Maverick maakt je op ‘I Know’ doodsbang en zielsgelukkig tegelijk

Maverick is een Belgische producer, die samenwerkingen met onder andere Birsen, Woody Smalls en Selah Sue op de planning heeft staan. Daarbij trad hij op Dour en Pukkelpop. Maar waarom hadden we dan nog niet eerder van hem gehoord? Geen idee, en net als de meeste vragen in het leven blijft ook deze waarschijnlijk onbeantwoord.

Op zijn nieuwe track I Know heeft de producer de stem van Amos uit de Belgische elektronicagroep A/T/O/S/ dusdanig vervormd dat het op de een of andere manier angstaanjagend, maar tegelijkertijd ook aanstekelijk klinkt. Luister de plaat hieronder, en huiver mee.