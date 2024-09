Max Cooper kondigt een remixalbum aan met bijdragen van Patrice Bäumel en John Tejada

Synth-tovenaar Max Cooper kondigt vandaag aan dat er een album komt met remixes van zijn plaat Emergence. Op Coopers youtubekanaal wordt het omschreven als een “sappig pakketje”. Emergence Remixed behelst een vinylrelease met zes tracks en een digitale uitgave met tien tracks. De nummers zijn onder handen genomen door onder andere Rival Consoles, Patrice Bäumel en John Tejada.

Om dit heugelijke feit te vieren, heeft Max Cooper de Rival Consoles-remix van Distant Light gedeeld, die je hieronder kunt streamen.

Voor het audiovisuele project Emergence, maakte Cooper een betoverende luisterervaring, bedoelt om het wetenschappelijke principe van emergentie, het idee dat de elementen in onze wereld continu evolueren van de ene naar de andere staat. Emergence Remixed blijft trouw aan dit thema, terwijl andere artiesten er een drum-‘n-bass-sausje overheen gieten, of er wat vollere synth-geluiden in hun eigen stijl in verwerken.



Kort geleden bracht Max Cooper zijn audiovisuele Emergence-show naar Paradiso, waarvan wij een hele maffe video in de première hadden.

Emergence Remixed komt op 31 maart uit op MESH.