Matty Matheson kwam naar mijn restaurant en we maakten Big Mac-pizza

Een paar jaar geleden tweette ik iets over Matty’s MUNCHIES-show Hangover Cures. Hij tweette terug en belde mij letterlijk de dag erna. Het voelde alsof we beste vrienden waren na dat telefoontje. Het klikte gewoon. Zo simpel kan het zijn.

Matty Matheson kookt bij Black Axe Mangal, het restaurant van Lee Tiernan in Londen. Alle foto’s door Joseph O’Connell-Danes

We maakten plannen om een diner te organiseren bij mijn restaurant Black Axe Mangal, maar omdat we het allebei erg druk hadden, gingen we er pas een paar dagen van tevoren mee aan de slag.

We stuurden een bericht rond dat Matty in Londen was en dat we iets gingen organiseren bij Black Axe Mangal. We staken de koppen bij elkaar, hij schreef een menu, ik bestelde de ingrediënten. Hij kwam langs en we begonnen met voorbereiden en tegen zessen gingen de deuren open op zaterdag.

Een van de gerechten tijdens Mathesons overname van Black Axe Mangal

Meer was het niet. Geen strakke planning waar elk detail van op papier stond, maar het diner van afgelopen zaterdag was echt een geweldige ervaring. We kookten dingen die nooit in Black Axe Mangal gemaakt worden, op een gerecht na – gerookte kabeljauweitjes op brood met octopusinkt. Het streelt altijd je ego als gasten in de rij staan voor je restaurant. Meestal hebben we een wachttijd van ongeveer 45 minuten. Maar voor Matty’s etentje kwamen er zoveel mensen dat we niet eens een rij konden maken. Sommige mensen hebben drie uur gewacht.

Lee Tiernan, Matheson, en Tristram Bowden.

Iedereen was er relaxed over en vond het fantastisch. Matty vindt het altijd leuk als mensen naar hem toe komen voor een foto (hij zal dat niet toegeven, maar stiekem is het wel zo).

Matty en ik hebben eerder een evenement in Toronto gedaan, maar afgelopen zaterdag was de eerste keer dat we echt samen een dienst draaiden. Matty had al een jaar niet meer in de keuken gestaan, maar hij pakte het zo weer op.

Tiernan bakt een platbrood

De hele avond was hilarisch. Matty maakte af en toe gekke geluiden zoals “Rargh rargh!” en ik schoot telkens in de lach.

Mensen begrepen de sfeer. Het was uniek om zo samen te werken, en dat begreep iedereen. De Big Mac-pizza was mijn favoriet. Echt goddelijk, alsof je een Big Mac eet maar dan was het pizza.

Vlees op de grill

We hadden ook een goed gerecht met kool. Matty verbrandde de kool en gooide deze daarna in een marinade. Alle gerechten hadden sterke smaken. Niets is subtiel aan Matty en zijn gerechten, wat perfect combineert met de ideeën van Black Axe Mangal. Wij doen ook niet echt aan subtiel.

We hadden een hoop lol. Het is altijd fijn om met vrienden te koken en nieuwe mensen in het restaurant te zien. Alsof je op een feestje bent, maar wel eentje waar je flink moet doorwerken

Alle foto’s door Joseph O’Connell-Danes.

Zoals verteld aan Daisy Meager.

Lee Tiernan is MUNCHIES-host en chef-kok / eigenaar van het restaurant Black Axe Mangal, bekend om het platbrood uit de houtoven, gerechten van orgaanvlees en heavy metal-muziek. Voorheen werkte hij bij St. John en in een pop-uprestaurant in Kopenhagen.