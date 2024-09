McGregor en Mayweather stoken het vuurtje voor hun gevecht alvast op

Er gaan al langer geruchten over een mogelijk gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor, maar het begint er steeds meer op te lijken dat dit gevecht er echt gaat komen.

“Hoogstwaarschijnlijk komt het gevecht er wel,” zei Mayweather afgelopen weekend tegen SkySports. “Dat is het enige gevecht waarvoor ik terug zou keren in de ring. Hij moet zijn best doen om dit te regelen, en ik ook. Ik hoop dat mijn fans in Groot-Brittannië achter me zullen staan en naar de wedstrijd komen.”

Diezelfde dag beantwoorde McGregor tijdens een MMA-evenement vragen van het publiek over zijn leven en zijn carrière. Natuurlijk werd er ook gevraagd naar het langverwachte gevecht. “We zijn de mogelijkheden van het gevecht aan het verkennen. Dat gevecht zit er al heel lang aan te komen,” zei McGregor. “Er moet een hoop geregeld worden voordat het zover is, maar dat is het waard. De mensen willen dit gevecht. Ik wil dit gevecht.”

De enige die niet naar het gevecht lijkt uit te kijken is de UFC. McGregor heeft contractuele verplichtingen bij de organisatie en kan daardoor niet zomaar dit gevecht aangaan. Volgens McGregor is het beter als alle partijen bij het opzetten van de titanenstrijd betrokken zijn, maar hij zei ook dat het hij het gevecht ook zou kunnen organiseren zonder een akkoord van de UFC.

Het is in ieder geval duidelijk dat de Ier van plan is om de bokswedstrijd koste wat het kost door te laten gaan. Hij heeft zijn bokslicentie uitgebreid zodat hij in meer staten kan vechten. “Iedereen wil goede zaken doen. Ik heb erg goede zaken met de UFC kunnen doen. Daarom is het beter als iedereen betrokken is, maar iedereen kent zijn plek. Dus mocht het er echt op aankomen, dan zien we dat later wel.”

Op de vraag wat hij precies bedoelde met “iedereen kent zijn plek”, zei McGregor: “Je hebt de promotor van Mayweather, de UFC en mijn eigen promotor. Iedereen heeft zijn belangen, dat is wat ik bedoel. Maar niemand is mijn baas.”

Kort na dat interview liet UFC-president Dana White weten dat hij er anders over dacht. Op Twitter zei hij dat “er net zoveel kans is dat McGregor vs Mayweather doorgaat als dat ik Tom Brady bij de Patriots zal vervangen” en dat “als McGregor dit door wil zetten, dat een epische fout zou zijn”.

De grootste strijd is dus voorlopig die tussen de vechters en hun promotors. Het is een interessante discussie die de autonomie van UFC-vechters in twijfel trekt. Tijdens het interview gaf McGregor als voorbeeld dat andere vechters soms meedoen aan jiu jitsu-toernooien en dat hij daarom ook de boksring in zou moeten kunnen stappen. Want hoeveel invloed heeft de UFC eigenlijk op wat haar vechters uitspoken buiten de MMA-kooi?

Als het gevecht er komt, wordt het in ieder geval interessant, want de spanningen beginnen al aardig op te lopen dankzij de grote bek van McGregor. “Hij is overduidelijk het bangst van ons twee,” zei hij afgelopen weekend. “Laten we eerlijk zijn. Hij wil geen echt gevecht. Hij heeft regeltjes nodig om zichzelf te beschermen. Ik heb geen regels nodig. Dus hij kan van alles roepen, maar volgens mij schijt hij gewoon in zijn broek.”

Toen Mayweather dit commentaar hoorde in een interview met Showtime, moest hij lachen en kwam met een diplomatiek antwoord. “Nou, we gaan het zien. We weten allemaal dat ik aan de top sta. Dat heb ik de afgelopen jaren samen met mijn team laten zien. De cijfers spreken voor zich,” zei Mayweather. “De fans willen dit gevecht al zo lang. Het draait allemaal om entertainment. McGregor is een goede entertainer. Hij zegt wat hij denkt, net als ik. Dus laten we de fans geven wat ze willen.”

Het lijkt erop dat Mayweather er vooral een evenement van wil maken, terwijl de zelfverzekerde McGregor vooral gewoon een gevecht wil, met een flink salaris. “Ik ga zelfverzekerd die ring in. Ik heb een onvoorspelbare stijl. Daar kun je je niet op voorbereiden,” zei McGregor. “Kijk, fuck de UFC, fuck MMA, fuck boksen, fuck vechtsport. Laten we gewoon vechten. Het zou het makkelijkste gevecht ooit zijn.”

“Mijn vuist is groter dan zijn hoofd. Echt waar. Hij lijkt op een aardappel met ogen. Ik ken elke klap waar hij mee geraakt is. Ik ken elke klap die hem pijn deed. Ik weet dat linkshandigen het hem flink moeilijk hebben gemaakt. Ik weet alles, geloof me maar. Het maakt mij niet uit wat voor regels we gebruiken. Ik zal hem laten zien wat vechten is, meer niet.”

Voorlopig zijn er nog een aantal obstakels voordat McGregor daad bij woord kan voegen, en dat zijn geen kleine problemen. Fans dromen al jaren van deze wedstrijd en het zou zonde zijn als deze vechtpartij er nooit van komt. Eén ding is in ieder geval zeker: het zal in ieder geval niet aan de motivatie van deze twee vechters liggen.

