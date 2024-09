Matt Skiba van Blink-182 gebruikte hekserij om Fyre Fest te saboteren

Het lijkt onmogelijk, maar het verhaal rond het ongelukkige Fyre Festival in de Bahama’s eerder dit jaar is nog vreemder geworden. Matt Skiba, zanger en gitarist van Blink-182, heeft gezegd dat hij hekserij heeft gebruikt om ervoor te zorgen dat het luxueuze festival niet door zou gaan.



“Ik had een slecht gevoel over het evenement,” zei hij in een interview met NME. “Ik zie mezelf als heiden en als heks. Met elk beetje energie wilde ik dat Fyre niet door zou gaan. Ik gebruikte alle elektriciteit en energie in mijn lichaam om het te stoppen.”

Blink-182 zou op Fyre Fest optreden naast Disclosure, Migos, Major Lazer en meer, maar zegde op het laatste moment af. Skiba zei eerder in een interview met TMZ dat de band besloot om niet te spelen vanwege de slechte kwaliteit van het podium.

Videos by VICE

Vandaag vertelt hij een heel ander verhaal over wat er gebeurde. “We trokken ons terug vanwege technische en logistieke redenen en de rest zakte in de stront, want dat was het ook,” zegt hij in dit interview met NME. “Het was bullshit. Ik gebruikte mijn hekserij en het leek te werken. Ik neem alle verantwoordelijkheid en iedereen mag mij er de schuld van geven.”

Eerder deze maand werd medeoprichter van Fyre Festival Billy McFarland gearresteerd en aangeklaagd voor fraude. Hij en medeoprichter Ja Rule hebben ook meer dan een dozijn rechtszaken aangespannen gekregen door investeerders en festivalbezoekers sinds Fyre Festival eindigde in totale chaos.