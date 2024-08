Mauro van Yung Internet helpt je over je dinsdagdip heen

Dit artikel is voor iedereen die op dit moment met de ziel onder de arm op een kantoor zit weg te kwijnen, thuis op de bank zielloos uit het raam staart, of begraven onder een stapeltje donsdekens het leven vervloekt. Jawel, het is de dinsdag na oud en nieuw, traditioneel gezien de verschrikkelijkste dag van het jaar. De vreugde die je op 31 december om twaalf uur voelde is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een groot verdriet.



Gelukkig zijn er mensen als Mauro van Yung Internet. Hij vertelt hoe je deze dag doorkomt zonder gek te worden. We belden hem op en vroegen hoe je een dinsdagdip van formaat overleeft.



Noisey: Hé Mauro. Hoe is het?

Mauro: Kan ik je over vijf minuten even terugbellen? Ik moet kattenvoer halen, die kat wordt helemaal gek hier.



[Vijf minuten later]



Daar zijn we weer! Heb je vaak last van een dinsdagdip?

Ja, maar meestal heb ik die dip gelijk de dag erna. Ik neem altijd goed de tijd om uit te rusten. Je moet jezelf natuurlijk niet opbranden.



Hoe voel je je als je zo’n dip hebt?

Een beetje leeg en emotioneel. Ik voel me als een Action Man, alsof ik van plastic ben en de hele tijd moet buigen.









Klinkt naar.

Dat is het. Het hoort erbij. Na een show ben ik fysiek uitgeput, maar op dat moment ben je daar nog niet mee bezig. Als je dan wat neemt, voel je hem wel goed zitten de volgende dag.



Wat kun je de mensen die nu middenin een dinsdagdip zitten meegeven?

Gewoon uitzitten, man. You gotta take it. Je hebt schandalig veel gezopen en van alles gedaan. Je bent misschien wel twee dagen tot het gaatje gegaan. Je moet veel water drinken en als het donker wordt gewoon een drankje opentrekken. Weer dronken worden, dan is het al snel weer oké. Een ijskoud biertje smaakt altijd naar meer.

En als je op kantoor zit?

Neem ontslag. Begin je jaar vers met een nieuwe baan. Iets waar je zin in hebt, iets wat tof is. Als je je baan wel tof vindt? Ja dat kan, maar op kantoor zitten lijkt me verschrikkelijk. Je zit met een dinsdagdip slecht in je vel, je voelt je leeg en dramatisch. Dan heb je ook nog die TL-verlichting. Je gaat van een gek feest zo een bodemloze put in. Het is toch ook kut gewoon? Sommige mensen gaan gelijk weer door als een soort slaapwandelaar. Gaan ze op twee januari winkelen enzo. Waarom heb je dan gefeest? Twee januari is een moment voor zelfreflectie.



Wat zou echt een straf zijn om vandaag te moeten doen?

Ik weet het niet, ik ben nooit zo moeilijk. Ik kan altijd nog wel wat doen, ik ben het gewend. Soms heb ik dagen niet geslapen en dan geven we weer twee of drie shows. Alleen de aanloop ernaartoe is kut. Die tussenliggende tijd is vreselijk. Maar als je op je bestemming bent gearriveerd is het goed. Jonko roken helpt. Dan ga je van brak naar stoned, dat is helemaal top.



Wat moet je absoluut niet doen als je een dinsdagdip hebt?

Niet aan de drugs gaan. Drankjes wel, maar niet gelijk weer gaan knallen. Een dubbele drugskater is vreselijk, dan heb je echt nergens meer zin in. Uit bed komen is al onmogelijk met een enkele drugs kater, laat staan met een dubbele.



Zitten er ook goede kanten aan een drugskater?

Ja man, als iemand eten voor je haalt. Dat zijn geluksmomenten. Je bent vet blij met een patatje van de FEBO. En je wordt gelukkig van slechte series kijken. Wanneer ga je dat anders doen?



Oké. Kun je eigenlijk iets doen om een dinsdagdip te voorkomen?

Nou er zijn wel wat dingen die het kunnen verminderen. Hou het bij één soort drank en stap niet over op iets anders. Ken je grenzen. Als ik begin met wat biertjes en dan overstap op wodka, dan kan dat wel. Maar dan moet ik wodka blijven drinken. Als ik daarna whiskey ga drinken, werkt het niet. Met drugs is het precies hetzelfde.



Wat heb jij eigenlijk gedaan met oud en nieuw?

Ik had twee shows met Yung Internet. De eerste in Amsterdam, de andere in Groningen. Echt op kuttijden, maar dat hoort erbij. Geld verdienen. Lekker rondrijden met een fles champagne.



Wil je de mensen nog iets meegeven?

Maak er het mooiste jaar van dat je je kan herinneren. 2018 wordt jullie jaar. Zeg het en geloof het: ‘2018 wordt mijn jaar.’ Het wordt een nieuw avontuur, jongens. We zijn met Yung Internet weg bij Sony en gaan weer zelf muziek uitbrengen. In januari komt er weer wat tofs uit. Een plaat met meer tracks dan normaal. Een stuk of vijftien, twintig. Dit is de zevende tape sinds 2015. Zo willen we het houden. Veel maken. Voor ons werkt het om zoveel mogelijk uit te brengen. Zo hou je het leuk en hou je de fans blij. Je moet het ze gunnen. Een beetje zoals Gucci Mane, zoveel mogelijk erop gooien. Ik vind het altijd jammer als je iemand tof vindt en die heeft maar twee clips en één tape. Muziek gaat zo snel, als je niks uitbrengt, bestaat de kans dat ze je vergeten.