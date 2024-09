Massih Hutak over !METS, de verkiezingen, en de macht kantelen

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Eind januari schreef rapper en schrijver Massih Hutak een reactie op Mark Ruttes brief aan ‘alle Nederlanders’. Hierin stelt Massih dat het verhaal van onze minister-president een aanval is op het Nederland waar hij zo van houdt, het land waar hij ooit als vluchteling naartoe is gekomen. Jongeren moeten volgens de rapper dit jaar hun verantwoordelijkheid nemen en in grote getalen stemmen, want dat is de grootste middelvinger die je momenteel aan het systeem kan geven.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.