Mauro van Yung Internet helpt je over je dinsdagdip heen

Dit artikel is voor iedereen die op dit moment met de ziel onder de arm op een kantoor zit weg te kwijnen, thuis op de bank zielloos uit het raam staart, of begraven onder een stapeltje donsdekens het leven vervloekt. Jawel, het is de dinsdag na oud en nieuw, traditioneel gezien de verschrikkelijkste dag van het jaar. De vreugde die je op 31 december om twaalf uur voelde is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een groot verdriet.



Gelukkig zijn er mensen als Mauro van Yung Internet. Hij vertelt hoe je deze dag doorkomt zonder gek te worden. We belden hem op en vroegen hoe je een dinsdagdip van formaat overleeft.

Lees verder op Noisey