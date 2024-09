Mary Go Wild lanceerde gisteren twee labels en ze gaven een feestje

Het rommelde gisteren flink op de Zeedijk in Amsterdam. Niet omdat het vrijgezellenfeest van Angelique per bierfiets door de straat denderde, maar omdat er een feestje was bij Mary Go Wild. Daar werd gevierd dat de winkel annex uitgeverij twee labels lanceerde, waarvan de een gewoon Mary Go Wild heet, en de ander Mary Go Wild Black. Er kwam een man of honderd op het feest af en er waren dj-sets van Anonym en even later van Charlotte de Witte.

Dat uitgerekend deze dj’s daar stonden te draaien was geen toeval: Anonym nam samen met Quazar de eerste EP op Mary Go Wild (het label) voor zijn rekening, en De Witte deed datzelfde (zonder Quazar) op het broertje Black. Toen ze tijdens haar set die nieuwe EP van haar draaide, verslikte een kale veertiger zich terstond in zijn bier. Dat is eigenlijk de beste omschrijving van de plaat die ik kan bedenken.

Er is veel aandacht voor de release van De Witte. De Vlaamse dj is dan ook bewapend met een zwarte marker om fans die haar EP kopen te voorzien van een handtekening. Aangezien ik naast journalist ook gewoon fangirl ben, sluit ik aan in de rij voor een handtekening, maar omdat ik naast fangirl toch vooral journalist ben, maak ik van de gelegenheid gebruik om enkele belangrijke vragen te stellen.

THUMP: Krijg je al een lamme arm van het signeren, of vind je het nog leuk?

Charlotte de Witte: Amai, het is raar! Ik heb net voor het eerst in mijn leven een handtekening op de achterkant van een plaat gezet. Dat heb ik er ook bij gezet: ‘Eerste exemplaar dat ik onderteken.’ Iemand anders wilde dat ik de voorkant signeerde. Da’s toch zonde van het artwork?

Tsja, zelf weten toch? Ben jij dat trouwens, die tekening op de voorkant?

Nee, ik kreeg een heleboel schetsen opgestuurd van Mary Go Wild. Bijvoorbeeld van een soort aliens maar dan abstract met veel schaduwen en enge handen. Uiteindelijk werd het een gek mannetje.

Ik vind je EP erg tof geworden, maar ook wel erg minimalistisch. Is dat bewust, of ben je gewoon lui?

Ik hou van kale muziek met droge beats. Het moet niet chaotisch worden. Hoe minder je erin stopt, hoe meer je je aandacht kunt richten op elk afzonderlijk element. Less is more!

Wat vind je leuker: produceren of draaien?

Sowieso draaien. Eigen nummers spelen en positieve reacties krijgen is zalig: dat geeft me het beste gevoel van de wereld. Nieuwe muziek wordt ook altijd enorm gewaardeerd. Als mensen juichen en schreeuwen en het energielevel omhoog gaat, dat is echt tof.

Heb je tussen al dat draaien door zelf nog een beetje tijd om te dansen?

Jawel, maar ik vind het niet zo heel leuk meer als vroeger. Ik ben een beetje verwend als artiest: ik vind het minder relaxed om te staan zweten tussen de mensen. Bij mijn eigen feest KNTXT dans ik regelmatig met vrienden, maar het lastige is dat steeds meer mensen met me op de foto willen. Natuurlijk is dat ook leuk, en ik vind het goed dat fans dat vragen, maar ik vind nog moeilijk rust tijdens het uitgaan.

Snap ik. Wil je nog even poseren voor de foto?

Ja, natuurlijk!

Thanks! Gefeliciteerd met de release en nog bedankt voor de handtekening.