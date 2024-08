McDonald’s ontkent dat ze stiekem te kleine porties friet serveren

McDonald’s is niet echt geliefd de laatste tijd. Zo was er laatst de eerste staking onder werknemers in Engeland vanwege de lage lonen en de nulurencontracten.

En nu wordt de maccie ervan beschuldigd dat ze stiekem de kosten lager houden, door een roddel die zich verspreid heeft via Reddit.



De vraag ‘What did your job ask you to hide from customers?’, werd een paar dagen geleden gepost in AskReddit en dat leidde dat wat reacties van voormalige macciemedewerkers. Wat ze opbiechten? De mac heeft sneaky manieren om de klant minder friet te geven.



Het begon met een comment van gebruiker ExperiMENTALbunny: “Ik heb bij McDonald’s gewerkt en daar is mij geleerd hoe ik het kartonnen frietbakje zo moest inknijpen bij het vullen, dat het net lijkt alsof ‘ie vol zat. Maar eigenlijk was dat dan niet zo. Maar één klant heeft me er ooit op aangesproken. Hij schudde de friet eruit en stopte ze er zelf weer in waardoor het bakje maar half gevuld was. Toen moest ik hem meer friet geven.”



Een andere gebruiker die voor de keten zou hebben gewerkt, zegt dat de kartonknijp-techniek inderdaad bestaat. “Ik haatte die techniek intens en weigerde het te doen. Ik ben nooit ontslagen. Wel waren er gasten die vroegen wanneer ik zou werken, zodat ik hun bakjes zou vullen.”



Een derde, beetje rebelse Redditor schrijft: “Ik had een intense haat voor mijn werk bij de mac, dus ik vulde de bakjes met veel te veel friet.”



Ondanks dat het maar een paar beschuldigen zijn op een internetforum, is McDonald’s geschokt. Volgens The Independent ontkent een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring het bestaan van deze techniek.



Er staat: “Deze beschuldingen zijn niet waar, er zijn geen geheime technieken en we hanteren strenge operationele procedures zodat de porties nooit minder zijn. Zonder een goede bron, is het lastig om dit verder te onderzoeken. Onze werknemers werken hard om ervoor te zorgen dat klanten de beste ervaring hebben in onze restaurants en we ontkennen dan ook met grote zekerheid dat deze techniek bestaat.”



Echt zeker weten dat je genoeg friet op je bord krijgt? Maak ze dan gewoon zelf.