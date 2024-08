Hoe je kunt voorkomen dat je ‘maskne’ krijgt: huidklachten van mondmaskers

Het zou zomaar kunnen dat het nog even duurt voordat mondmaskers uit het straatbeeld verdwijnen — en zolang het nodig is om een beetje gezond te blijven, moeten we ze vooral ook maar gewoon blijven dragen. Minpuntje is wel dat sommige mensen er huidklachten van krijgen, in de vorm van acne oftewel puistjes op hun gezicht – ook wel ‘maskne’ genoemd. Mensen zoals ik.

Voordat we mondmaskers moesten dragen heb ik nooit huidproblemen gehad. Soms is m’n gezicht wat vettig, en als ik ongesteld ben kreeg ik weleens wat plekjes rond mijn kin en mond, maar daar is het altijd wel bij gebleven. Tot nu.

Ik voel het flink branden als ik een paar uur een mondmasker draag. Ik heb verschillende dingen geprobeerd, maar veel succes heeft dat niet opgeleverd. Daarom vroeg ik een stel uiteenlopende deskundigen om hulp: een dermatoloog, de maker van een huidverzorgingsproduct en een visagist, die tevens holistisch therapeut is.

De dermatoloog

Als eerst vroeg ik Kristina Semkova, een adviseur en dermatoloog aan de Cadogan Clinic in Londen, hoe maskne überhaupt ontstaat.

“Het wordt veroorzaakt doordat er meer warmte en wrijving tot stand komt, omdat het mondmasker tegen de huid wrijft en de huid niet overal kan ademen,” zegt ze. “En doordat er ook vocht vrijkomt omdat je praat, ademt en zweet, maar dat vast blijft zitten, ontstaan er perfecte omstandigheden voor de groei van bacteriën. Door het koude weer wordt onze huid ook droger en vatbaarder voor wrijving en ontstekingen. Dat veroorzaakt allemaal schade aan de huidbarrière, waardoor er makkelijker puistjes ontstaan.”

Semkova drukt me op het hart dat een degelijk mondmasker het halve werk is. “Het is belangrijker dat ze goed functioneren dan dat ze er mooi uitzien,” zegt ze. “Als je wrijving wilt voorkomen, moeten ze niet te los of te strak zitten. Katoenen of zijden mondmaskers zijn beter dan van polyester, omdat je daar makkelijker door kunt ademen. En het is ook beter als er geen chemische substanties in verwerkt zitten. Als dat te lang dicht op je huid zit, kan dat heel schadelijk zijn.”

Het is ook belangrijk om je mondmasker goed schoon te houden. Wat Semkova betreft kun je ze het best na elke dag in de wasmachine gooien, met een geurvrij wasmiddel en zonder wasverzachter.

Als je maskne maar niet weggaat, kun je het best even je huisarts of een dermatoloog bellen. Maar daarnaast zijn er nog wat andere middeltjes die kunnen helpen. “Zoek crèmepjes en lotions die benzoylperoxide, salicylzuur of zink bevatten,” zegt Semkova. “Gebruik deze producten echter niet te veel, want je huid kan ervan uitdrogen of geïrriteerd raken. Probeer het in eerste instantie om de twee à drie dagen en bouw dan langzaam op.”

De maker van huidverzorgingsproducten

Maar weinig mensen weten meer over huidverzorging dan iemand die dit spul zelf maakt, dus wilde ik ook een woordje spreken met Roshanne Dorsett, oprichter van het merk The Glowcery.

The Glowcery gebruikt zelf met name ingrediënten die je “meestal in je koelkast, smoothies of bij de lokale groenteboer” aantreft, en een daarvan is volgens Dorsett in het bijzonder geschikt om maskne mee te behandelen: hennepzaadolie. “Dat is ontstekingsremmend, heel hydraterend en non-comedogeen, wat betekent dat het je huid voedt en herstelt zonder je poriën te verstoppen,” legt ze uit.

Wat huidverzorging in de bredere zin betreft, raadt Dorsett aan om een routine in te bouwen om je huid gezond te houden. “Begin altijd door het goed schoon te maken. Gebruik eerst een gezichtsreiniger op oliebasis om dingen als overtollige olie, vuil en make-up te verwijderen, en daarna een reiniger op waterbasis om ook het zweet en de rest weg te werken.”

“Producten op waterbasis, zoals toners, essences en serums, zijn de sleutel tot een zachtere en soepelere huid. Het is wel belangrijk dat je ze in de juiste volgorde gebruikt,” voegt ze toe. “Breng eerst lichtere producten op waterbasis aan, daarna vochtinbrengende crèmes, doe dan zwaardere substanties zoals oliën en ten slotte pas zonnebrand.”

De visagist

Ik zou mijn eigen teen afbijten om nu een gezichtsbehandeling in een spa te krijgen. In plaats daarvan besloot ik maar een visagist te bellen.

Katie White, een voedingstherapeut, holistisch therapeut, huidcoach én oprichter van het huidverzorgingsmerk re:lax, raadt aan om het qua huidverzorging een beetje simpel te houden – al helemaal als je voor een langere periode een mondmasker moet dragen.

“Als visagist, maar ook als iemand die een huid heeft die gevoelig is voor acne en op werk twaalf uur per dag een mondmasker moet dragen – en daar géén acne van kreeg – zou ik als eerste aanbevelen om geen make-up op je huid aan te brengen,” zegt ze. Ook raadt ze aan om elke dag een milde gezichtsreiniger te gebruiken, twee keer per week een exfoliant met salicylzuur en een keer per week een ontgiftingsmasker.

“Ook gezichtsmassage of guasha kan goed werken tegen puistjes – als je huid ontstoken of pijnlijk aanvoelt, concentreer je dan eerst alleen op de zijkanten van je nek. Ga dan rond de puistjes, en van het midden naar de buitenkant van het gezicht. En pijnlijke en gezwollen puistjes kun je ook altijd koelen met ijs, daar neemt de zwelling van af.”

En mocht je het toch wat lastig vinden om aan je puistjes te krabben, dan heeft White daar ook nog wel een tip voor. “Neem dan in plaats daarvan een exfoliant of masker, of masseer het een beetje.”

