Gulle miljonair en modediva Marjan Strijbosch gaat niet ten onder aan haar vrijgevigheid

In de Rijkenfluisteraar vraagt Tim Fraanje aan de rich and famous of het nog leuk is om rijk te zijn in tijden van groeiende sociale ongelijkheid, weerstand tegen de elite en laatkapitalisme.

Als je rijk bent, heb je meer geld dan andere mensen. Dat betekent dat je ook wel eens wat kunt weggeven, en dat doen veel rijken dan ook. Bill Gates verzamelde bijvoorbeeld zoveel geld dat hij zich nu fulltime bezig houdt met het weggeven ervan, en ook rockster Bono zit de hele tijd te vergaderen met staatshoofden en bisschoppen over het redden van de planeet. Maar is het wel echt zo fijn om een weldoener te zijn, en levert het niet stiekem toch allerlei zorgen op? Want waar begin je?

Vandaag ontmoet ik de gulle miljonair en modediva Marjan Strijbosch om te vragen of zij niet al te zeer gebukt gaat onder haar fortuin en alle weggeefmogelijkheden die dat met zich meebrengt. Net als Bill Gates geeft Marjan ruim aan de minderbedeelden op andere continenten. Ze doet uitspraken als “het mooiste geschenk dat je kunt krijgen, is dat je kunt geven.” Marjan emigreerde op haar 17e van Canada naar Nederland, kreeg hier een dochter, en was naar eigen zeggen op haar 21e al miljonair. Ze verkocht en ontwierp communie-jurkjes vanuit een pandje dat ze huurde van de kerk. Daarna bouwde ze gestaag een fortuin en een mode-imperium op.

Hoewel ze in haar woonplaats Eindhoven al bekend stond als de Coco Chanel van Brabant werd ze pas echt een celebrity toen ze meedeed aan het programma Steenrijk, Straatarm van SBS, een serie waarin rijke en arme mensen een week van leven ruilen. Na afloop van de serie kocht ze een ‘fatsoenlijk’ bed voor de arme familie, omdat zij zelf zo slecht geslapen had, en ze deed er nog een stapel merkkleding bovenop. Het was een hartverwarmend gebaar dat menig tv-kijker een traantje zal hebben ontlokt, en Marjans gulle imago was definitief gelanceerd.

Maar ze is altijd al gul geweest, vertelt Marjan terwijl we ontspannen op het balkon van haar extravagant gemeubileerde vakantiepenthouse in Knokke. Ik vraag haar naar het eerste grote cadeau dat ze heeft weggegeven. “Ik heb mijn ouders terug naar Nederland gehaald uit Canada, zodra ik wat geld had. Zij hebben een prachtige oude dag gehad.” Het fortuin werd dan misschien van dochter op moeder doorgegeven, maar de wijze lessen over geld van gaan van moeder op dochter. Marjan leerde dingen als “als de trein voorbijkomt moet je instappen” en “leen nooit iets uit, want je bent je geld, en je vriend kwijt”. Zo leerde Marjan haar geld te managen en niet zomaar alles in één keer weg te geven.

Op haar beurt probeert Marjan haar dochter weer een beetje te beteugelen in haar gulle gedrag. Haar dochter Sasha heeft de winkel in communie-kleertjes cadeau gekregen. Die heeft ze soepel het tijdperk van het internetshoppen ingeloodst, maar ze heeft op zakelijk gebied ook zwaktes. “She’s a big spender, en ze heeft nog een groter hart dan ik. Ik zeg Sas, wacht eens eventjes schat, rustig aan. Ze geeft alles weg. Je moet een percentage weggeven.”

Marjan zelf heeft bovendien geleerd dat je goed moet opletten voordat je je geld zomaar wegschenkt. Jarenlang heeft ze twaalf Foster Parents-kinderen onder haar hoede gehad. Toen bleek dat het geld dat ze stuurde helemaal niet rechtstreeks bij de kinderen terecht kwam, maar aan de strijkstok van de organisatie bleef hangen, voelde ze zich flink opgelicht. Om een oogje in het zeil te houden gaat Marjan daarom binnenkort mee met haar dochter, als die geld en kinderkleertjes naar een weeshuis in Zambia gaat brengen. Sasha organiseerde voor haar verjaardag een feest met het thema “Out of Africa”, en dat was de aanleiding voor de filantropische actie van moeder en dochter.

“Er was een groep dansers en zangers uit Zambia op dat feest,” legt Marjan uit. “Zij hebben overdag werk, en verdienen dan ‘s avonds extra geld. Dat geld gaat naar dat tehuis toe. Ik wilde ook graag iets geven, maar ik wilde er wel zelf heen.” Of het helpt om zelf je geld weg te brengen is de vraag. Er zijn op deze wereld ook echt-lijkende weeshuizen vol met kinderen die eigenlijk nog gewoon ouders hebben. Je moet er uiteindelijk maar gewoon op vertrouwen dat het goed komt.

Hoewel Marjan Bill Gates wel noemt als mede-filantroop, heeft ze niet de behoefte om, net als hij, hele stichtingen op te zetten om professioneel je geld uit te geven en al haar tijd te besteden aan liefdadigheid. “Het komt uit mijn hart, en ik vind het zelf echt heel leuk om daar geld te gaan weggeven. Ik kan niet de hele wereld pleasen, toevallig ben ik hier ingerold. Ik zou die kindjes het liefst zelf mee willen nemen naar Nederland, maar dat is heel moeilijk.”

Als het goed voelt, is het goed. Marjan komt er eerlijk voor uit dat ze een hedonistische weldoener is. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor Bill Gates die zijn stichting “de katalysator van menselijke belofte” noemt, en voor Bono, die met Bijbelcitaten strooit op filantropische conferenties. Zolang je gelooft dat jíj degene bent die weet wat goed is voor de wereld, is het prima uit te houden als weldoener.

