Martin Shkreli komt zijn belofte na: hij speelt nu live het Wu-Tang album

Het is gebeurd. Niemand had het verwacht. Donald Trump won de verkiezingen en Martin Shkreli (’s werelds meest gehate persoon, die een belangrijk hiv-medicijn onbetaalbaar maakte en de eigenaar is van ​Once Upon A Time In Shaolin, ​het Wu-Tang album van twee miljoen dollar) ​komt zijn belofte na: hij speelt het Wu-Tang album af voor het grote publiek. Tenminste, zo lijkt het. Tussendoor praat hij over andere muziek die hij leuk vindt. Hij zegt ook onuitgebracht materiaal te hebben van The Beatles, Nirvana en Radiohead.​Op dit moment is het nog niet duidelijk of hij dat allemaal gaat laten horen, maar laten we het hopen. We kunnen wel een opkikker gebruiken. Hij is nu live op Periscope. Bekijk de live-stream hieronder.

