Bekijk hoe Cate Blanchetts gezicht ontbindt in de nieuwe clip van Massive Attack

Massive Attack is erg goed in het creëren van kunst die je aan de ene kant op je gemak stelt, maar je tegelijkertijd ook extreem oncomfortabel laat voelen. Zo brachten ze in maart de video voor Ritual Spirit uit, waarin Kate Moss hypnotiserend danst in een pikdonkere kamer met maar een lamp. Nu heeft de track Spoils – waarin het duo uit Bristol samenwerkt met zangeres Hope Sandoval – een even spannende clip gekregen.

In de door John Hillcoat geregisseerde clip zien we een close-up van Cate Blanchetts gezicht dat langzaam ontbindt tot een soort van vormloze steen. Als we een paar duizend jaar vooruitspoelen zijn dit precies de beelden die in een alienmuseum tentoongesteld worden als het leven op aarde al lang geëindigd is.