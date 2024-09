McDonald’s opent haar deuren op de meest controversiële plek tot nu toe: Vaticaanstad

Jaarlijks bezoeken zo’n zes miljoen toeristen Vaticaanstad, maar wanneer ze voortaan door de indrukwekkende bogen van de Sint-Pietersbasiliek willen lopen, zullen ze eerst een ander stel bogen moeten passeren – gouden bogen.

Afgelopen week opende McDonald’s haar deuren op een steenworp afstand van de katholieke kerk in Vaticaanstad, en niet iedereen is lovin’ it.

De McDonald’s bevindt zich op de hoek van Borgo Pio en Via del Mascherino, op zo’n 200 meter afstand van de Sint-Pietersbasiliek. Terwijl de buren al ontevreden waren over verkopers die allerlei prulletjes verkopen, vinden ze de komst van de McDonalds de druppel die de emmer doet overlopen.

Toen de plannen voor de komst van McDonald’s (ook wel McVatican genoemd) bekend werden, vertelde kardinaal Elio Sgreccia aan La Repubblica dat het restaurant een “schande” was en dat het “eten serveert dat ik zelf nooit zou eten”. Hij voegde eraan toe dat het geld dat gespendeerd wordt aan de huur van het pand, grofweg zo’n €30.000 euro per maand, beter gebruikt kan worden om de armen te helpen.

Het pand waar de McDonald’s gevestigd is, heeft onderdak geboden aan veel kardinalen, waaronder Paus Benedictus XVI zelf.

In een verklaring aan MUNCHIES laat een vertegenwoordiger van McDonald’s weten dat de nieuwe locatie “in een populair, toeristisch gebied vlak buiten het Vaticaan ligt dat al vol zit met restaurants, bars, en winkels… en zoals ieder ander McDonald’s filiaal heeft ook dit filiaal respect voor de historische omgeving.”

Van paus Franciscus weten we nog niet of hij bij McVatican gaat eten, maar aangezien hij zeker niet vies is van een pizzafeestje sluiten we niks uit.