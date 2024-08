La Vida Lockdown: Martha Da’ro maakt tiramisu en alarmtracks

Volg alle episodes van ‘La Vida Lockdown’ op IG Live door ons te volgen op Instagram.

Martha Da’ro is een veelzijdige actrice, genreoverstijgend muzikant, visual artist, personal style goeroe én een ongelofelijk vriendelijk mens. Dat laatste bewees ze nog maar eens door zich zonder morren door twee technische storingen te worstelen tijdens ons Instagram Live interview. Martha was te gast in onze ‘La Vida Lockdown’ reeks, waarin we Belgische creatieven spreken over hun leven in lockdown.



Maar eind goed al goed, want Martha DM’de me nadien dat het leuk was, en in deze geschreven versie krijg je zonder storingen een kijkje in het lockdownleven van Martha Da’ro, van haar nieuwe single ‘Earlybird’, tot de twee ‘Frozen’-films bingen.

VICE: Hey Martha, waar ben je nu?

Martha Da’ro: Ik ben thuis natuurlijk, in Brussel. Ik ben vlak voor de lockdown verhuisd, dus het voelt allemaal nog wat nieuw. Wanneer ik nu naar de supermarkt ga, leer ik meteen ook mijn buurt wat beter kennen, dus dat is eigenlijk wel handig.

“Wandelingen helpen mij om creatief te blijven. Ik heb die impulsen nodig. Ik kan het iedereen aanraden.”

Hoe ziet een typische dag in lockdown er voor jou uit?

Martha: Ik ga vooral heel veel wandelen, soms wel vier uur aan een stuk. En ik kook ook heel veel, voornamelijk desserts. Ik eet super graag tiramisu: dat maakte ik ook voor de lockdown al vaak. Nu ben ik ook andere dingen aan het proberen… maar toch nog het vaakst tiramisu.

Daarnaast ben ik ook veel films beginnen te kijken. Ik heb bijvoorbeeld nog maar net ‘Frozen’ gezien! Ik wilde weleens weten wat iedereen daar nu zo geweldig aan vond. Ik moet zeggen: ik had er meer van verwacht… Iedereen doet alsof het echt dé film is. Maar goed, ik ga vanavond toch ‘Frozen 2’ kijken.

Vier uur wandelen is best pittig. Was je voor de lockdown ook al zo’n fanatieke wandelaar?

Martha: Nee, dat heb ik echt door de lockdown ontdekt. In het begin zocht ik vooral excuusjes en ging ik vaker dan nodig naar de winkel. Dan deed ik gewoon een rondje rond de blok. Nu ga ik gewoon naar buiten. Die wandelingen helpen mij om creatief te blijven. Ik heb die impulsen nodig. Ik kan het iedereen aanraden.



“Ik ben ook weer contact gaan zoeken met mensen die ik jaren niet meer gezien had. Dat kan nu plots allemaal. Alsof je er een excuus voor hebt.”

Heb je nog meer goede gewoontes overgehouden aan deze periode?

Martha: Ik heb geleerd dat ik me voor de quarantaine misschien niet genoeg blootgaf aan de mensen die het dichtst bij mij stonden. Je wordt door die quarantaine toch gedwongen om na te denken over wat het belangrijkste is in je leven. Door nu heel actief mensen op te bellen, heb ik ontdekt dat ik misschien te weinig toenadering zoek tot andere mensen. Ik ben ook weer contact gaan zoeken met mensen die ik jaren niet meer gezien had. Dat kan nu plots allemaal. Alsof je er een excuus voor hebt.

Ik heb ook de indruk dat heel veel mensen weer zijn gaan sporten. Na deze lockdown gaat iedereen een summerproof body hebben. Zelf dans ik met Nick [Coutsier, red.] via Instagram. Ik zie dat veel mensen aan het wandelen zijn, ze fietsen, doen work-outs en sit-ups,… Dat worden allemaal heel fitte mensen, deze zomer!



Wat is het eerste dat je gaat doen als je straks weer naar buiten mag?

Martha: Dansen! 24 uur lang dansen. Gewoon op water, hoor. Het is niet het feesten dat ik mis. Ik wil alleen maar dansen. En ik kan ook niet wachten om weer te gaan acteren.

Dat wilde ik al eerder vragen: welke impact heeft de lockdown juist op jouw professionele leven?

Martha: Veel dingen staan momenteel on hold. Dat zorgt wel voor wat onzekerheid. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Het is dubbel: als artiest kan ik niet wachten om op het podium te staan, maar als “bezorgde burger” vraag ik me toch af of dat allemaal wel zo’n goed idee is. Toch is live optreden wat ik het meest van al mis. Daar geniet ik zo van.

“Kiezen wat ik het liefst doe, is als moeten kiezen tussen je kinderen. Er zijn misschien momenten dat je er één liever hebt dan het andere, maar dat ga je hen natuurlijk nooit vertellen.”

Je bent naast muzikant ook acteur en visual artist. In ‘Ayuwe’ van je EP ‘Cheap Wine & Paris’ zing je “I was born for this.” Welke van die bedoel je dan eigenlijk? En wat doe je het liefst?

Martha: Martha doet wat ze graag doet: dat is allemaal een deel van mij. Daar kan ik niet tussen kiezen. Dat is als moeten kiezen tussen je kinderen. Er zijn misschien momenten dat je er één liever hebt dan het andere, maar dat ga je hen natuurlijk nooit vertellen.

Het is misschien niet altijd gemakkelijk om al die dingen te combineren.

Martha: Klopt. Ik heb moeten leren dat je niet alles tegelijk kan doen, maar daarom hoef je nog niks uit te sluiten. Ik maak heel graag muziek, ik schrijf vaak, en ben heel graag on stage. Maar ik ben ook graag on set en acteer graag. Why choose?!

Misschien moest je maar eens musicals proberen?

Martha: Nee, dat gaan we niet doen. Stel je voor: in Cats spelen.

Had je eigenlijk andere wilde plannen die nu in de war gestuurd zijn door corona?

Martha: Nee, geen zotte plannen. Dit was sowieso voor mij een periode om veel te rusten, te creëren en na te denken over volgende projecten. In die zin komt het wel goed uit.

“‘Earlybird’ was eerst iets dat ik privé deelde met vrienden. Letterlijk zodat ze het als alarm konden gebruiken.”

Je dropte ondertussen wel een nieuwe single, ‘Earlybird’, een alarm om shit gedaan te krijgen tijdens quarantaine. Het klinkt weer heel anders dan je EP. Een experiment tijdens de lockdown?

Martha: ‘Earlybird’ is een liedje dat al lang voor de lockdown geschreven was. Het was iets dat ik privé deelde met vrienden. Letterlijk zodat ze het als alarm konden gebruiken. Gewoon iets tofs dat ik met Ashley Morgan had gemaakt en nu wel gepast leek.

Muziek maken op afstand is niet zo mijn ding. Het liefste van al werk ik heel direct samen met iemand. Ik wil bij mijn mensen zijn als we iets maken. ‘STFU’ is bijvoorbeeld heel spontaan in mijn living gemaakt. Daarvoor moet je bij elkaar zijn en direct kunnen schakelen.

Zijn er nog andere projectjes die we van jou mogen verwachten tijdens de lockdown?

Martha: Dat weet ik nog niet. Het is wel heel leuk om gewoon iets op SoundCloud te zetten en mensen een goed gevoel te geven, en ik heb nog wel wat feelgood tracks liggen. Of misschien een work-out song? I’ll let you know! Of, misschien kan ik wel wat live sets doen, ja…

– In de comments van onze Instagram Live reageert DVTCH NORRIS dat Martha ‘die ene diss track’ moet droppen.

Martha: Welke diss track? Ah die mumble…?! Ja, misschien die. Wie weet…

VICE: Heb je nog laatste tips voor mensen om succesvol hun vrije tijd te vullen?

Martha: Misschien ben je zoals ik, en beginnen de dagen in elkaar over te vloeien… Maar goed, eh, stap 1: sta op en luister naar ‘Earlybird’! Doe je work-out, drink veel water, eet goed, stuur je loved ones een berichtje, ga van de zon genieten, dans een beetje, luister veel muziek — ‘Cheap Wine & Paris’ bijvoorbeeld — schrijf een brief aan jezelf voor na de lockdown: ‘Dear post-COVID me,…’ En neem ook wat tijd voor jezelf. Het is oké om effe een dipje te hebben, maar morgen is een nieuwe dag. Je bent niet alleen en het komt altijd goed, zolang jij erin gelooft.

