Masturberende mannen, betrapt in hun hotelkamers

Volgens Aneta Bartos zijn taboes er om doorbroken te worden, dit blijkt wel uit haar serie Boys, waarvoor ze plaatjes schiet van mannen die aan het masturberen zijn.

De foto’s van Bartos laten het perspectief van een vrouwelijke kunstenaar zien op onderwerpen als masturbatie, mannelijk én vrouwelijk naakt. Bartos fotografeert naast masturberende mannen ook vriendinnen, zichzelf en haar vader. Vrijwel allemaal naakt of halfnaakt, omdat de fotograaf vind dat de beelden daar puurder van worden. Zonder kleding heb je immers niets om je achter te verbergen. De foto’s zijn teder en schaamteloos, dit blijkt vooral uit de serie Dad, waar ze samen met haar bodybuildende vader poseert in haar ondergoed.

Videos by VICE

Toen Bartos 16 jaar oud was verhuisde ze van Polen naar New York. Ze sprak op dat moment geen woord Engels, waardoor ze op haar nieuwe school in Brooklyn alleen kon communiceren tijdens het vak fotografie. Het duurde daarna nog wel een aantal jaar voordat ze besloot om echt stappen te zetten in haar carrière als fotograaf, vertelt ze aan Creators.

Photo by Aneta Bartos from her Spider Monkeys series, courtesy of the artist

In haar vroegere werk legt Bartos vooral het vrouwelijk lichaam vast. De donkere foto’s in de serie Morning Dusk, lijken wel klassieke naaktportretten. De wat explicietere serie 4 Sale, laat jonge vrouwen zien die in erotische poses ineengestrengeld zijn. De vrouwen lijken niet te poseren voor de foto, maar compleet in hun eigen wereld op te gaan. Bartos vertelt dat ze de foto’s niet gemaakt heeft om de kijker op te winden, maar om een wereld te creëren vol vrouwen – seksueel, gevaarlijk en compleet onafhankelijk van de man.

Een aantal jaar geleden ontdekte Bartos dat er maar een handjevol vrouwelijke kunstenaars zijn die het mannelijk naakt portretteren. Zo kwam ze op het idee om niet langer de fragiele lichamen van zichzelf en haar vriendinnen vast te leggen, maar zich te focussen op de man.

Photo by Aneta Bartos from her Boy series, courtesy of the artist and The Museum of Sex

Photo by Aneta Bartos from her Boy series, courtesy of the artist and The Museum of Sex

Eens per jaar keert de fotograaf terug naar Polen om haar vader te bezoeken. Tijdens zo’n reisje vroeg haar vader een keer of Bartos foto’s wilde nemen van zijn gespierde lichaam, wat resulteerde in de serie Dad, een groot contrast met de tengere lijven uit de serie Boys.

Paps speelt ook een rol in de serie Family Portrait, waarmee de fotograaf haar relatie met haar vader laat zien. Gekleed in strakke speedo en bewust van de camera spant de vader zijn spieren, terwijl Bartos speels in een boom hangt. Op andere foto’s trekt ze haar jurkje omhoog of kijkt ze uitdagend de camera in wanneer ze in lingerie op de bank ligt.

Photo by Aneta Bartos from her Dad series, courtesy of the artist

Photo by Aneta Bartos from her Dad series, courtesy of the artist

Photo by Aneta Bartos from her Family Portrait series, courtesy of the artist

Photo by Aneta Bartos from her Family Portrait series, courtesy of the artist

Photo by Aneta Bartos from her Family Portrait series, courtesy of the artist

Meer werk van Aneta Bartos vind je op haar website. De serie Boys is nu te zien tijdens de expositie NSFW: Female Gaze in The Museum of Sex in New York, waarvan Creators mede-curator is.