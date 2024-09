Grimmige foto’s van Tokio in de jaren zeventig en tachtig

Alle foto’s door Masatoshi Naito, met dank aan Super Labo

Masatoshi Naito is een bekende Japanse fotograaf wiens werk sinds de jaren zestig tentoongesteld wordt op plekken als het MoMA in New York en het Barbican in Londen. Hoewel hij naam maakte met Ba Ba Bakuhatsu, een project dat de folklore en rituelen van de bergachtige regio Tohoku documenteerde, laten de straatfoto’s die hij maakte tussen 1970 en 1985 een andere kant van Japan zien.

Tokyo: A Vision of Its Other Side werd voor het eerst gepubliceerd in 1985, en wordt nu opnieuw uitgegeven door Super Labo. Naito legde de zelfkant van Tokio vast, en schoot beelden van daklozen, sekswerkers en alcoholisten – “degenen die ronddolen in de donkerste en diepste delen van de stad.”

Masatoshi Naito schreef het volgende over het fotoboek:

Van 1970 tot 1985 hield ik me intensief bezig met het fotograferen van Tokio. Japan was radicaal aan het veranderen door de snelle economische groei. Oude huizen en gebouwen werden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen, waaronder moderne wolkenkrabbers. Zelfs nu is Tokio constant aan het groeien.



Tegenwoordig zie ik massa’s mensen door de hele stad stromen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De mensenmassa’s zijn er altijd, van de eerste tot de laatste trein van de Yamanote-lijn, de Chuo-lijn, metro’s en verschillende private spoorlijnen. Maar als de laatste treinen zijn vertrokken, en met hen de zakenmannen en –vrouwen, studenten, en het personeel van de restaurants en bars, is Tokio verlaten, en komt het andere gezicht van de stad naar voren.



Iemand speurt naar eten dat bars en restaurants hebben weggegooid. Een ander verzamelt kartonnen dozen en blikjes. Er zijn mensen die op straat slapen. Sommigen drinken alcohol. Dakloze mensen komen tot leven. Tokio, als een ‘enorm organisme’, laat zichzelf zien.

Tokyo: A Vision of Its Other Side is nu beschikbaar bij Super Labo. Het kan ook gekocht worden via Printed Matter. Bekijk hieronder meer foto's uit het boek.