario Batali een broeinest van seksuele intimidatie en misbruik was. Eergisteren werd in het Amerikaanse programma 60 Minutes een item uitgezonden, Treating Servers Like They’re ‘Part of the Menu’, waarin mensen die in The Spotted Pig in New York werkten werden geïnterviewd.

De gevallen tv-chef Mario Batali kwam zelf ook vaak in het restaurant. Hij werd afgelopen december beschuldigd van seksueel wangedrag en moest zich terugtrekken uit zijn restaurantimperium en stoppen als co-host van het programma The Chew.

Videos by VICE

In de uitzending van eergisteren kwamen meerdere vrouwen met nieuwe beschuldigingen. De politie van New York heeft inmiddels aan meerdere Amerikaanse nieuwszenders bevestigd dat Batali momenteel strafrechtelijk wordt onderzocht. De politie weigerde om details vrij te geven over de beschuldigingen, maar volgens de geïnterviewde vrouwen vond het vermeende misbruik plaats in The Spotted Pig. Volgens Jamie Seet, de voormalige manager van The Spotted Pig, betrapte zij Batali toen hij in 2008 aan een vrouw zat die bewusteloos leek, waarna zij en andere collega’s tussenbeide kwamen. Een anonieme ex-medewerker van The Spotted Pig vertelde dat Batali haar in 2005 had gedrogeerd en aangerand, nadat ze samen wat hadden gedronken in de zaak.

“Ik werd wakker op de vloer en wist niet waar ik was,” zei de vrouw tegen Anderson Cooper in het programma. “Ik zag gebroken flessen liggen. Het eerste wat ik dacht was: ik ben gedrogeerd. En tegelijkertijd: ik ben misbruikt.”

Ze zegt dat ze destijds wel naar de politie was gegaan, maar ze uiteindelijk geen aangifte had gedaan, omdat ze “een jonge actrice was, zonder middelen en zonder geld.”

Batali heeft een verklaring gegeven waarin hij het incident uit 2005 ontkent.

“Ik ontken ten zeerste dat ik deze vrouw heb aangerand,” zegt Batali in de verklaring. In het verleden is mijn gedrag is zeer ongepast geweest en ik heb oprecht veel spijt van mijn daden. Ik zal geen professionele comeback proberen te maken. Op dit moment probeer ik slechts een persoonlijk pad voorwaarts te vinden, een pad waarbij ik mijn liefdadigheidswerk kan voortzetten en kansarmen en mensen in nood kan helpen.

In een verklaring noemde Batali’s bedrijf B & B Hospitality Group – dat hij mede-oprichtte met Joe en Lidia Bastianich – de nieuwe beschuldigingen “huiveringwekkend en zeer verontrustend.” Het bedrijf zegt dat ze voorafgaand aan de uitzending niet op de hoogte waren van de beschuldigingen en dat de “samenwerking met de heer Batali zal stoppen.”

“We zijn in onderhandeling met de heer Batali om zijn belangen in de restaurants over te kopen. Hij en Joe Bastianich hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin de algemene voorwaarden staan voor zo’n overdracht staan. We verwachten dat de definitieve voorwaarden op 1 juli zijn vastgesteld en dat Nancy Silverton, Lidia Bastianich, de heer Bastianich en andere huidige investeerders zullen deelnemen aan de overname,” staat in de verklaring.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.