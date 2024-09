We weten nu eindelijk waarom Matt Damon zijn kop kaal schoor en “Scotty Doesn’t Know” zong in de film Eurotrip

Als je net als ik opgegroeide met tienerkomedies als American Pie en Road Trip, ben je ongetwijfeld ook bekend met de avonturenkomedie Eurotrip. Zo niet, dan is hier een korte samenvatting: nerd Scott wordt gedumpt door zijn vriendin en besluit op reis te gaan naar Europa om zich te verontschuldigen tegen zijn sexy Duitse penvriendin Mieke, wiens toenadering hij negeerde, omdat hij dacht dat het een man was met de naam Mike. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat Matt Damon erin speelt. Een kaalgeschoren, getatoeëerde Matt Damon vol piercings.

Zelfs echte connaisseurs van Eurotrip – daarmee bedoel ik mensen die de film meer dan een keer op een huisfeestje zagen – waren misschien niet op de hoogte van Matt Damons cameo als de gast die Scotty Doesn’t Know zingt, en zo laat weten aan al zijn klasgenoten dat hij al enige tijd met Scotty’s vriendin Fiona naar bed gaat. Weet je wat? Fris anders je geheugen even op:

Er blijven veel vragen onbeantwoord, zoals: droegen mensen echt prikkeldraadkettingen in 2004? Maar het grootste mysterie blijft dat deze film uitkwam na Good Will Hunting, Dogma, Saving Private Ryan en The Talented Mr. Ripley. Matt Damon, wat doe je in godsnaam in een wansmakelijk product als Eurotrip? Gelukkig deed hij onlangs een Reddit AMA en besloot iemand om precies deze vraag aan hem te stellen. En daar gaf hij antwoord op.

“Eurotrip was geschreven door drie gasten die ik kende van mijn studie, Alec Shaffer, Jeff Berg en Dave Mandell. Het zijn drie van de beste komedieschrijvers in de wereld. We hadden een soort inside joke, waarbij Alec en Jeff ons een fles champagne stuurde toen we Good Will Hunting hadden gedaan, of nee, wij stuurden hem eerst naar hun omdat ze waren aangenomen bij Seinfeld, en we stuurden die fles altijd maar heen en weer zonder hem ooit te openen, om elkaar te feliciteren als we iets groots hadden bereikt in onze carrière. We zijn dus eigenlijk samen een beetje groot geworden. Ik zat in Praag om The Brothers Grimm op te nemen, en ik had een pruik op voor die film. Alec en Dave waren bezig met Eurotrip en vroegen: “Zou je een soort Howard Rollins-achtige idioot willen spelen, een soort welgestelde punker?” en ik zei “Tuurlijk, ik zit in Praag.” Dus ik kwam daar en zei “Ik draag toch een pruik, dus scheer m’n kop maar kaal.” Dat deden ze en we zetten een hoop piercings. Scotty Doesn’t Know, het liedje, was geschreven door de broer van mijn voormalige huisgenoot en een andere huisgenoot speelde mee in de band, het was dus een soort reünie.”

Sidenote: Waarschijnlijk bedoelde hij Henry Rollins en niet Howard Rollins, maar wie heeft er nu tijd om Black Flag te googlen als je Matt Damon bent die een Reddit AMA doet.