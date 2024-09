Max Coopers nieuwe clip sleurt je door een obscure wereld vol wiskunde

Voor een goede videoclip heb je een hoop specialisten nodig, maar wiskundigen komen er zelden aan te pas. Toch heeft de nogal spacende videoclip van het nieuwste nummer van Max Cooper, “Symmetry”, veel te danken aan een wiskundig genie. De techniek die gebruikt wordt voor de psychedelische animatie van Kevin McLoughlin is gebaseerd op een theorie van Emmy Noether uit de 20e eeuw. De wiskundige en theoretisch natuurkundige werd het “meest toonaangevende creatief wiskundig genie ooit” genoemd, in een brief aan The New York Times, door niemand minder dan Albert Einstein.



Zelfs als je niks met wiskunde hebt, kun je genieten van een van haar briljantste bijdragen aan de menselijke kennis in de vorm van een video. Pak je koptelefoon er vast bij.

De stelling van Noether gaat over symmetrie in de natuurkunde. “Symmetrie is het idee dat één aspect van een systeem kan veranderen, terwijl een ander constant blijft,” legt Max Cooper in de beschrijving van de video uit. “Alle wetten van de natuurkunde zijn gebaseerd op symmetrie. Op jou zijn dezelfde krachten van toepassing als op jou, waar je je ook bevindt in het universum. Dit principe is ook de basis van muziek. In ons onderbewustzijn hebben we allemaal een liefde voor patronen in geluidsgolven.”

McLoughlin liet met zijn experimentele films eerder al zien hoe een Googol eruitziet, maakte een extradimensionaal portret van zijn vader en beeldde de effecten van een slaaptekort uit. Nu past hij een wiskundige stelling toe op een universum vol spiralen en cirkels. Waarom? “De wet van symmetrie spreekt me heel erg aan,” vertelt hij aan Creators. “Het heeft iets goddelijks. Het is heel primair maar ook waanzinnig ingewikkeld. Alsof het de ziel van alles is. Voor mij voelt het erg spiritueel.”

